비보파워, 리플 랩스 지분 확보에 3억 달러 베팅… 주가 13% 급등

핵심 내용

비보파워가 서울에 위치한 자산 운용사 린 벤처스와 파트너십을 맺고 리플 랩스의 우선주를 매입하기 위한 3억 달러 규모의 투자 기구를 설립한다.

이번 계약은 전 세계에서 리플(XRP) 보유량과 거래량이 가장 많은 '큰 손' 한국 시장을 핵심 타깃으로 삼고 있다.

비보파워는 향후 3년 간 약 7,500만 달러의 수수료 수익을 기대하고 있으며, 리플 기업 가치 상승에 따른 간접적인 수혜도 누릴 것으로 전망된다.

지속 가능한 에너지 솔루션 기업이자 나스닥 상장사인 비보파워 인터내셔널(VivoPower International PLC)이 한국의 린 벤처스(Lean Ventures)와 3억 달러(한화 약 4,200억 원) 규모의 최종 합작 투자 계약을 체결했다고 발표했다. 이는 비보파워가 추진해 온 디지털 자산 이니셔티브 중 가장 큰 규모의 프로젝트다.

지난 12일 공개된 이번 계약은 리플 랩스(Ripple Labs) 지분 확보를 위한 공동 투자 구조를 기반으로 하며, 한국 시장을 중심으로 한 대형 디지털 자산 투자 진출이다.

파트너사인 린 벤처스는 서울에 본사를 둔 라이선스 보유 자산운용사로, 이번 3억 달러 규모의 리플 랩스 지분 투자 구조를 설계하고 운용하는 역할을 맡는다. 린 벤처스는 이미 한국 정부 관련 펀드와 다수의 민간 유한 파트너(LP) 자금을 운용하고 있어, 이번 벤처 사업을 위한 탄탄한 기관 투자자 기반을 갖추고 있는 것으로 평가받는다.

발표에 따르면, 린 벤처스는 이미 한국 내 기관 및 개인 투자자들을 대상으로 투자 의향을 타진해왔으며, 여기에는 국내 기상 정보 기업인 ‘케이웨더(K-Weather)’도 잠재적 투자자로 거론되고 있다. 비보파워는 현재 한국 내 입지를 넓히기 위한 전략의 일환으로 케이웨더의 지분 20%를 인수하기 위한 실사(Due Diligence) 작업을 마무리하는 단계에 있다.

계약 조건에 따라 비보파워의 디지털 자산 투자 부문인 ‘비보 페더레이션(Vivo Federation)’이 펀드를 대표해 리플 랩스 주식을 발굴하고 확보하는 역할을 주도하게 된다.

주목할 점은 비보파워가 리플 랩스로부터 초기 우선주 매입에 대한 서면 승인을 공식적으로 받았다는 것이다. 이는 리플 본사 측이 이번 투자를 승인했음을 의미한다. 현재 비보파워는 3억 달러라는 목표 금액을 채우기 위해 기존 기관 주주들로부터 추가 물량을 확보하기 위한 협상을 진행 중이다.

비보파워는 초기 펀드 규모를 기준으로 향후 3년 동안 약 7,500만 달러(약 1,050억 원)의 운용 및 성과 수수료 수익을 올릴 것으로 예상하고 있다. 또한, 이번 합작 투자 구조를 통해 비보파워는 리플 랩스의 기업 가치 상승과 회사가 보유한 리플(XRP) 토큰의 잠재적 가치 상승에 따른 간접적 경제 이익도 누릴 수 있게 된다.

한국은 세계 최대 리플 보유국… 전략적 파트너십 의미 커

비보파워 자문위원회 의장인 아담 트래드먼(Adam Traidman)은 한국 시장의 전략적 중요성을 강조했다. 그는 “한국은 가치와 거래량 측면에서 전 세계 최대의 리플(XRP) 보유국”이라며, “이번 파트너십은 한국 투자자들에게 리플(XRP) 현물 가격 대비 할인된 가격으로 리플 랩스 주식(지분)에 투자할 기회를 제공할 것”이라고 설명했다.

린 벤처스의 김영일(Chris Kim) 대표 역시 “리플 연계 투자 상품에 대한 한국 내 수요가 매우 강력하다”며, “주식 기반의 투자 옵션을 원하는 투자자들에게 리플 랩스 주식은 큰 가치를 지닌다”고 말했다.

2014년 설립되어 2016년 나스닥에 상장된 비보파워는 이번 발표 직후 시장의 뜨거운 반응을 얻었다. 야후 파이낸스 데이터에 따르면, 비보파워 주가는 발표 당일 장중 13% 급등하며 2.88달러를 기록했다. 반면, 리플(XRP) 토큰 가격은 최근 암호화폐 시장의 변동성과 순환매 장세의 영향으로 1.98달러 부근에서 횡보하며 숨 고르기를 이어갔다.

기관은 ‘리플’ 주식, 개인은 ‘밈코인’으로… 엇갈리는 투심

비보파워와 같은 기관 투자자들이 리플과 같은 검증된 자산의 지분을 확보하며 포트폴리오를 확장하는 동안, 개인 투자자들은 ‘하이 리스크, 하이 리턴(High Risk, High Return)’을 좇아 밈코인 시장으로 눈을 돌리고 있다. 대표적인 예가 바로 최근 사전 판매를 진행 중인 ‘맥시 도지(Maxi Doge)’ 프로젝트다.

맥시 도지는 밈코인과 레버리지 트레이딩, 소셜 게임 요소를 결합한 신규 거래 생태계로, 현재까지 430만 달러 이상의 사전 판매 자금을 유치한 상태다. 또한 최대 1,000배 레버리지와 스톱로스(손절매) 제한 없는 공격적인 수익 모델을 내세우며, 목표액인 460만 달러 모금 달성을 눈앞에 두고 있다.

현재 MAXI 토큰은 개당 0.000273달러에 판매되고 있으며, 곧 다음 단계 가격으로 인상이 예정되어 있다. 관심 있는 투자자들은 공식 맥시 도지 프리세일 웹사이트를 통해 사전 판매에 참여할 수 있으며, 얼리버드 참여자에게는 보너스 혜택도 제공된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.