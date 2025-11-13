팝캣 조작 논란 이후 폭락… POPCAT 미결제약정 40% 증발

핵심 내용

매도 공포로 인해 4시간 만에 6,200만 달러 규모의 롱 포지션이 청산되며, 강세 트레이더들이 큰 손실을 입었다.

2,100만 달러 규모의 단일 고래 포지션이 전액 청산돼, 비트코인과 이더리움을 제외한 기간 내 최대 규모 청산 사례로 기록됐다.

팝캣 가격은 24시간 동안 약 35% 급락해 0.12달러를 기록했으며, 솔라나 밈코인 상위 10위권에서 탈락했다.

거래소 조작 의혹을 제기한 보고서가 공개된 이후, 솔라나 기반 대표 밈코인인 팝캣은 공포 매도와 투기 심리가 동시에 작용하며 거래량이 폭발적으로 증가했고, 이에 따라 시장의 집중적인 관심을 받고 있다.

🚨JUST IN: @Solana memecoin $POPCAT is experiencing heavy volatility following concerns of possible market manipulation on @HyperliquidX. In the past four hours, $63 million worth of long positions have been liquidated, including a single liquidation worth $21 million, the… pic.twitter.com/g5eREvLHjs — SolanaFloor (@SolanaFloor) November 12, 2025

온체인 분석 플랫폼 코인글래스(Coinglass)의 데이터에 따르면, 팝캣의 파생상품 거래량은 하루 만에 267% 급증하며 12억 달러 규모에 도달했다. 이 같은 거래량 급등은 디파이 파생상품 거래소인 하이퍼리퀴드에서 시장 조작 가능성이 제기된 직후 나타난 것으로, 의혹이 시장 참여자들의 심리를 크게 자극한 결과라는 해석이 나온다.

당시 솔라나 생태계 소식을 전하는 정보 플랫폼 솔라나플로어(Solanafloor)는 팝캣 가격의 비정상적 변동성과 관련한 조작 정황을 지적하며 커뮤니티에 주의를 당부한 바 있다.

보고서가 퍼진 직후 파생상품 시장은 패닉 국면에 진입했다. 불과 4시간 만에 약 6,300만 달러에 달하는 포지션이 청산됐는데, 이 중 대부분인 6,200만 달러가 롱 포지션 청산으로 집계됐다. 반면 숏 포지션 청산 규모는 160만 달러 수준에 그쳤다.

특히 한 고래 투자자가 보유한 2,100만 달러 규모의 롱 포지션이 전액 청산되면서, 같은 기간 비트코인과 이더리움을 제외한 전체 암호화폐 시장에서 가장 큰 규모의 청산 사례로 기록됐다. 이는 솔라나 기반 밈코인의 고위험 구조를 상징적으로 보여주는 사건으로 해석된다.

선물 거래 열기 식나… 롱/숏 비율, 숏세력 우위로 전환

파생상품 시장 내 팝캣 관련 지표를 살펴보면, 기사 작성 시점 기준 미결제약정은 39.79% 감소해 약 5,999만 달러 수준으로 떨어졌다. 거래량이 전일 대비 267% 이상 급증했음에도 미결제약정이 큰 폭으로 감소했다는 점은 시장 전반에서 포지션 정리가 빠르게 이뤄졌음을 보여주는 신호다.

롱/숏 비율은 0.88까지 하락하며, 숏 포지션이 우세해졌음을 보여준다. 시장 참여자들이 급변하는 상황을 이용해 단기 차익을 노리는 방향으로 전략으로 움직이고 있는 것으로 해석된다.

가격 흐름도 부정적이었다. 팝캣은 24시간 기준 약 35% 급락해 0.12달러 선까지 내려앉았다. 그 결과, 팝캣은 코인마켓캡과 코인게코에서 집계되는 솔라나 기반 밈코인 시가총액 순위 톱10에서 이탈했다.

흥미로운 점은 동일한 시기 다른 밈코인들과의 차이다. 같은 날 트럼프 테마의 밈코인인 멜라니아 토큰은 17% 상승했고, 캣인어독스월드(MEW)는 5% 하락에 그치며 상대적으로 방어적인 흐름을 보였다. 이는 팝캣이 조작 논란 및 과열 포지션 청산 여파로 단기적으로 과도한 매도 압력에 노출되었음을 시사한다.

팝캣 가격 전망: 0.13달러 지지선 방어가 관건

트레이딩뷰에 따르면 팝캣의 12시간 차트는 0.2127달러에서 강한 저항을 받은 뒤 0.1324달러까지 급락하면서, 윗꼬리가 긴 음봉을 형성했다. 이는 단기적으로 매도 압력이 집중됐음을 의미하며, 해당 구간의 도니치안 채널(Donichian Channel) 상단이 핵심 저항선으로 작용했음을 보여준다.

이후 중간 지지선이던 0.1578달러는 저항선으로 전환되며, 향후 단기 반등 시 재돌파가 필요한 수준으로 분석된다. 현재 모멘텀 지표상으로도 강세는 다소 약화되고 있다. MACD 히스토그램은 점차 좁아지고 있으며, 상대 변동성 지수(RVI)는 56.9 수준으로, 과도한 변동성 이후 시장 방향성이 불확실해졌음을 나타낸다.

기술적으로는 0.1029달러 선 위를 유지하는 것이 중요하며, 이 수준이 무너질 경우 0.0850달러까지 하락할 위험도 존재한다. 이는 11월 초 박스권 지지선과 겹치는 구간으로, 만약 추가 하락이 이어진다면 해당 레벨에서 다시 매수세가 유입될 가능성이 있다.

반대로 팝캣이 다시 0.1578달러를 회복할 경우, 단기적으로 0.2127달러를 재돌파하려는 시도가 나올 수 있으며, 이후에는 유동성이 집중된 0.24달러 선까지 상승 여력이 생길 수 있다.

현재 팝캣은 기술적 지표보다도 시장 심리의 영향을 크게 영향을 받고 있다. 특히 제기된 조작 의혹이 해소되지 않는다면, 단기 반등이 나타나더라도 지속적인 신뢰 회복에는 한계가 있을 수 있다. 팝캣이 밈코인 열풍의 대표 주자로 자리매김하기 위해서는 급격한 변동성 리스크와 신뢰 훼손 문제를 동시에 해결해야 한다.

밈코인 특성상 투기적 수요가 가격을 좌우하는 만큼, 거래소나 고래 세력의 움직임에 따라 가격이 큰 폭으로 출렁일 가능성은 여전히 남아 있다. 결국 팝캣이 보다 안정적인 상승 흐름을 만들기 위해서는, 하이퍼리퀴드 조작 의혹에 대한 명확한 해명과 시장 신뢰 회복이 선행될 필요가 있다는 평가가 나온다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.