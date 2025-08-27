트럼프의 월드 리버티 파이낸셜(WLFI) 토큰, 9월 1일 이더리움 메인넷 출시

핵심 내용

월드 리버티 파이낸셜 프로젝트 초기 지지자들은 보유 물량의 20%를 즉시 언락 받을 수 있으며, 나머지 80% 물량은 커뮤니티 거버넌스 투표를 통해 언락 일정이 결정된다.

모든 월드 리버티 파이낸셜 토큰 청구 절차는 감사를 받은 WLFI 락박스 스마트 컨트랙트를 통해 진행된다.

사용자는 8월 25일부터 31일 사이에 락박스를 먼저 활성화해야 한다.

도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) 프로젝트의 WLFI 토큰이 이더리움(ETH) 메인넷에 공식적으로 출시됐다. WLFI 토큰은 수개월간의 기다림 끝에 출시된 것으로, 해당 프로젝트는 USD1 스테이블코인을 포함한 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다.

월드 리버티 파이낸셜, WLFI 토큰 출시 발표

월드 리버티 파이낸셜은 향후 토큰 언락(Unlock) 계획의 세부 내용을 공개했다. 이번 구조는 초기 참여자들에게 인센티브를 제공하는 동시에, 향후 토큰 배분 과정에 커뮤니티 거버넌스를 반영하려는 취지를 담고 있다.

WLFI 토큰을 0.015달러(약 21원)와 0.05달러(약 70원) 구간에서 매수한 초기 투자자들은 보유 물량의 20%를 즉시 수령할 수 있다. 이번에 시행하는 첫 번째 언락 이벤트는 프로젝트의 초기 지지자들에게 보상을 지급하기 위한 조치다. 남은 80%의 물량은 커뮤니티 거버넌스 투표를 통해 보유자들이 언락 일정을 직접 결정할 수 있도록 할 예정이다. 일부 애널리스트들은 월드 리버티 파이낸셜 토큰이 출시 이후 시가총액 기준 상위 10위 암호화폐 목록에 진입할 것으로 전망하고 있다.

첫 번째 토큰 언락에 월드 리버티 파이낸셜의 창립자, 팀원, 고문, 파트너 등 특수관계인은 참여하지 않는다. 또한 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 탈중앙화 거래소 및 주요 중앙화 거래소에도 상장할 예정이다. 구체적인 파트너사 선정 발표는 며칠 내 할 것으로 예상된다.

이번 주 초에 글로벌 대형 거래소 코인베이스(Coinbase)는 월드 리버티 파이낸셜 프로젝트와 연계된 스테이블코인인 USD1 코인을 상장했다. 해당 스테이블코인은 현재 코인베이스 플랫폼에서 검토 중인 ERC-20, 베이스(Base), 솔라나(SOL) 기반 토큰 그룹에 포함됐다.

WLFI 토큰 클레임 과정은?

모든 토큰 청구 절차는 웹3 보안업체인 사이프린(Cyfrin)의 감사를 받은 월드 리버티 파이낸셜 락박스(Lockbox) 스마트 컨트랙트를 통해 진행된다. 절차는 두 단계로 나뉜다.

락박스 활성화(9월 1일 이전): 사용자들은 WorldLibertyFinancial.com에서 락박스를 활성화해야 하며, 보유하고 있는 월드 리버티 파이낸셜 토큰을 모두 언락 계약으로 이체해야 한다. 활성화 이후 지갑 잔액은 0으로 표시된다. 토큰 청구(9월 1일 이후): 사용자는 언락된 월드 리버티 파이낸셜 토큰 물량 중 20%를 청구할 수 있다.

락박스는 8월 25일 월요일(미국 동부시간 기준 정오)에 가동되며, 거래 시작 전 일주일간 준비 기간이 주어진다. 거래와 초기 토큰 청구는 9월 1일부터 시작될 예정이다. 또한 락박스는 이후에도 계속 열려 있어, 사용자가 나중에 활성화 및 청구를 진행할 수 있다.

사용자는 필수 인증 절차를 완료하고 언락 조건에 동의하면 토큰을 청구할 수 있다.

⚡️ @Worldlibertyfi’s $WLFI trading and first claims to go live on September 1st#WLFI will launch on the #Ethereum mainnet on September 1 at 12:00 UTC, with a 20% TGE unlock for early supporters who purchased WLFI in the $0.015 and $0.05 rounds. pic.twitter.com/ZU47rkXVYN — CryptoDep (@Crypto_Dep) August 22, 2025

