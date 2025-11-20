파이 네트워크, 유럽연합의 암호자산시장법 준수… 파이코인 가격 반등 가능할까?

핵심 내용

MiCA 요건을 충족하기 위해 파이 네트워크는 연간 에너지 사용량이 0.0024TWh에 불과하다고 강조하며, 이는 비트코인 대비 99.9% 낮은 수준이라고 설명했다.

백서에서는 비수탁형 월렛 모델을 유지하고 있으며, 파이코인에는 법적 권리나 의무가 부여되지 않는 점을 다시 명확히 했다.

파이코인 가격은 대칭 삼각형 패턴 내에서 움직임을 좁히며 조정 구간에 들어섰고, 애널리스트들은 거래량 감소가 이러한 흐름을 뒷받침한다고 보고 있다.

파이 네트워크의 파이코인(PI)이 유럽연합의 암호자산시장법(MiCA: Markets in Crypto-Assets Regulation) 요건을 충족하기 위한 절차를 진행하고 있다.

이는 대부분의 유럽 관할 지역에서 암호화폐가 거래되기 위해 필요한 핵심 요건이다.

파이 네트워크는 최근 스웨덴의 스포트라이트(Spotlight) 증권거래소에 상장된 발로어 파이(Valour Pi) 상장지수투자상품(ETP)을 통해 규제된 금융 시장에 첫발을 내디뎠다.

파이 네트워크, MiCA를 준수하기 위해 발전

최근 공개된 파이 네트워크의 MiCA 백서에 따르면, 파이 프로젝트 팀은 유럽연합의 규제 체계 내에서 투명하게 운영하기 위한 준비를 진행하고 있다.

이는 파이 네트워크가 7년 이상 공공 시장 진입을 위해 준비해 온 과정에서 중요한 이정표로 평가된다.

MiCA 백서는 파이 네트워크의 낮은 에너지 사용량을 강조하며, 연간 소비량을 약 0.00245TWh로 추정하고 있다. 이는 비트코인(BTC)의 185TWh와 비교되는 수치다.

해당 수치는 비트코인 대비 약 99.9% 낮은 에너지 사용량을 의미하며, 파이 네트워크가 환경 효율성이 높은 블록체인 중 하나로 평가될 수 있는 근거다.

백서에 제시된 에너지 데이터는 유엔(UN)이 추진하는 탈탄소화 및 탄소중립 목표 등 전 세계적 지속가능성 전략과도 일치한다. 이는 파이 네트워크의 설계가 암호화폐 업계에서 부상하는 환경 기준과 방향성을 공유하고 있다는 것을 보여준다.

이번 백서 제출은 2025년 말 이전에 예정된 v23 프로토콜 업그레이드를 앞두고 진행된 조치다.

백서에서 파이 네트워크는 사용자의 자산을 직접 보관하지 않는다고 설명했다. 대신, 사용자들에게 파이 브라우저를 통해 접근할 수 있는 비수탁형(non-custodial) 파이 월렛을 제공한다고 명시했다.

해당 구조를 통해 사용자들은 보유하고 있는 코인을 완전히 통제할 수 있다. 프로젝트 측의 설명에 따르면, 파이코인은 법적 권리나 의무가 수반되지 않는다.

파이 프로젝트가 유럽연합의 MiCA 규제 준수를 향해 나아가면서, OKX 유럽(OKX Europe)과 같은 규제 플랫폼이 향후 더 넓은 거래 접근성을 제공할 것으로 예상된다.

MiCA 요건을 충족한 거래소에 파이코인이 상장되면 유동성이 개선되고, 프로젝트의 유럽연합 시장 내 접근성이 확대될 전망이다.

파이코인, 향후 반등할 수 있을까?

파이코인 가격은 0.28달러(약 411원)에서 저항을 받은 이후 지난 2주 동안 약 0.24달러(약 352원) 부근에서 거래되고 있다.

알파 크립토 시그널(Alpha Crypto Signal)의 애널리스트들은 파이코인 가격이 상승 추세선과 하락 저항선 사이에서 가격 변동성이 점차 좁아지는 대칭 삼각형 패턴 내에서 거래되고 있다고 밝혔다.

알파 크립토 시그널은 해당 구조가 통상적으로 돌파 직전에 나타나는 거래량 감소와 함께 움직임이 좁혀지는 조정 구간을 의미한다고 밝혔다.

분석에 따르면, 삼각형 상단 저항선을 상향 돌파할 경우 가격 모멘텀이 빠르게 강화될 가능성이 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.