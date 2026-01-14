스토리 프로토콜(IP), 33% 급등… 역대급 업비트 거래량 발생

핵심 내용

스토리 프로토콜(IP)은 업비트 중심의 거래 집중과 커뮤니티 심리 회복을 바탕으로 단기 강세 흐름을 보였다.

장기 하락 추세를 벗어나는 기술적 신호가 나타났지만, 상승세 지속 여부는 글로벌 시장 참여 확대와 주요 저항선 돌파에 달려있다.

스토리 프로토콜의 IP 토큰 가격이 최근 24시간 동안 약 33% 이상 급등하며 한때 4.02 달러까지 상승했다. 이번 상승은 전체 가상자산 시장의 흐름을 크게 웃도는 수준으로, 2025년 10월 이후 최대 일중 상승폭을 기록했다.

현재 코인마켓캡 데이터에 따르면 스토리 프로토콜의 IP 토큰은 4.02 달러 선에서 거래 중이다. 최근 24시간 동안 IP 토큰의 거래량은 약 2억 7200만 달러에 달했다.

특히 한국의 가상자산 거래소 업비트(Upbit)가 전체 거래량의 약 45%를 차지한 것으로 전해지며, 연초 두 번째 거래 주가 본격화되는 가운데 IP에 대한 강세 심리를 한층 끌어올렸다는 평가다.

커뮤니티 심리가 가격 움직임 주도해

거래량의 절반 가까이가 업비트에서 발생한 만큼, 이번 IP 토큰의 급등은 단일한 시장 요인으로 설명하기 어렵다는 분석이 나온다. 이번 주 가상자산 시장에서 가장 강한 성과를 보인 자산 중 하나로 출발했지만, IP의 가격 흐름은 전반적인 시장 환경보다는 지역적·커뮤니티 중심의 수요에 의해 좌우되고 있는 모습이다.

특히 스토리 프로토콜은 최근 장기 참여자, 이른바 ‘OG(Original Gangster)’로 불리는 초기 커뮤니티 구성원들에게 보상을 제공하는 기준을 다시 마련하겠다고 밝히며 커뮤니티의 관심을 끌었다. 이러한 움직임이 기존 지지층의 결속을 강화하고, 단기적인 매수 심리를 자극하는 요인으로 작용했을 가능성이 크다.

커뮤니티 참여 캠페인의 시점은 IP 토큰의 최근 가격 반등과 맞물린다는 점에서 주목된다. IP는 2025년 9월 약 13.72 달러까지 상승한 이후 장기간 하락 국면을 겪어왔다.

기술적 관점에서 보면, 일봉 차트상 IP는 오랜 하락 추세를 상향 돌파하는 모습을 보이고 있다. 가격이 주요 이동평균선을 상회하며 추세 전환 가능성을 시사하고 있고, 상대강도지수(RSI) 역시 수개월간 과매도 구간에 머물다가 최근 다시 긍정적인 영역으로 진입하며 매수 압력이 회복되고 있음을 보여준다.

특히 2025년 12월 지지선 역할을 했던 2.50달러 수준을 다시 회복한 점은 상승 모멘텀이 형성되고 있다는 신호로 해석된다. 다만 시장에서는 향후 주요 저항 구간에서 거래량이 동반된 상승이 이어질 수 있을지 여부가 추세 지속을 판단하는 핵심 변수로 꼽히고 있다.

이번 기술적 돌파 이후 IP에 대한 시장 심리는 전반적으로 강세를 유지하고 있는 것으로 보인다. 다만 이러한 흐름이 지속될 수 있을지는 보다 폭넓은 시장 참여로 이어질 수 있는지가 관건이라는 평가다.

거래량의 상당 부분이 업비트에 집중돼 있다는 점은 현재의 상승 모멘텀이 지역적 수요에 그칠 가능성을 제기한다. 시장에서는 향후 24시간 동안 거래량 분산 여부와 주요 저항선 돌파 여부가 단기 방향성을 가늠하는 핵심 지표가 될 것으로 보고 있다.

