파이코인, 지갑 관련 문제 해결 위해 법정화폐 결제 도입… 파이코인 가격 회복 가능할까?

6월 말 진행된 파이투데이(Pi2Day) 이벤트 이후, 파이 네트워크의 네이티브 토큰인 파이코인(Pi 코인)은 횡보세를 이어가다 한 달 간 15% 이상 하락했다. 특히 이번 주 들어서는 파이 월렛 사용자들 사이에서 토큰 전송 오류 문제가 반복적으로 발생하면서 매도 압력이 급증했고, 결국 가격은 4월 수준인 0.40달러대까지 떨어졌다.

이처럼 지속적인 기술 문제와 실사용성 부족에 대한 우려가 겹치면서, 파이코인에 대한 시장 분위기는 뚜렷한 약세 심리로 전환된 상황이다.

이러한 불안 심리를 완화하고자, 파이 네트워크 팀은 새로운 온램프 파트너 트랜스파이(TransFi)를 도입하며 지갑 내 법정화폐 결제 기능을 확장했다. 이번 업데이트는 기존 온램프 머니(Onramp Money) 플랫폼에 대한 사용자 불만이 지속된 데 따른 대응 조치로, 신용카드, 애플 페이, 구글 페이 등 일반적인 결제 수단을 이용해 파이 토큰을 직접 구매할 수 있도록 했다.

🔥 Big News for #PiNetwork!

The new third-party service TransFi is now integrated which allows you to buy $PI directly with fiat at the best possible rate! 💸🪙

No more middle steps. Just Simple. Fast. Direct. 🚀

More onramp integrations mean #Pioneers worldwide can now… pic.twitter.com/7dUxymbnC7

