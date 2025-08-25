솔라나, 이더리움 DEX 거래량 추월하며 10개월 만에 최고치… SOL 가격 전망은?

핵심 내용

8월 24일 일요일, 솔라나 가격이 210달러를 돌파하며 2월 이후 최고치를 기록했지만 다른 주요 암호화폐들은 주말 동안 되돌림 조정을 겪었다.

온체인 데이터에 따르면, 솔라나는 탈중앙화 거래소 거래량이 10개월 연속 이더리움을 앞서며 7월 거래량만 1,240억 달러를 돌파했다.

웜홀 브리지의 데이터는 온체인 전송 과정에서 SOL 수요가 꾸준히 지속되고 있음을 보여주며, 솔라나 랠리를 이끄는 내부 동력이 여전히 강력하다는 점을 강조한다.

솔라나가 지난주 금요일 210달러를 돌파한 뒤 주말에도 강세 흐름을 이어갔다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP) 등 주요 암호화폐가 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감으로 반등한 후 다시 조정을 받았던 것과 달리, 솔라나는 거시경제 변수와 무관하게 자체적인 상승 동력을 확보한 모습이다.

이번 상승은 단순한 시장 분위기나 금리 전망에 기인한 것이 아니다. 온체인 데이터를 살펴보면, 외부 환경이 아니라 내부 생태계의 활발한 활동이 주요 상승 원인으로 작용하고 있음이 드러난다.

This week in data by @SolanaFloor: Solana outpaced Ethereum in DEX trading volume for the 10th consecutive month, reaching $124B in July, 42% higher than Ethereum. pic.twitter.com/TT0nb8wrtm — Solana (@solana) August 23, 2025

커뮤니티 데이터 플랫폼 솔라나플로어(SolanaFloor)가 공유한 데이터에 따르면, 솔라나는 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량 기준으로 이더리움을 무려 10개월 연속 앞서고 있는 상황이다. 특히 2025년 7월 한 달 동안만 약 1,240억 달러 규모의 DEX 거래량을 기록했으며, 이는 같은 기간 이더리움보다 42% 더 높은 수치다. 이는 단순 기술적 반등이 아닌, 디파이(DeFi) 생태계 전반에서 솔라나의 영향력이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

또한, 웜홀 브릿지(Wormhole bridge)의 최신 데이터를 살펴보면, 크로스체인 전송량에서도 솔라나가 이더리움을 소폭 상회한 것으로 나타났다. 최근 30일 동안 발생한 전체 온체인 전송 중 42.71%가 솔라나에서 발생했으며, 이는 이더리움의 42.53%를 근소하게 앞서는 수치다.

전송량뿐 아니라, 자산 유입 측면에서도 솔라나가 우세했다. 최근 30일간 웜홀을 통해 솔라나로 유입된 자금은 2억 2,200만 달러 이상이었고, 솔라나에서 이더리움으로 이동한 유입 자금은 1억 8,300만 달러에 그쳤다. 이는 솔라나가 더 매력적인 유동성 허브로 자리매김하고 있으며, 디파이 시장 내 점유율을 이더리움으로부터 빠르게 빼앗고 있다는 신호로 해석된다.

결국 솔라나의 최근 가격 랠리는 거시적 환경 요인이나 투기적 움직임 때문이 아니라, DEX 거래량 우위와 현물 거래 수요 증가 같은 내부 생태계 요인이 결합한 결과로 해석된다. 다른 주요 암호화폐들이 주말 동안 조정을 받는 와중에도, 솔라나가 독자적인 상승세를 유지할 수 있었던 이유가 여기에 있다는 평가다.

솔라나 가격 전망: SOL이 200달러 이상을 유지할 수 있을까?

솔라나는 지난주 강한 돌파 이후 205달러 부근에서 가격을 다지고 있는 모습이다. 일간 차트를 보면 매수세가 205달러 지지선을 강력하게 방어하고 있으며, 단기적인 지지선으로는 20일 이동평균선(SMA)인 191달러가 작용하고 있다.

기술적 지표에서도 긍정적인 신호가 나타난다. MACD(이동평균 수렴 확산 지수) 지표는 상승세를 보이고 있으며, 히스토그램에서는 초록색 모멘텀 바가 연속적으로 나타나고 있다. 두 이동 평균선 역시 상승 정렬(bullish alignment)을 유지하고 있어, 200달러 돌파가 단기적 급등이 아닌 지속 가능한 상승 흐름일 가능성을 높이고 있다.

상승 시 가장 먼저 도달할 수 있는 단기 저항선은 215달러 부근으로, 이는 3월 고점에서 형성된 매물대와 겹친다. 만약 솔라나가 215달러를 명확히 돌파할 경우, 다음 저항선은 228달러, 이후에는 240달러까지 열릴 수 있다. 이러한 상승 흐름을 유지하기 위해서는 종가 기준으로 200달러 이상을 꾸준히 지지하는 것이 핵심이 된다.

반면, 만약 200달러 선이 무너질 경우, 단기 하락 조정이 발생할 수 있다. 이 경우 시장은 다시 191달러 지지선에서 매수세 유입 여부를 주시하게 될 것이며, 해당 구간도 하회한다면, 179달러 수요 구간까지 후퇴할 가능성이 존재한다. 최악의 경우 158달러대까지 하락할 수 있으며, 이 경우 현재의 중장기 상승 추세는 무효화될 수 있다.

현재까지는 기술적 구조와 온체인 흐름 모두 솔라나의 강세를 지지하고 있으나, 시장 전반의 거래량 위축이 디파이 수요에 일정 부분 제약을 줄 수 있다는 점도 염두에 둘 필요가 있다.

