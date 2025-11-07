11월 토큰 언락 7억 달러 돌파…에테나·앱토스 중심으로 시장 유동성 확대

핵심 내용

시장 변동성 진정세 속에서 주요 암호화폐 프로젝트들이 대규모 토큰 물량 언락을 앞두고 있다.

에테나(ENA)는 10월 USDe 스테이블코인의 달러 연동 이탈 사태 이후 바이낸스가 4억 달러(약 5,834억 원) 규모의 보상 펀드를 조성한 뒤 회복세를 보이며 강한 모멘텀을 되찾고 있다.

앱토스(APT)는 가격이 반등했음에도 거래량 감소로 인해 시장 전반의 참여가 제한적인 모습을 보이고 있어, 단기 매도 압력 가능성이 제기되고 있다.

토크노미스트(Tokenomist)에 따르면, 이번 11월 한 달 동안 총 7억 580만 달러(약 1조 292억 원) 규모의 토큰이 시장에 풀릴 예정이다. 이 가운데 가장 규모가 큰 언락 대상은 에테나(ENA)와 앱토스(APT)로, 두 토큰 모두 지난 화요일 발생한 17억 달러 (2조 4,789억 원) 규모의 시장 청산 이후 전반적인 암호화폐 시장 반등세에 맞춰 가격이 회복되는 흐름을 보이고 있다.

에테나의 이번 언락 규모는 5,756만 달러(약 839억 5,126만 원)에 달하며, 10월의 변동성 장세 이후 투자자들의 관심이 다시 높아지는 가운데 진행된다. 해당 프로젝트의 스테이블코인 USDe는 지난 10월 10일 바이낸스에서 거래량이 급증하는 동안 일시적으로 달러 연동이 깨지는 현상을 보였다. 이로 인해 ENA 가격은 20% 이상 급락하며 0.34 달러(약 496 원)까지 하락했으며, 이후 바이낸스가 문제를 인정하고 피해 이용자를 위한 4억 달러(약 5,834억 원) 규모의 보상 펀드 조성을 발표했다.

바이낸스의 신속한 대응은 시장 신뢰 회복에 도움을 주었으며, 그 결과 ENA 가격은 월간 고점인 0.52 달러(약 759 원)까지 반등했다. 언락을 앞두고 투자자들이 파생상품 및 온체인 포지션을 조정하면서, 에테나는 지난 24시간 동안 8% 상승했다. 이 같은 반등은 단기적인 매도 압력이 제한적일 것이라는 시장의 기대감과, 디파이(DeFi) 내 에테나 채택 확대가 맞물린 결과로 풀이된다. 11월 7일 현재 ENA 가격은 약 0.3121 달러(약 455 원) 선에서 거래중이다.

앱토스(APT)·리네아(LINEA), 이번 주 주요 토큰 언락 대상에 포함

에테나(ENA)에 이어 앱토스(APT)는 이번 주 3,031만 달러(약 442억 1,320만 원) 규모의 토큰 언락을 앞두고 있으며, 이는 전체 유통 물량의 약 1.6% 에 해당한다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, APT 가격은 지난 24시간 동안 8% 반등했다. 11월 7일 현재 앱토스 가격은 약 3.01 달러(약 4,390 원) 선에서 거래중이다.

신규 물량 유입에 대한 투자자들의 경계심이 커지고 있음에도 앱토스는 비교적 탄탄한 회복세를 보였다. 다만 APT의 일중 거래량이 25% 감소하면서, 이번 반등은 시장 전반의 강세 흐름보다는 소수 투자자들의 대규모 거래에 의해 주도된 것으로 보인다. 시장 유동성이 회복되지 않는다면, 앱토스는 약 3,000만 달러(약 437억 6,100만 원) 규모의 신규 공급으로 인한 하방 압력을 흡수하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

앱토스와 에테나에 더해, 리네아(LINEA, 3,571만 달러, 약 520억 9,018만 원)와 솔레이어(LAYER, 567만 달러, 약 82억 7,083만 원)도 이번 주 주요 언락 대상에 포함되어 있다. 이들 상위 4개 프로젝트의 언락 규모는 총 7억 580만 달러(약 1조 292억 원)에 달하는 신규 유동성의 약 3분의 1을 차지하며, 이번 주 시장에 상당한 물량이 풀릴 것으로 예상된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.