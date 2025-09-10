파이코인, 토큰2049 앞두고 급등…프로젝트 잠재력 재조명

핵심 내용

파이코인은 0.34달러(약 472원)의 저항선에 근접하고 있으며, 이 수준을 돌파할 경우 반등할 가능성이 있다.

파이 네트워크의 창립자는 토큰2049 행사에서 업계 주요 인사들과 함께 연설할 예정이다.

이러한 대형 행사에도 불구하고, 파이 프로젝트는 활동 부진에 대한 비판을 받고 있다.

파이 네트워크의 네이티브 토큰인 파이코인(PI)이 0.34달러(약 472원) 선에서 주요 저항 구간을 시험하고 있다. 해당 수준을 안정적으로 돌파하여 종가를 마감할 경우, 큰 폭으로 가격이 상승할 가능성이 있다. 파이코인은 지난주 횡보했으나, 암호화폐 시장에서는 매수세가 약세 흐름을 뒤집을 수 있을지 주목하고 있다.

이러한 낙관적인 가격 전망은 파이 네트워크의 창립자 청디오 판(Chengdiao Fan) 박사가 2025년 10월 1~2일 싱가포르에서 열리는 토큰2049(TOKEN2049) 행사에 연사로 참석한다는 사실에 영향을 받았다. 해당 세션에서는 블록체인 기술의 실제 활용 사례와 웹3 기회를 어떻게 활용할 수 있을지에 대한 논의가 이어질 예정이다.

Dr. Chengdiao Fan, one of two Founders at Pi Network, will be a speaker at the TOKEN2049 conference, which takes place on October 1-2 in Singapore! https://t.co/npzT9pDUiJ As one of the largest crypto events in the world, this conference is a great opportunity for Pi Network to… — Pi Network (@PiCoreTeam) September 8, 2025

판 박사가 공개 석상에 모습을 드러내는 것은 파이 네트워크의 향후 전망에 대한 기대감을 키우고 있다. 파이 네트워크는 지난주 행사에서 골드 스폰서십 지위를 확보하며 투자자와 개발자들 사이에서 인지도를 높일 수 있었다.

이번 컨퍼런스에는 전 세계에서 25,000명 이상의 암호화폐 커뮤니티 참여자가 참석할 것으로 예상된다. 연사 명단에는 바이낸스(Binance) CEO 리처드 텡(Richard Teng)과 트론(TRON) 창립자 저스틴 선(Justin Sun) 등 주요 인사들이 포함되어 있다.

미국의 도널드 트럼프(Donald Trump) 일가를 비롯한 저명한 인사들도 행사에 참석할 것으로 알려졌다.

커뮤니티의 반응

다수의 암호화폐 커뮤니티 참여자들이 이러한 현상을 환영했으나, 일각에서는 파이 프로젝트가 근본적으로 역량을 강화하는데 집중해야 한다는 회의적인 시각도 나왔다. 이는 최근 파이코인 가격이 큰 폭의 하락세를 겪고 있기 때문이다.

또한 사용자들은 테스트넷에서 거래 활동이 거의 없는 상태이며, 이는 활용도가 낮은 메인넷과 유사하다고 보고했다.

Pi Network is facing a serious dilemma! Has everyone noticed? Recently, the Pi testnet (see: Figure 1) is almost unused. Before the open mainnet launch, each block on the testnet had dozens of transactions! Now the testnet usage rate is almost the same as the mainnet (Figure 2).… pic.twitter.com/q7eSLw0uiL — Dr. Pi (@Pi_Coins) September 7, 2025

현재 파이코인의 거래량은 감소하고 있으며, 유동성은 줄어들고 거버넌스 참여율도 낮은 수준을 기록하고 있다. 이러한 문제로 인해 지난 6개월 동안 시가총액이 160억 달러(약 22조 2,200억 원) 증발했다.

그럼에도 일부 애널리스트들은 중기적으로 상승 흐름이 나타날 수 있다며 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 파이코인은 현재 0.34달러(약 472원)에 거래되고 있으며, 전일 대비 뚜렷한 움직임이 나타나고 있지는 않은 상황이다.

파이코인 가격 전망

파이코인의 일간 차트에서는 볼린저 밴드(Bollinger Bands)가 점차 좁혀지고 있으며, 가격은 중간선인 20일 단순 이동평균선(SMA: Simple Moving Average) 부근에서 횡보하고 있다. 이는 변동성이 낮은 국면에 접어들었다는 것을 의미하며, 조만간 돌파 가능성을 시사한다.

파이코인 가격이 상단 밴드인 0.35달러(약 486원) 선을 넘어 종가를 마감할 경우 상승세가 확인될 수 있다. 그 다음 목표 가격은 0.40달러(약 556원)다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 현재 파이코인이 과매도나 과매수가 아니며 중립 구간에 있다는 것을 나타낸다. 이는 가격이 어느 방향으로든 움직일 수 있는 여지를 남겨둔 상태다. 만약 파이코인 가격이 0.32달러(약 444원)의 지지선을 하향 돌파할 경우, 하락 압력이 강화되면서 0.30달러(약 417원) 수준까지 하락할 수 있다.

