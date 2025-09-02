파이코인, 네트워크 업그레이드에도 불구하고 하락세

핵심 내용

파이코인(PI)은 10% 하락하며 0.35달러(약 487원) 아래로 떨어졌다.

이는 거래소 예치 물량 증가와 다가오는 토큰 언락이 추가 하락 위험을 시사하기 때문이다.

중앙화 거래소(CEX) 내 파이코인 보유량은 사상 최대치인 4억 2천만 PI에 도달했다.

또한 9월에는 1억 6,400만 개 이상의 파이코인이 언락될 예정으로, 낮은 유동성 환경 속에서 매도 압력을 키울 가능성이 크다.

파이 네트워크(Pi Network)의 네이티브 암호화폐인 파이코인(PI)은 전형적인 ‘펌프 앤 덤프(pump and dump, 가격을 인위적으로 끌어올린 뒤 급격히 매도하는 행위)’ 패턴을 겪으며 오늘 하루에만 10% 하락해 0.35달러(약 487원) 아래로 떨어졌다.

지난주 진행된 파이 네트워크 리눅스 노드 업데이트 이후 파이코인 가격은 0.40달러(약 556원)까지 급등했지만, 그 지점에서 큰 매도 압력을 받았다.

9월로 접어들면서 거래소 예치물량과 토큰 언락(token unlock, 보관·잠금 상태였던 토큰이 시장에서 거래 가능해지는 것)이 향후 가격 흐름을 결정짓는 핵심 요인이 될 전망이다.

9월, 파이코인에 어떤 일이 벌어질까?

지난주 저항선 부근에서 밀려난 뒤 0.35달러(약 487원)까지 강하게 되돌림을 보인 파이코인 가격에 대해, 애널리스트들은 9월에 어떤 흐름이 이어질지 주목하고 있다.

역사적으로 9월은 전체 암호화폐 시장이 부진한 성과를 보여온 시기다. 여기에 파이코인의 향후 흐름에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들도 존재한다.

첫 번째 경고 신호는 중앙화 거래소(CEX) 내 파이코인 보유량이 사상 최고치를 기록했다는 점이다. Piscan 데이터에 따르면 거래소에 예치된 파이코인 물량은 4억 2천만 PI를 넘어섰으며, 이는 8월 중순의 4억 900만 PI 토큰에서 크게 늘어난 수치다.

이는 단 2주 만에 1,100만 파이코인 이상이 중앙화 거래소(CEX)로 이동했음을 보여주며, 이는 매도 압력이 커지고 있음을 시사한다. 반면 파이코인의 일일 거래량은 여전히 1억 달러(약 1,391억 원) 미만에 머물고 있다.

공급 증가와 낮은 유동성의 조합은 향후 추가 하락 가능성을 높이고 있다.

Piscan의 월간 통계에 따르면 1억 6,400만 개 이상의 파이코인이 9월 중 언락될 예정이다.

이러한 물량은 프로젝트의 토큰 로드맵에 따른 것이지만, 약세장이 이어지는 상황에서는 매도 압력을 더욱 심화시켜 빠른 반등 가능성을 낮출 수 있다.

파이 네트워크, 60여 개국에서 접근성 확대

최근 접근성 강화 조치로, 파이 네트워크의 네이티브 암호화폐인 파이코인이 이제 온램프 머니(Onramp Money)를 통해 60여 개국에서 현지 통화로 직접 구매 가능해졌다.

이번 통합은 사용자가 파이 네트워크 생태계에 더 쉽게 진입할 수 있도록 돕고, 탈중앙화 금융(DeFi) 참여를 확대하는 데 목적이 있다.

$Pi Token is now live on Onramp Money!🥳@PiCoreTeam believers in 60+ countries can now power up their journey by purchasing $PI directly in their own currency. ⚠️ Disclaimer: Please ensure your Pi wallet address is whitelisted before making a purchase.… pic.twitter.com/ILdVkSSgHW — Onramp Money (@onrampmoney) September 1, 2025

이는 파이코인의 광범위한 도입을 향한 핵심적인 진전으로, 파이오니어(Pioneer, 파이 네트워크 사용자)들에게 실질적인 활용성을 제공하고 네트워크의 글로벌 확장을 지원하는 의미 있는 행보다.

한편, 파이코인 가격은 다시 한 번 사상 최저치 부근에서 거래되고 있으며, 현재 승부처를 맞이하고 있다. 향후 긍정적으로 작용할 수 있는 요인으로는 리눅스 노드, KYC 업그레이드, 프로토콜 버전 23으로의 업그레이드 등이 꼽힌다.

