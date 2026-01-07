페페코인, 일주일 새 67% 급등… 밈코인 시가총액 170억 달러 증가

핵심 내용

페페코인 가격은 12월 30일부터 1월 6일까지 0.0000040달러에서 0.0000066달러까지 62.24% 상승했다.

봉크 코인 가격은 지난 7일 동안 51.62% 상승했으며, 주간 기준 거래량은 전주 대비 836% 증가했다.

전체 밈코인 분야의 시가총액은 527억 7,000만 달러에 도달했으며, 24시간 거래량은 70억 달러 수준이다.

페페코인(PEPE) 가격은 지난 7일 동안 0.0000040달러(약 0.005781원)에서 0.0000066달러(약 0.009539원)까지 62.24% 상승했다. 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 밈코인 거래가 다시 활발해지면서 상승 흐름이 이어졌다. 같은 기간 동안 봉크(BONK) 코인 가격은 51.62% 상승했다.

코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면, 페페코인의 24시간 거래량은 9억 1,900만 달러(약 1조 3,282억 원)에 달했다. 페페코인 가격은 2024년 12월에 기록했었던 사상 최고가인 0.00002803달러(약 0.040511원) 대비 75% 하락한 상태에서 거래되고 있으나, 최근 상승세로 그 격차가 소폭 줄어들었다.

페페코인의 시가총액은 28억 6,000만 달러(약 4조 1,335억 원)로 증가하며, 전체 암호화폐 가운데 시가총액 기준 49위로 올랐다.

봉크 코인 가격은 0.00001166달러(약 0.016852원)까지 상승했으며, 24시간 거래량은 5억 4,000만 달러(약 7,804억 원)를 기록했다. 일일 거래량은 1월 4일에 7억 6,000만 달러(약 1조 984억 원)로 정점을 기록한 뒤, 1월 6일에 5억 4,000만 달러(약 7,804억 원) 수준으로 하락했다. 그러나 이는 12월 31일에 기록했었던 4,300만 달러(약 621억 원)의 12배에 해당한다.

봉크 코인 가격은 2024년 11월에 기록했던 사상 최고가 대비 약 79% 하락한 상태다. 해당 코인은 주요 거래소 전반에 걸쳐 충분한 유동성을 갖춘 솔라나(SOL) 블록체인 기반의 대표 밈코인이다.

고래 투자자 동향과 기술적 전망

대규모로 밈코인을 거래한 이력을 보유한 고래 투자자 제임스 윈(James Wynn)은 하이퍼리퀴드(HyperLiquid) 거래소에서 페페코인에 대한 포지션을 보유하고 있다. 그의 포지션은 10배의 레버리지를 적용하여 311만 달러(약 44억 9,482만 원) 규모다.

제임스 윈의 포지션은 미실현 기준으로 54만 5,000달러(약 7억 8,767만 원) 이상의 수익을 기록하고 있다. 수익률은 증거금 대비 212%에 달한다.

제임스 윈은 이와 함께 1,626만 달러(약 235억 원) 규모의 비트코인(BTC) 롱 포지션도 유지하고 있다. 이에 따라 제임스 윈의 전체 포지션 규모는 1,940만 달러(약 280억 3,843만 원)로 늘어났으며, 총 미실현 수익은 84만 2,000달러(약 12억 1,692만 원)를 넘어섰다.

Added a couple of nickels to my $BTC and $PEPE long. Feeling risk on. Apparently fortune favors the brave @cryptocom? – $WYNN pic.twitter.com/ge2U7f8m3g — James Wynn (@JamesWynnReal) January 5, 2026

그러나 모든 고래 투자자들이 제임스 윈과 같은 거래를 하지 않는다. 온체인 분석 계정인 온체인렌즈(OnchainLens)는 이더리움(ETH) 코인을 거래하다가 48만 8,000달러(약 7억 530만 원)의 손실을 본 뒤, 다시 3배 레버리지 롱 포지션에서 200만 달러(약 28억 9,508만 원) 이상의 미실현 이익을 기록하고 있는 또 다른 트레이더를 포착했다.

With $PEPE showing bullish signs, a whale opened a $PEPE (3x) long position 2 days ago and now has a floating profit of over $2M. Previously, this whale traded $ETH and closed with a loss of $488,069.https://t.co/wsAvGBtCie pic.twitter.com/0ycX355KKz — Onchain Lens (@OnchainLens) January 4, 2026

기술적 분석 측면에서는 긍정적인 해석이 있다. 암호화폐 애널리스트 NFTdavie는 페페코인이 주요 저항 구간에서 깔끔하게 반등했다고 평가했다. 그는 다음 목표 가격으로 0.000010달러(약 0.014453원)를 제시했으며, 해당 가격으로 상승할 경우 페페코인 가격은 큰 폭의 상승을 기록하게 된다.

Rapid Fire Charts: $PEPE$PEPE continues to look strong and is doing exactly what you want to see, a clean bounce off the upper resistance line (white). If bullish momentum follows through, the next move is a breakout toward the target zone (green), where one zero gets eaten and… https://t.co/LmMOvEhQtI pic.twitter.com/Y1r4Lwhdla — davie satoshi (@NFTdavie) January 6, 2026

암호화폐 시장 전반의 흐름과 투자 심리

개별 트레이더의 포지션 외에도 파생상품 시장 전반에서 위험 선호 심리가 확산되고 있다. 코인글래스(CoinGlass)에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 암호화폐 시장에서 발생한 청산 규모는 약 4억 1,200만 달러(약 5,965억 원)에 달했다. 이 가운데 가격이 하락할 것이라고 예측한 트레이더들의 포지션이 총 3억 3,100만 달러(약 4,792억 원) 규모로 청산 당했다. 매수와 매도 비중을 나타내는 롱숏 비율은 50.45%에서 49.55%로 균형을 이뤘다.

공포 및 탐욕(Fear & Greed) 지수는 26에서 44로 상승했지만, 여전히 조심스러운 국면에 해당한다. 전체 암호화폐 시가총액은 3조 2,900억 달러(약 4,763조 원)로, 일일 기준 1.27% 증가했다.

밈코인 분야의 시가총액은 2025년 12월 말 이후 약 170억 달러(약 24조 6,129억 원) 증가했다. 이에 따라 밈코인 분야의 전체 시가총액은 527억 7,000만 달러(약 76조 4,015억 원)로 증가했으며, 일일 거래량은 약 70억 달러(약 10조 1,347억 원) 수준을 기록했다.

이번 상승 흐름은 밈코인 분야의 시가총액이 470억 달러(약 68조 475억 원)를 다시 넘어서며 탄력을 받았다. 이는 2024년 11월에 밈코인이 급등하기 전까지 기록됐던 가장 낮은 도미넌스 수준에서 반등한 결과다.

같은 기간 도지코인(DOGE) 가격은 20.9% 상승했고, 시바이누(SHIB) 코인 가격은 29% 상승했다.

페페코인의 무기한 선물 계약(perpetual contracts) 기준 펀딩 비율은 0.0100%를 기록했다. 이는 레버리지를 활용한 트레이더들 사이에서 대체적으로 가격 상승을 기대하는 심리가 우세하다는 것을 의미한다.

더보기: 2026년 밈코인 시즌 유망 코인 추천

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.