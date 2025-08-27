판테라 캐피털, 12억5천만 달러 규모 솔라나 트레저리 조성… 솔라나 가격 50% 상승 가능할까?

핵심 내용

판테라 캐피털(Pantera Capital)은 솔라나(SOL) 중심의 트레저리 법인을 만들기 위해 12억5천만 달러(약 1조7,453억 원) 조성을 목표로 하고 있다.

갤럭시 디지털(Galaxy Digital)과 점프 크립토(Jump Crypto) 같은 기관 대형사들은 10억 달러(약 1조3,962억 원) 규모의 솔라나 트레저리 계획을 추진 중이다.

알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 지지선 176달러(약 24만5,750원), 저항선 207달러(약 28만8,030원)를 근거로 목표가를 300달러(약 41만8,860원)로 보고 있다.

솔라나(SOL)는 지난 24시간 동안 전체 시장과 함께 약세로 전환해 7% 하락, 189달러(약 26만4,889원) 부근에서 거래되고 있다. 그러나 이러한 하락에도 불구하고 주요 애널리스트들은 솔라나의 장기적 성장 궤도에 대해 여전히 자신감을 보이고 있다.

흥미롭게도, 최근 변동성 확대는 대형 기업들이 솔라나에 대한 투자 가능성을 검토하면서 촉발됐다.

판테라 캐피털의 대담한 12억5천만 달러 솔라나 트레저리 계획

판테라 캐피털(Pantera Capital)은 나스닥에 상장된 한 회사를 ‘솔라나 코(Solana Co.)’로 전환해, 솔라나 토큰을 트레저리로 축적하는 상장 법인으로 만들기 위해 최대 12억5천만 달러(약 1조 7,453억 원) 규모의 자금 조성을 추진 중인 것으로 전해졌다.

이 계획은 우선 5억 달러(약 6,981억 원) 규모의 1차 조성으로 시작한 뒤, 이후 워런트 발행을 통해 7억5천만 달러(약 1조470억 원)를 추가로 모집하는 방식으로 진행될 예정이다.

이는 판테라가 이미 다양한 토큰과 지역에 걸쳐 디지털 자산 트레저리(DAT) 기업들에 3억 달러(약 4,189억 원)를 투입한 사실을 공개한 이후 나온 행보다.

장기적 가치가 핵심

판테라는 디지털 자산 트레저리의 성공을 좌우하는 가장 중요한 요인은 기초 토큰의 장기적 가치라고 강조했다.

현재 판테라의 포트폴리오는 총 8개 프로젝트로 구성돼 있으며, 이 가운데 솔라나가 중심 역할을 하고 있다. 또 다른 투자처로는 트웬티원 캐피털(Twenty One Capital), 디파이 디벨롭먼트 코퍼레이션(DeFi Development Corp), 샤프링크 게이밍(Sharplink Gaming) 등이 있다.

판테라는 최근 솔라나 트레저리 법인인 샤프스 테크놀로지(Sharps Technology)에도 투자했는데, 이 기업은 4억 달러(약 5,585억 원) 이상을 조달하는 것을 목표로 하고 있다.

기관 모멘텀 강화

8월 26일 보고서에 따르면, 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 점프 크립토(Jump Crypto), 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital)이 솔라나에 초점을 맞춘 10억 달러(약 1조3,962억 원) 규모의 디지털 자산 트레저리 계획에서 협력하고 있는 것으로 전해졌다.

이번 전략 실행을 위해 칸토르 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)가 주간사로 참여하고 있으며, 이들은 오는 9월 초까지 상장사 인수를 마무리할 것으로 예상된다. 솔라나 재단(Solana Foundation) 역시 이 계획을 지원하고 있다.

애널리스트 알리 마르티네즈: 조정 매수 or 돌파 매수

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 일일 7% 조정에도 불구하고 솔라나 목표가를 300달러(약 41만8,860원)로 유지하며 강세 전망을 이어갔다.

마르티네즈에 따르면, 솔라나는 176달러(약 24만5,750원) 지지선과 207달러(약 28만8,030원) 저항선 사이의 핵심 구간에 놓여 있다. 그는 “176달러에서 조정 매수하거나, 207달러 돌파 시 매수하라. 목표가는 여전히 300달러다”라고 말했다.

Solana $SOL rejected again. Buy the dip at $176 or the breakout at $207. Target stays $300. pic.twitter.com/eUwWJMYOgu — Ali (@ali_charts) August 26, 2025

그의 차트 분석에 따르면, 솔라나가 상승 추세선을 지키며 207달러(약 28만8,030원) 저항을 돌파할 경우 피보나치 확장(Fibonacci extension, 기존 추세가 이어질 경우 도달할 수 있는 가격 목표를 계산하는 기술적 지표) 구간이 더 높은 레벨을 가리키고 있으며, 주요 목표가는 250달러(약 34만9,050원), 277달러(약 38만6,740원), 그리고 궁극적으로 321달러(약 44만8,041원)이다. 이에 따라 솔라나는 2025년에 구매하기 유망한 암호화폐 중 하나로 꼽힌다.