미 SEC, 온도 파이낸스 조사 종료… ONDA 가격 상승세로 이어질 가능성은?

핵심 내용

12월 9일 온도(ONDO) 거래량이 150% 급등했다.

온도 파이낸스(Ondo Finance)의 총 예치 자산(TVL)도 새로운 사상 최고치인 18억 6,600만 달러에 도달했다.

이는 미국 증권거래위원회(SEC)가 온도 파이낸스 프로젝트에 대한 수년간의 조사를 공식적으로 종결한 데 따른 것이다.

12월 9일 온도 파이낸스(Ondo Finance)가 미국 증권거래위원회(SEC)의 수년간 조사 종료 사실을 발표하자, 투자자 관심이 다시 쏠린 것으로 나타났다. 이에 따라 온도(ONDO) 토큰의 현물 거래량은 24시간 기준 150% 급증했다.

12월 10일 현재 ONDO는 약 0.4931 달러(약 725 원) 선에서 거래되고 있으며, 일간 기준 2.07% 상승했다. 디파이라마(DeFiLlama) 데이터에 따르면, 온도 프로젝트의 총 예치 자산(TVL)은 18억 6,600만 달러(약 2조 7,447억 원)로 사상 최고치를 기록한 것으로 집계됐다.

🚨 BIG: $ONDO TVL hit a new ATH of $1.866B. pic.twitter.com/MuDX3ZfC0O — Marc Shawn Brown (@MarcShawnBrown) December 9, 2025

온도 파이낸스를 둘러싼 SEC 조사는 바이든 행정부가 강경한 규제 기조를 보이던 2024년에 착수된 것으로 알려졌다. 조사의 핵심은 온도 파이낸스의 실물자산(RWA) 토큰화 방식이 미국 연방 규정을 충족하는지 여부였다.

조사 과정에서는 ONDO 토큰이 증권에 해당하는지 여부도 쟁점으로 다뤄지면서 가격 불확실성이 커졌었다. 이번 종결 통보는 규제 명확성을 기다려온 온도 파이낸스 팀과 보유자들에게 안도감을 주는 결과가 됐다.

온도 파이낸스는 조사 기간 내내 성실히 협조해 왔다고 밝히며, 자사의 접근 방식은 투자자 보호를 확고히 하는 데 초점을 두고 있다고 강조했다.

온도(ONDO) 가격, 반등 흐름 이어갈까?

일간 차트 기준 온도(ONDO)는 수개월간 이어진 하락 쐐기 패턴 안에서 움직이고 있다. 이 패턴은 장기 조정 구간에서 자주 나타나며, 가격이 쐐기 상단을 돌파할 경우 추세 전환으로 이어질 수 있는 구조로 평가된다. 분석에 따르면 일봉 기준 0.50 달러(약 735 원) 상단 돌파 시, 0.62 달러(약 912 원) 부근까지 상승 여력이 열릴 수 있다.

MACD(이동평균 수렴·발산 지표)에서는 신호선 상단으로의 골든 크로스가 임박한 모습을 보이고 있다. 해당 크로스가 유지될 경우, 0.52 달러(약 765 원) 구간을 향한 상승 모멘텀이 강화될 가능성이 있다.

볼린저 밴드(가격 변동성 지표) 또한 폭이 좁아지며 변동성 수축 국면에 진입한 것으로 보인다. 현재 ONDO 가격은 중단선(20일 단순이동평균선)을 테스트하고 있으며, 이를 명확히 돌파하면 상승 흐름 확인 신호로 해석될 수 있다. 반면 이 구간에서 반복적인 저항을 받는다면 0.44 달러(약 647 원) 지지선으로 되돌림이 발생할 수 있다.

0.44 달러 지지선을 잃게 되면 하락 쐐기 구조 자체가 약화되고 돌파까지 더 시간이 걸릴 수 있다.

한편 단기적으로는, OND0는 11월 중순 이후 1시간봉 차트에서 트리플 바닥 패턴(세 번의 저점을 형성한 뒤 반등이 예상되는 강세 전환)을 형성해왔다.

크립토 애널리스트 조(Joe)는 X 게시글에서, 온도가 0.6351 달러(약 934 원)까지 상승할 가능성이 있으며, 2025년 유망 코인 중 하나가 될 수 있다고 평가했다.

