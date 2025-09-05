시바이누 전망: SHIB 소각률 6000% 폭등…’제2의 도지코인’ 되나

핵심 내용

시바이누 가격은 현재 0.000012달러 부근에서 거래되고 있으며, 이번 주에 3% 하락했다.

토큰 소각률은 24시간 만에 6,260% 이상 급등했다.

지난 하루 동안에만 455만 개 이상의 시바이누 코인이 소각되었으며, 높은 가격 상승률을 기록할 가능성이 있다.

강아지 밈코인 시바이누(SHIB) 코인은 현재 0.000012달러(약 0.16704원) 수준에서 거래되고 있으며, 지난 한 주 동안 약 3% 하락했다. 그러나 일부 분석가들은 가파른 상승세를 전망하고 있다.

이러한 낙관적인 전망은 시바이누 토큰 소각률이 단 하루 만에 6,260% 이상 급등했기 때문이다.

시바이누 코인의 소각 현황을 추적하는 플랫폼 시브번(Shibburn)의 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 455만 개의 시바이누 토큰이 영구적으로 소각됐다.

토큰 출시 이후 지금까지 총 410조 7,500억 개 이상의 시바이누 코인이 소각되었으며, 이로 인해 유통량은 약 589조 2,400억 개 수준으로 줄어든 상태다.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001221 (1hr -0.02% ▼ | 24hr -1.48% ▼ )

Market Cap: $7,198,389,042 (-1.56% ▼)

Total Supply: 589,247,727,081,577 TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 4,559,620 (201207.73% ▲)

Past 7 Days: 6,445,248 (16.16% ▲) — Shibburn (@shibburn) September 4, 2025

시바이누 코인의 소각률이 급격히 치솟을 때는 가격 상승 압력으로 작용하는 경우가 많다. 공급이 줄어들면서 수요가 유지되거나 증가하면 자산 가치는 일반적으로 상승한다.

현재 시바이누 토큰의 시가총액은 72억 달러(약 10조 1,000억 원) 수준이다. 24시간 거래량은 1억 5,200만 달러(약 2,100억 원)로, 전날 대비 15% 감소했으며 아직 소각 효과가 가격에 반영되지 않았다.

시바이누 가격, 돌파 임박 전망?

일간 차트에서 인기 밈코인 시바이누 코인은 7월 중순 이후 대칭 삼각형 패턴 내에서 움직이고 있다. 해당 패턴은 일반적으로 상승 추세로 이어지며, 가격이 좁은 범위에서 움직이고 있다는 것은 어느 순간 한쪽 방향으로 크게 움직이며 변동성이 커질 가능성이 있다는 것을 의미한다.

시바이누 가격이 0.0000130달러(약 0.18096원) 부근의 상단 저항선을 명확히 돌파할 경우, 다음 목표 가격은 0.0000150달러(약 0.02088원)와 0.0000200달러(약 0.02784원) 구간이다.

암호화폐 애널리스트 크립토엘리츠(CryptoELITES)는 최근 시바이누 가격이 포물선형 상승 국면으로 접어들 수 있으며, 높은 가격 상승률을 기록할 수 있다고 전망했다.

이러한 가격 흐름이 현실화된다면 시바이누 가격은 0.0002달러(약 0.2784원)까지 상승할 수 있으며, 이는 2021년 밈코인 열풍 당시의 가격 전망과 유사한 수준이다.

4시간 차트에서는 시바이누 가격의 볼린저 밴드가 점차 좁아지고 있으며, 상승이든 하락이든 큰 폭으로 강한 돌파가 나올 가능성을 시사하고 있다.

현재 가격은 중간선인 20일 단순 이동평균선(SMA: Simple Moving Average) 부근에 머물러 있으며, 투자자들은 뚜렷한 방향성이 실현되기 전까지 관망할 것으로 예상된다.

한편, 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 중립 구간에 위치하고 있어, 가격이 강하게 상승하거나 하락할 가능성이 있다. RSI가 55를 상회하면 시바이누 가격은 0.0000128달러(약 0.178176원)와 0.0000135달러(약 0.18792원)의 저항선을 재돌파할 가능성이 있다.

동시에 이동평균 수렴확산 지표(MACD: Moving Average Convergence Divergence)는 히스토그램 막대가 좁아지고 있으며, 시그널선이 기준선 근처에서 교차하고 있다.

이러한 지표는 일반적으로 모멘텀 전환으로 이어지며, 투자자들은 0.0000120달러(약 0.016704원)와 0.0000115달러(약 0.16008원) 부근의 주요 지지선에 주목해야 한다.

더보기: 도지코인의 뒤를 이를 강아지 밈코인, 맥시도지 구매방법은?