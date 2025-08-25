파이코인 전망 – 파이코인 가격, 드디어 저점 형성?

핵심 내용

12시간 차트에서는 파이코인 가격과 RSI 간의 강세 다이버전스가 확인되며, 이는 매수세가 다시 힘을 얻고 있다는 것을 의미한다.

강세 시나리오가 유지되기 위해서는 파이코인 가격이 0.37달러와 0.38달러를 상향 돌파해야 하며, 0.40달러를 넘어설 경우 강세 흐름이 확실해진다.

반대로 0.33달러 아래로 하락할 경우, 기술적 지표와 무관하게 새로운 저점을 형성할 수 있다.

파이코인(PI) 가격은 최근 일주일간 8% 하락하여 현재 0.35달러(약 485원) 수준에서 거래되고 있으며, 바닥을 형성하고 있다.

기술적 차트 패턴에 따르면, 파이코인은 저점을 다지고 있는 모습이며, 해당 지점에서 반등할 가능성이 있다.

파이코인, 강세 교차 신호 포착

1시간 차트에 따르면, 파이코인의 20일 지수이동평균선(EMA: Exponential Moving Average)이 50일 지수이동평균선을 상향 돌파하며 강세 신호가 나타났다. 상승 흐름에 따라 파이코인 가격은 0.37달러(약 513원)까지 상승했고, 주요 지지선을 유지할 수 있었다.

이러한 강세 교차는 일반적으로 매수세가 되살아나고 있다는 신호로 해석된다. 이러한 패턴은 과거에도 파이코인 차트에서 형성됐다. 8월 20일에도 유사한 형태의 교차 패턴이 나타나며 파이코인 가격은 0.35달러(약 485원)에서 0.37달러(약 513원)까지 상승했다. 다만, 당시에 상승세가 오래 지속되지는 않았다.

이는 단기 지수이동평균선이 교차할 때 가격이 크게 움직일 수 있다는 것을 보여준다. 이런 현상은 특히 조정 국면에 들어섰을 때 더 뚜렷하게 나타난다.

하지만 파이코인의 경우, 큰 하락세 이후 장기 차트에서 매수세가 살아나는 신호인 강세 다이버전스(Divergence)가 포착되고 있다.

12시간 차트에 따르면 새로운 흐름이 포착되고 있다. 8월 20일에 파이코인 가격은 0.3739달러(약 518원)를 기록한 뒤, 8월 22일에는 0.3712달러(약 514원)로 고점이 낮아졌다. 이후에도 파이코인의 고점은 점차 낮아지는 흐름을 보이고 있다.

한편, 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 같은 기간 더 높은 고점을 형성하며 강세 다이버전스 패턴을 형성했다. 이는 매도세가 가격을 끌어내리고 있음에도 불구하고 매수세가 꾸준히 유입되었다는 것을 의미한다.

이는 올해 전반적으로 하락세를 이어온 파이코인에 중요한 신호로 평가된다. 장기 차트에서 나타난 다이버전스는 매수세가 유입되고 있다는 것을 의미하며, 앞서 1시간 차트에서 확인된 지수이동평균선의 교차의 의미를 강화한다.

앞으로 주목해야 할 핵심 가격 구간

파이코인의 강세 흐름이 이어지기 위해서는 12시간 차트에서 0.37달러(약 513원)와 0.38달러(약 527원) 구간을 상향 돌파해야 한다. 또한, 0.40달러(약 554원) 이상에서 상승 모멘텀이 확인되면 강세 신호가 더욱 뚜렷해진다. 0.40달러(약 554원)를 상향 돌파할 경우 단기 지수이동평균선의 움직임보다 더 확실한 상승 지표가 될 수 있다.

전체적인 강세 및 약세 흐름은 이번 파이코인의 강세 전망을 뒷받침하고 있다. 8월 20일 이후 하락 압력이 완화되면서 21일과 22일에는 매도세가 추가적인 하락을 이끌지 못했다.

또한 OKX 거래소에서 PI/USDC 거래쌍이 새로 상장하면서 투자 심리가 개선됐고, 매수세가 유입됐다.

다만, 파이코인 가격이 0.33달러(약 458원) 아래로 하락할 경우, 이러한 기술적 구도는 약화될 가능성이 있다. 해당 수준 밑으로 하락하면 과거에도 반복됐던 새로운 저점이 형성될 가능성이 있다.

