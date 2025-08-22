OKB, XRP 에어드롭 기대감에 급등…거래량 400% 급증

핵심 내용

XRP 에어드롭 캠페인으로 KYC 가입자와 토큰 수요가 급증하면서 OKB 가격이 30% 상승해 220 달러를 돌파했다.

파생상품 시장에서도 거래량이 4억 100만 달러에 달하고, 숏 포지션 청산 규모가 121만 달러를 기록하며 숏 스퀴즈 증후를 보였다.

강한 상승 모멘텀이 이어지고 있지만 RSI가 93.91까지 치솟아 과열 신호가 포착됐다.

주요 지지선은 180달러, 저항선은 240 달러 부근으로 관측된다.

중앙화 거래소 OKX의 네이티브 토큰인 OKB가 8월 21일에 30% 급등하며 시장 전반의 약세 흐름을 정면 돌파했다. 같은 날 비트코인, 이더리움, 솔라나가 각각 1~3% 하락한 것과 대조적이다. 이번 급등은 8월 19일 시작된 XRP 에어드롭 캠페인에 대한 커뮤니티 참여 증가와 연관된 것으로 보인다. 해당 캠페인은 총 5명의 당첨자에게 각각 2,000달러 상당의 XRP를 지급한다.

DROP 2 Unlocked! 🥊💥🪂 5 winners, $2000 in $XRP each! For a chance to win: ☑️ RT + Follow @OKX

☑️ Reply with your best crypto advice

☑️ Submit a screenshot here: https://t.co/NssN0Haeh6 pic.twitter.com/k9Xvp9Ol4F — OKX (@okx) August 21, 2025

21일 두 번째 에어드롭 공지가 올라온 후, 해당 게시물은 보도 시점 기준 X 채널에서 32만 1,000건 이상의 조회수를 기록했다. 이와 같은 관심 급증은 OKB에 대한 수요로 이어졌다. 이용자들이 KYC 계정을 빠르게 개설하고 프로모션 이벤트에 참여하기 위해 몰리면서 온체인 활동과 토큰 수요가 동시에 증가했다.

파생상품 시장에서도 OKB의 강세 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 OKB의 거래량은 386% 급증해 4억 313만 달러를 기록했다. 또한 미결제약정(open interest) 규모도 119% 증가해 2,029만 달러에 달했다.

청산 규모는 총 204만 달러에 달했으며, 이 중 121만 달러는 숏 포지션, 83만 6,630달러는 롱 포지션이었다. 숏 포지션 청산이 더 많았다는 점은 이번 급등세가 시장의 예상을 벗어난 강도였음을 나타낸다. 동시에 미결제약정의 지속적인 증가는 신규 자금이 OKB 시장에 유입되고 있음을 시사한다.

OKB 가격 전망, RSI 과열권 진입… 다음 목표는 240달러?

OKB는 급등세를 이어가며 보도 시점 기준 220달러를 돌파했고 8월 들어서만 누적 상승률이 200%를 넘어섰다. 그러나 기술적 지표는 향후 일부 리스크 요인을 경고하고 있다. RSI가 과매수 구간에 진입하면서 변동성 확대 가능성이 제기된다.

8월 21일 발생한 돌파형 캔들은 OKB를 20일 볼린저 밴드 기준선인 83.41달러를 훨씬 상회하는 수준까지 끌어올렸다. 상단 밴드는 현재 180.78달러까지 확장된 상태이며 OKB 가격은 이를 상회하고 있다. 이러한 흐름은 여전히 강력한 매수세가 시장을 주도하고 있음을 나타낸다. 랠리가 지속될 경우, 다음 주요 저항선은 심리적 저항선이자 최근 장중 고점 부근인 240달러로 지목된다.

다만 RSI(상대강도지수)가 93.81까지 치솟은 현상은 과열 매수 신호로 해석된다. 단기적으로 차익 실현 압력이 나타날 가능성을 시사한다.

OKB가 조정을 받을 경우 첫 번째 지지선은 볼린저 밴드 상단과 겹치는 180달러 부근이 될 것으로 예상된다. 만약 낙폭이 더 커질 경우, 150달러 선까지 하락할 수 있으며 이 지점에서 매수세가 다시 유입되면서 추가 반등을 모색할 가능성이 있다. 그러나 150달러 지지선마저 무너질 경우, 120달러 수준까지의 깊은 조정이 이어질 수 있다.

