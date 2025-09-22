리플 ETF 호재 지속… XRP 가격 10달러 목표?

핵심 내용

온체인 데이터에 따르면 XRP에 대한 지속적인 매집이 확인되며, 4분기 중 가격이 5에서 5.5달러까지 상승할 가능성이 제기된다.

렉스-오스프리의 XRP ETF는 출시 첫날에만 3,700만 달러의 거래량을 기록하며 강력한 수요를 입증했다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 ETF 상장을 위한 새로운 기준을 승인하면서 시장 신뢰도가 높아졌고, 이는 XRP 가격 상승을 견인하고 있다.

XRP 가격 상승 기대감이 다시 고조되고 있다. 최근 출시된 리플 ETF가 시장의 강한 반응을 이끌어낸 가운데, 투자자들 사이에서는 XRP가 향후 10달러까지 상승할 수 있다는 전망이 확산되고 있다.

리플의 자체 암호화폐인 XRP는 최근 한 주 동안 5% 하락하며 단기적인 조정을 겪었다. 그러나 암호화폐 시장 전문가들은 여전히 중장기적으로 XRP 가격 상승 가능성이 높다고 보고 있다. 특히, 최근 렉스-오스프리(Rex-Osprey)가 출시한 XRP ETF(XRPR)의 성공적인 데뷔가 투자 심리를 다시 끌어올리고 있다는 분석이 나온다.

미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 발표한 이후에도 전체 암호화폐 시장은 다소 관망세를 보이고 있지만, XRP는 약 3달러 선에서 강한 지지선을 형성하며 반등을 모색하고 있다.

10달러 돌파 가능성 제기… 일부 분석가는 20달러 전망도

암호화폐 시장 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 XRP가 현재의 조정 국면을 지나면 대규모 랠리가 시작될 수 있다고 분석했다. 마크스는 XRP가 약 9.90달러까지 226% 이상 상승할 수 있으며, 이 저항선을 돌파할 경우 20달러까지도 상승 여력이 있을 수 있다고 밝혔다.

그는 이를 뒷받침하는 차트를 함께 제시하며, 강한 기술적 반등 구간에 진입하고 있다고 강조했다.

$XRP looks to be preparing here for ANOTHER +226% SURGE TO $9.90+ and a break above could send it towards $20 and higher! pic.twitter.com/ia5jJOcdkp — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 19, 2025

기술적 분석 외에도 온체인 데이터 역시 상승 가능성을 뒷받침하고 있다. 암호화폐 분석가 톰 터커(Tom Tucker)는 8월 22일부터 XRP에 대한 지속적인 매집이 확인되고 있으며, 이로 인해 강세 구조가 유지되고 있다고 설명했다.

터커에 따르면, 7월에 일부 투자자들의 차익 실현이 있었으나, 이후 2.70달러에서 3달러 구간에서 신규 투자자들의 매수세가 유입되면서 매도 압력을 효과적으로 흡수하고 있는 것으로 나타났다. 그는 이러한 매집세가 유지된다면 4분기에는 5달러에서 5.5달러 구간까지 상승할 수 있을 것이라고 분석했다.

$XRP Bullish Structure Intact On-chain data shows sustained accumulation since Aug 22, with heavy positioning at $2.70–$3.00 after July’s profit-taking. Selling pressure absorbed, new cohorts entering. We might see potential Q4 move toward $5.00–$5.50. pic.twitter.com/2uyr0l19hx — Tom Tucker (@WhatzTheTicker) September 19, 2025

리플 ETF 거래량 3,700만 달러 기록… 기관 관심 집중

이번 주 초 렉스-오스프리(Rex-Osprey)가 출시한 XRP ETF(XRPR)는 첫날에만 3,700만 달러 이상의 거래량을 기록했다. 특히 출시 직후 단 90분 만에 2,400만 달러 이상이 거래되면서 시장의 높은 관심을 입증했다.

블룸버그의 ETF 전문가 에릭 발츄나스(Eric Balchunas)는 “대부분의 신규 ETF는 첫날 거래량이 100만 달러도 넘기기 어려운데, XRPR의 거래 성과는 매우 인상적”이라고 평가했다. 이처럼 예상치를 뛰어넘는 성과는 XRP ETF가 향후 시장에서 중요한 투자 수단으로 자리 잡을 수 있음을 보여준다.

나아가 미국 증권거래위원회(SEC)가 이번 주 암호화폐 ETF의 일반 상장 기준(Generic Listing Standards)을 승인함에 따라, XRP 현물 ETF 출시에 대한 기대감도 한층 높아졌다.

리플의 최고기술책임자(CTO) 스튜어트 알데로티(Stuart Alderoty)는 이번 결정이 암호화폐 자산이 제도권 시장으로 진입하는 데 있어 매우 중요한 전환점이 될 것이라고 밝혔다. 그는 “명확한 규제 기준이 투자자 신뢰를 강화하고, 미국 암호화폐 시장의 성숙도를 높이는 데 기여할 것”이라고 설명했다.

최근 출시된 XRP ETF의 성공적인 출발과 함께 온체인 매집 데이터, 기술적 분석 지표, 그리고 규제 환경 개선 등이 맞물리며 XRP 가격 상승에 대한 기대감이 커지고 있다. 전문가들은 4분기 중 XRP가 5달러를 돌파하고, 장기적으로는 10달러에서 20달러에 이르는 상승 시나리오도 충분히 가능하다고 보고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.