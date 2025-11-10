JP모건, 비트코인 ETF 보유량 64% 확대… IBIT 보유액 3억 4,300만 달러

핵심 내용

JP모건 체이스의 IBIT 보유량 급증은 기관 투자자들의 암호화폐 투자 수요가 증가하고 있음을 보여준다.

제이미 다이먼 CEO가 비트코인을 "사기"라고 비판하던 입장에서 이를 수용하는 방향으로 전환했으며, 규제된 ETF 상품으로 암호화폐에 대한 신뢰성이 높아지고 있다.

비트코인은 최근의 가격 변동성에도 10만 달러의 지지선을 유지하며, JP모건 체이스의 전략 변화는 주목받고 있다.

JP모건 체이스(JPMorgan Chase)가 최근 블랙록(BlackRock)의 아이셰어스 비트코인 트러스트(IBIT) 상장지수펀드(ETF) 528만 주를 보유하고 있다고 공시했다. 이는 지난 6월에 보고한 보유량 대비 64% 증가한 수치다.

뉴욕에 본사를 둔 JP모건이 11월 7일 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission) 홈페이지에 게재한 최신 13F-HR 기관투자자 보유 현황 보고서에 따르면, 9월 30일 기준 JP모건의 IBIT 보유가치는 3억 4,300만 달러(약 4,998억 원)에 달했다.

In a 13F filing today, JP Morgan reported holding 5,284,190 shares of IBIT valued at $343 million as of September 30. That's a 64% increase from 3,217,056 shares previously reported as of June. The filing also reported IBIT calls valued at $68 million and puts valued at $133… — MacroScope (@MacroScope17) November 7, 2025

ETF, 기관 투자자들의 암호화폐 투자 진입 경로로 부상

미국에서는 2024년 1월 비트코인(BTC) 현물 ETF가 규제 당국의 승인을 받으면서, 비트코인과 암호화폐 전체 시장은 중요한 전환점을 맞이했다.

IBIT와 같은 비트코인 현물 ETF는 기관 투자자들이 암호화폐 시장에 직접 투자할 수 있는 주요 수단으로 평가된다. 이러한 상품은 실물 자산을 직접 보관하지 않고도 암호화폐에 투자할 수 있기 때문이다. 또한, 선물 기반 ETF 상품과 달리, 현물 ETF는 실제 자산을 직접 매수하는 구조다.

비트코인 현물 ETF가 승인되고 출시되기 전까지 JP모건 체이스는 암호화폐 시장에 대해 가장 부정적인 입장을 취했던 기관 중 하나다.

JP모건의 회장이자 CEO인 제이미 다이먼(Jamie Dimon)은 암호화폐를 “진정한 화폐”로 인정할 수 없다고 주장했다. 그는 비트코인을 “사기”라고 표현했다. 심지어 미국 정부가 이를 “폐쇄해야 한다”고 말하며 암호화폐를 범죄 행위와 연관짓기도 했다.

그러나 최근 제이미 다이먼은 변화된 모습을 보이고 있다. JP모건 체이스가 IBIT를 통해 비트코인 투자에 나선 것은 물론, 보유량 증가 속도로 볼 때 고액 자산가 고객층 역시 이에 동참하고 있는 것으로 해석된다.

한편, 비트코인 ETF는 최근 6일 연속 순유출을 기록하고 있다. 그러나 약 일주일 만에 자금 유입세로 전환되면서 회복세를 보이고 있다. 비트코인 가격은 일주일 기준으로 약 16% 하락했지만, 11월 6일 기준 여전히 10만 달러(약 1억 4,570만 원)의 지지선을 유지하고 있다. 현재 비트코인 가격은 10만 6,380달러(약 1억 5,498만 원)다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.