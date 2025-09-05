폴리곤, ‘변화’ 마친다…가격 급등 뒤 숨은 속내는?

핵심 내용

폴리곤은 9월 3일 기준 MATIC 토큰에서 새로운 POL 토큰으로의 전환을 공식적으로 완료했다.

이번 발표에 앞서 시장에서는 '소문에 매수하라' 현상이 나타났으며, 토큰 가격은 9월 2일 0.29달러까지 치솟았다.

새로운 POL 토큰은 네이티브 스테이킹 기능이 활성화되어, 보유자들은 보상을 받고 향후 에어드롭에도 참여할 수 있다.

폴리곤(Polygon) 네트워크는 기존의 MATIC 코인에서 POL 토큰으로 업그레이드를 완료했다고 발표했다.

이번 전환을 마무리하면서 폴리곤 네트워크는 이더리움(ETH) 블록체인 상에서 새롭게 도입된 POL 토큰의 네이티브 스테이킹 기능을 제공할 수 있게 됐다.

암호화폐 시장에서는 이번 소식에 대한 기대감이 이미 반영되며 전형적인 ‘루머 기반 매수’ 현상이 나타났었다. 코인게코(Coingecko) 거래 데이터에 따르면, 9월 1일 거래량은 6억 3,100만 달러(약 8,800억 원)를 넘었다.

이러한 흐름은 9월 2일까지 이어졌으며, 공식 발표를 앞두고 투자자들이 선제적으로 토큰을 매수하면서 폴리곤 코인 가격은 0.29달러(약 403원)까지 상승했었다.

9월 3일 공식 발표 이후, 폴리곤 코인 가격은 소폭의 조정을 받으며 0.28달러(약 389원) 수준에서 안정세를 찾았다. 이는 선제적인 상승세가 시장의 낙관적인 기대감을 반영한 결과로 해석된다.

폴리곤 스테이킹 기능과 네트워크 성장

새로운 스테이킹 기능은 폴리곤 토큰 보유자들이 폴리곤 네트워크의 보안성을 강화하는데 직접 참여할 수 있게 해준다. 토큰을 스테이킹한 참여자들은 검증인 보상을 받을 수 있으며, 향후 커뮤니티에서 진행되는 에어드롭에도 참여할 수 있게 된다.

이러한 요소로 인해 현재 암호화폐 시장에서 스테이킹에 적합한 암호화폐를 찾는 투자자들에게 폴리곤 코인이 적합한 투자 대상으로 자리잡고 있다.

How to natively stake POL on Ethereum in just three steps. pic.twitter.com/iukUwEHzS6 — Polygon (@0xPolygon) August 5, 2025

폴리곤 네트워크의 성장세는 온체인 데이터를 통해서도 확인할 수 있다. 9월 3일 기준으로 폴리곤 토큰을 보유한 고유 암호화폐 지갑 주소 개수는 증가하여 5억 2,700만 개에 달한다.

이러한 사용자 기반 성장은 디파이(DeFi) 생태계의 확장과 맞물린다. 네트워크의 총 가치 잠금(TVL: Total Value Locked)은 8월 기준 12억 3,000만 달러(약 1조 7,100억 원)로, 연초 대비 43% 증가했다.

이러한 마일스톤을 달성한 것은 폴리곤 프로젝트 리더십이 바뀐 시기와 일치한다. 공동 창업자 미하일로 비엘리치(Mihailo Bjelic)가 지난 5월 프로젝트 개발과 재단 이사회에서 물러났다. 이후 커뮤니티에서는 프로토콜의 장기적인 안정성에 대한 논의가 이어졌다.

각국 정부가 폴리곤 네트워크를 채택하면서 성장세를 이어가고 있다. 최근 필리핀 정부는 문서 검증을 위해 폴리곤을 시스템에 도입했다.

미국에서는 와이오밍 주 정부가 지원하는 스테이블코인인 프론티어 스테이블 토큰(FRNT)이 폴리곤 네트워크에서 8월에 발행됐다.

폴리곤 토큰은 단일 체인의 보안성에 국한되지 않고, 상호운용성 솔루션인 애글레이어(Agglayer)를 구동하는 역할을 하도록 설계됐다. 이를 통해 통합된 크로스체인 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다.

이번 업그레이드에서 MATIC 토큰과 POL 토큰의 교환 비율은 1:1 이었으며, 향후 10년간 연 2%의 신규 발행 구조를 도입해 네트워크 보안과 보조금 지급에 활용할 계획이다.

아직 전환을 완료하지 않은 이용자들은 폴리곤 포탈(Polygon Portal)에서 MATIC 전환 도구를 사용할 수 있다.

더보기: 2025년 코인 스테이킹 플랫폼 순위 – 스테이킹 코인 뜻, 장단점 비교 분석