NEAR, AI 스타트업 지원 위해 엔비디아의 인셉션 프로그램 합류… 투자자 접근 확대

핵심 내용

이번 파트너십을 통해 니어 AI는 엔비디아의 GPU 자산과 기술 지원은 물론, 벤처캐피털 네트워크와의 연결 기회도 확보했다.

이번 협력은 이미 니어 AI의 인프라 기술 스택에 통합되어 있는 엔비디아의 컨피덴셜 컴퓨팅 기술을 기반으로 하고 있다.

발표 이후 니어 토큰 가격은 6% 급등했으며, 24시간 기준 거래량은 3억 1,290만 달러에 달했다.

니어 AI(NEAR AI)는 인공지능(AI) 스타트업의 성장을 지원하기 위해 마련된 엔비디아(NVIDIA)의 ‘인셉션(Inception) 프로그램’에 합류한다고 발표했다.

1월 13일 니어 AI의 발표에 따르면, 이번 프로그램 참여가 검증 가능하고 개인정보 보호를 강화한 AI 도구를 개발하겠다는 자사의 미션을 더욱 공고히 하는 계기가 될 것이다.

니어 AI 팀은 이번 프로그램을 통해 엔비디아의 기술적 전문성, 고급 개발 도구, 그리고 GPU 자산에 접근할 수 있게 되었으며, 이를 통해 기업 고객이 요구하는 엄격한 성능, 보안, 안정성 기준을 충족하면서 개발 속도를 가속화할 수 있게 되었다고 밝혔다.

이번 행보를 통해 니어 AI는 엔비디아의 벤처캐피털(VC) 네트워크 내에서 보다 유리한 위치를 확보하게 된다. 프로그램 자격 요건에 따라 전문 투자자 및 엔비디아 주요 임원들과의 네트워킹 행사에 참여할 수 있는 기회를 얻게 된다. 엔비디아 인셉션 프로그램의 공식 소개 페이지에 따르면, 참여 기업들은 전략적 투자자 접근과 함께 다양한 사업 협력 기회를 제공 받는다.

특히 니어 AI와 엔비디아의 협력 관계는 이번이 처음이 아니다. 엔비디아의 ‘컨피덴셜 컴퓨팅(Confidential Computing)’ 기술은 니어 AI 기술 스택의 핵심 요소로 소개되고 있다. 해당 기술은 AI 작업을 하드웨어로 격리된 신뢰 실행 환경에서 수행할 수 있도록 하여, 데이터가 저장되거나 전송되는 과정뿐만 아니라 계산 과정에서도 보호되도록 설계되어 있다. 니어 AI 측은 이러한 특성이 기업 및 정부 기관이 요구하는 높은 수준의 보안 요건을 충족하는 데 필수적이라고 설명했다.

니어 AI 클라우드의 검증 가능한 개인정보 보호 기술은 이미 브레이브(Brave) 브라우저를 비롯한 여러 주요 기업에 도입되었다고 코인스피커(Coinspeaker)는 2025년 12월에 보도했다. 또한, 지난해 말 솔라나(SOL)의 공식 계정은 엔비디아 최고경영자 젠슨 황(Jensen Huang)과 니어 AI 공동 창립자 일리야 폴로수킨(Illia Polosukhin)이 대화하는 사진을 공유하며 니어 AI와의 통합 가능성을 암시했다. 일리야 폴로수킨은 인공지능 분야의 핵심 논문으로 평가받는 ‘Attention is All You Need’의 공동 저자로, 해당 게시물은 두 기술 리더 간의 관계를 부각시켰다.

니어 코인(NEAR) 전망 및 가격 분석

한편 네이티브 토큰 니어(NEAR) 코인 가격은 현재 1.84달러(약 2,712원)다. 최근 24시간 기준으로 6.02% 상승했다. 이번 가격 상승은 니어 AI가 엔비디아의 인셉션 프로그램에 합류했다는 소식이 전해진 이후 더욱 가속화되는 모습이다.

거래량 역시 눈에 띄게 증가하며 일일 기준 3억 1,290만 달러(약 4,612억 원)를 기록했다. 이는 전일 대비 43.22% 상승한 수치다. 니어 코인의 거래량은 시가총액 23억 6,000만 달러(약 3조 4,786억 원)의 약 8%에 해당하며, 코인마켓캡(CoinMarketCap) 기준 시가총액 순위 39위에 올라 있다.

니어 AI는 최근 ‘니어 인텐츠(NEAR Intents)’의 성과로 투자자들의 주목을 받고 있다. 아울러 2025년 10월 28일 승인된 인플레이션 반감 정책을 통해 토큰 경제 구조를 개선했으며, 이에 따라 연간 토큰 발행률은 기존 5%에서 2.5%로 절반 수준으로 낮아졌다. 해당 제안은 네트워크 검증인들의 80% 찬성을 얻어 통과됐다.

