[오늘의 코인 뉴스] 에어로드롬파이낸스, 업비트 상장 이후 급등.. 도지코인, 체인링크 등 알트코인 가격 하락세

에어로드롬파이낸스(Aerodrome Finance, AERO)가 8월 22일 업비트 상장과 함께 급등세를 보이며 투자자들의 눈길을 끌었다. AERO/KRW 거래쌍은 전체 업비트 거래량의 4.18%를 차지하며 상위권에 올랐다. AERO는 08월 22일 오전 11시 30분에 업비트 KRW·BTC·USDT 마켓에서 개시됐다.

상장 직후 AERO 가격은 한때 2,400원까지 치솟았고, 24시간 거래대금은 약 3,550만 달러(약 484억 원)를 기록했다. 이는 24시간 기준 거래량이 148% 이상 급증한 수치로, 투자자 매수세가 집중된 결과로 풀이된다. 현재 AERO는 1,800원대에서 등락을 거듭하며 숨 고르기에 들어갔다.

알트코인 가격 현황

비트코인과 이더리움이 하락세를 보이면서 시장 전반이 약세 흐름을 이어갔다. 24시간 기준으로 대표 알트코인인 리플은 24시간 기준 2.27% 하락했고, 체인링크와 도지코인 역시 각각 4.85%, 1.93% 동반 하락하며 투자자들의 매수 심리를 위축시켰다.

주요 자산들이 일제히 조정을 받으면서 단기적 변동성이 확대되고 있으며, 투자자들은 향후 지지선과 거래량 추이에 주목하고 있다.

한편, 바이낸스 거래소의 네이티브 토큰은 BNB 코인은 장중한때 122만원을 기록하며 새로운 고점을 세웠다. BNB는 처음 발행 당시 토큰당 1달러의 가격으로 시작했다.

시장에서 진정한 유틸리티와 사용 사례가 있는 토큰의 성장세를 뒷받쳐준 셈이다. 알트코인 시장에 대한 관심이 커지자, 많은 투자자들이 BNB의 성장 궤적을 이을 만한 신규 프리세일 코인을 찾고 있다.