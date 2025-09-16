이더리움 가격 안정세… 메타마스크, 네이티브 스테이블코인 mUSD 출시

핵심 내용

메타마스크는 전 세계 1억 5천만 개 이상의 가맹점에서 사용 가능한 메타마스크 카드를 통해 자체 스테이블코인 mUSD를 글로벌하게 배포했다.

비트마인은 최근 82,233개의 토큰을 추가 매입하며 보유량을 215만 ETH로 늘렸고, 이는 97억 4천만 달러(약 13조 4,809억 원)에 해당한다.

기술적 분석에 따르면, 이더리움은 9월 17일 예정된 미국 연방준비제도(Fed) 금리 결정을 앞두고 4,399달러(약 6,084,000원)에서 지지선을, 4,584달러(약 6,340,000원)에서 저항선을 형성하고 있다.

이더리움(ETH)의 최대 지갑 제공업체인 메타마스크(MetaMask)가 9월 15일 월요일 자체 스테이블코인 MetaMask USD(mUSD)를 공식 출시했다. 이 소식은 장중 3% 하락세에도 불구하고 이더리움 가격이 약 4,495달러(약 6,214,635원) 부근에서 안정세를 유지하도록 하는 상승 모멘텀을 제공했다.

새 토큰은 리네아(Linea) 네트워크에서의 강력한 유동성 인센티브, 메타마스크 내의 저비용 법정화폐 온램프, 그리고 스왑 및 브리지 기능과의 직접 통합을 제공한다. 특히 mUSD는 전 세계 1억 5천만 개 이상의 가맹점에서 사용 가능한 메타마스크 카드를 통해 글로벌하게 배포될 예정이다.

이번 출시는 트럼프 대통령이 지니어스 법안(Genius Act)에 서명한 이후 미국 기업들을 중심으로 가속화된 스테이블코인 채택 경쟁에 발맞춘 것이다. 자체 스테이블코인 mUSD 출시를 통해 메타마스크는 투자자들이 경쟁 네트워크의 스테이블코인으로 자금을 이동할 필요 없이, 이더리움 생태계 내에서 자금을 보관할 수 있게 한다.

메타마스크 카드 결제를 통한 온체인 가치 창출이 기대되는 가운데, 이번 개발은 특히 거래자들이 안전자산으로 스테이블코인에 회피 매수를 하는 시장 불안정 국면에서도 이더리움 가격의 회복력을 강화할 수 있다.

또한 기관 자금 흐름 역시 이더리움 생태계 내의 긍정적인 분위기를 뒷받침했다. 9월 15일, 비트마인(Bitmine)은 커뮤니티 코멘트를 재공유하며, 82,233 ETH를 추가 매입해 보유량을 215만 ETH로 늘렸다고 밝혔다. 이는 97억 4천만 달러(약 13조 4,809억 원) 규모에 해당한다.

여기에 5억 6,900만 달러(약 7,870억 원) 규모의 현금 준비금을 포함해, 비트마인의 암호화폐 순자산가치(NAV)는 103억 1천만 달러(약 14조 2,643억 원)에 도달했다. 이는 거시경제적 역풍에도 불구하고 이더리움에 대한 장기적 신뢰를 강조하는 수치다.

이더리움 가격 전망: 황소, 5,000달러 돌파 노리나?

이더리움 전망: 장중 하락에도 불구하고, 이더리움의 기술적 지표는 투매보다는 조정 국면을 시사한다. 코인글래스(Coinglass)의 최신 ETH 파생상품 거래 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 ETH 현물 가격이 3% 하락한 것은 9,800만 달러(약 1,354억 원) 규모의 롱 포지션 청산에 기인했으며, 같은 기간 숏 포지션 청산 규모는 2,000만 달러(약 277억 원)에 불과했다.

이 같은 약세 불균형은 미국 CPI 인플레이션 지표 과열 발표에 기습적으로 대응하지 못한 과도한 레버리지를 사용한 롱 트레이더들이 장중 손실을 키웠음을 보여준다.

그러나 다른 거래 데이터는 ETH 가격 반등 가능성이 여전히 유효함을 보여준다. ETH 선물 거래량은 63.39% 급증해 906억 5천만 달러(약 125조 3,000억 원)를 기록했으며, 미결제약정(open interest)은 소폭 상승해 639억 8천만 달러(약 88조 4,000억 원)에 이르렀다.

이처럼 현물 가격 하락 국면에서 파생상품 거래가 증가하는 것은, 지난 24시간 동안 약 1억 달러(약 1,383억 원)의 손실을 입은 다수의 롱 트레이더들이 단기적 움직임에 재진입하고 있음을 반영한다.

기술적 지표도 이러한 서사를 뒷받침한다. 찬데 크롤 스톱 지표(Chande Kroll Stop, 변동성 기반 지지·저항/손절선을 제시하는 추세 추종형 지표)는 4,399달러(약 6,084,000원) 부근에서 단기적 지지 구간을, 4,584달러(약 6,340,000원) 부근에서 즉각적인 저항 구간을 확인했다. 황소의 지배력을 다시 확인하기 위해서는 4,585달러(약 6,341,000원) 이상에서의 지속적 마감이 필요하다.

또한 CCI(상품 채널 지수, 과매수·과매도 구간을 파악하는 모멘텀 지표)는 현재 78.53으로 다소 높은 수준이지만 과매수 구간에는 미치지 않는다. 이러한 중립적 모멘텀 신호는 9월 17일 예정된 연준(Fed) 금리 결정을 앞두고 단기적 투기 매수를 노리는 전략적 투자자들에게 매력적으로 작용할 수 있다.

한편, 가격이 4,398달러(약 6,082,000원) 아래로 하락할 경우, 이더리움은 4,200달러(약 5,809,000원) 수준까지 하락할 가능성도 존재한다.

베스트 월렛(BEST) 사전 판매, 이더리움 서사와 함께 모멘텀 강화

미국 연방준비제도(Fed) 금리 결정을 앞두고 이더리움 생태계를 둘러싼 긍정적인 내부 요인들이, 베스트 월렛(BEST)과 같은 멀티체인 스토리지 프로젝트에 대한 수요를 동시에 끌어올리고 있다. 기관급 보안을 갖춘 안전한 멀티체인 솔루션을 제공하는 베스트 월렛은 최근 몇 주간 상당한 수요를 창출했다.

보도 시점 기준, 베스트 월렛의 사전 판매는 이미 1,580만 달러(약 218억 5천만 원) 이상을 모금했으며, 이는 성장 정체를 보이는 주요 알트코인에서 더 높은 수익 가능성을 지닌 프로젝트로 투자자들이 자금을 이동시킨 데 힘입은 것이다.

예비 참여자들은 여전히 베스트 월렛 웹사이트를 방문해 BEST 토큰 사전 판매에 참여할 수 있으며, 현재 토큰당 0.0256달러(약 35.4원)에서 가격이 인상되기 전에 구매할 기회가 있다.

