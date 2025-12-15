미 OCC, 리플·서클 등 5개사에 미 국립 신탁은행 라이선스 ‘조건부 허가’

핵심 내용

미국 연방 은행 규제당국이 여러 주요 암호화폐 플랫폼의 신청을 승인하면서, 이들 업체는 전국 단위로 운영할 수 있는 인가 금융기관 지위를 얻게 됐다.

이번 결정은 디지털 자산을 기존 은행 체계 안으로 편입하려는 워싱턴의 태도가 변하고 있음을 보여주는 신호로 받아들여진다.

다만 정식으로 신탁은행 업무를 시작하려면, 각 기업은 사전에 요구되는 규제 조건을 충족해야 한다.

미국 통화감독청(OCC)은 12월 12일 다섯 곳의 주요 암호화폐 기업에 대해 전국 신탁은행 인가 신청을 조건부 승인했다고 밝혔다. 이번 결정으로 리플, 피델리티 디지털 애셋츠, 비트고, 팍소스, 서클이 혜택을 받게 된다.

OCC 발표에 따르면 퍼스트 내셔널 디지털 커런시 뱅크(First National Digital Currency Bank)와 리플 내셔널 트러스트 뱅크(Ripple National Trust Bank)의 신규 전국 신탁은행 설립 신청이 조건부 승인됐다. 또한 비트고 뱅크 앤드 트러스트(BitGo Bank & Trust), 피델리티 디지털 애셋츠(Fidelity Digital Assets), 팍소스 트러스트 컴퍼니(Paxos Trust Company)가 주(州) 단위 신탁회사에서 연방 단위 신탁은행으로 전환하기 위해 제출한 신청도 조건부 승인 절차를 통과했다.

통화감독청장 조나단 굴드(Jonathan V. Gould)는 “새로운 금융기관의 진입은 소비자 보호와 산업 경쟁력 강화 측면에서 모두 의미가 있다”고 밝혔다.

최근 굴드 청장은 암호화폐 기업의 신탁 인가 획득을 전통 금융권이 막으려는 움직임이 혁신을 저해할 수 있다고 경고한 바 있다. 그는 은행이 암호 자산을 다루는 역할을 맡을 수 있어야 금융 서비스가 뒤처지지 않는다고 강조했다. 이러한 입장 변화는 미국 내 디지털 자산 규제 방향이 조금씩 재정비되고 있음을 보여준다는 평가가 나온다.

OCC 자료에 따르면 올해 은행 인가 신청 건수는 이례적으로 급증했다. 2011년부터 2024년까지 OCC가 연간 접수한 인가 신청은 평균 4건 미만이었지만, 2025년에는 암호화폐 기업을 포함해 총 14곳이 연방 인가를 신청했다. 디지털 자산 기업이 제도권 금융으로 편입되려는 시도가 본격화되고 있다는 분석이 뒤따른다.

주요 암호화폐 기업들, OCC 인가 신청 나서

서클(Circle)의 조건부 승인은 회사가 USDC 준비금을 관리하고 신탁형 디지털 자산 보관 서비스를 제공하는 퍼스트 내셔널 디지털 커런시 뱅크(First National Digital Currency Bank)를 설립할 수 있는 길을 열어준다. 서클은 올해 6월 30일 OCC에 관련 신청서를 제출했다.

리플(Ripple) 역시 이번 승인으로 연방 규제를 받는 디지털 자산 커스터디 기관으로 운영할 수 있게 된다. 리플은 지난 7월 전국 은행 인가를 신청했으며, 디지털 자산 수탁 업무와 관련한 규제 명확성을 확보하기 위해 연방준비제도(Fed)의 마스터 계좌도 함께 요청한 상태다.

비트고(BitGo)는 기존에 보유하던 사우스다코타 주 인가 신탁회사를 연방 신탁은행으로 전환하는 신청이 조건부 승인을 받았다. 이를 통해 복잡한 주(州) 단위 라이선스 절차를 거치지 않고도 전국적으로 규제된 암호화폐 서비스를 제공할 수 있게 된다.

이번 OCC 결정은 디지털 자산의 제도권 편입 흐름과도 맞닿아 있다는 평가가 나온다. 지난 9월 나스닥은 거래소에서 토큰화된 주식과 ETP를 취급할 수 있도록 허용해달라는 서류를 SEC에 제출했다. 업계에서는 이러한 움직임이 블록체인 기반 결제 시스템을 도입하는 계기가 될 수 있으며, 결제 시간 단축과 시장 효율 개선에 기여할 가능성이 있다는 평가가 나온다.

또한 CME 그룹은 규제 검토가 마무리될 경우 2026년 초부터 24시간 암호화폐 선물·옵션 거래를 제공할 계획이다.

조건부 승인을 받은 기업들은 앞으로 OCC가 요구하는 여러 요건을 충족해야만 전국 신탁은행으로 정식 운영할 수 있다. 현재 연방 은행 시스템에는 1,000곳 이상의 전국 은행과 연방 저축협회가 포함돼 있으며, 이들 기관이 미국 전체 은행 업무의 약 67%를 맡고 있다. 보유 자산 규모는 17조 달러를 웃돈다.