펌프펀, 크리에이터 수수료 모델 실패 인정… 트레이더가 결정하는 보상 구조로 전환

핵심 내용

펌프펀의 크리에이터 수수료 모델은 실패했으며, 앞으로 어떤 코인이 수수료 보상을 받을지는 트레이더들이 결정하게 된다.

펌프펀이 적용한 변경 사항에는 수수료를 최대 10개의 지갑으로 분배하여 공유할 수 있는 기능과, 코인 소유권 이전 및 업데이트 권한을 철회할 수 있는 기능이 포함되어 있다.

개발자 유니핵서는 X를 통해 이번 업데이트를 공개적으로 비판하며, 크리에이터 수수료는 명칭만 바뀐 세금에 불과하다고 주장했다.

펌프펀(Pump.fun)의 공동 창업자 알론(Alon)은 1월 9일 이용자들에게 플랫폼의 크리에이터 수수료 구조가 지속적인 거래 활동을 촉진하는 데 실패했다고 밝혔다. 이에 따라 펌프펀은 어떤 코인이 수수료 보상을 받을 자격이 있는지를 트레이더들이 직접 결정하도록 시장 주도형 개편 계획을 추진할 예정이다.

Creator fees need change. When Dynamic Fees V1 was introduced a few months ago, the goal was to help create more success cases in our ecosystem by giving top project founders and teams a strong incentive to launch their token on pump fun and drive it to success. Only a week… https://t.co/yiu9DjsCqR pic.twitter.com/TZHTPAKnfw — alon (@a1lon9) January 9, 2026

펌프펀이 인센티브 구조를 전면 개편하는 이유

알론은 이러한 전략적 방향성 전환이 펌프펀의 ‘다이내믹 수수료 V1(Dynamic Fees V1)’ 실험과 직접적으로 연관되어 있다고 설명했다. 그는 해당 실험이 초기에는 신규 크리에이터의 유입을 빠르게 이끌었지만, 결과적으로는 리스크를 감수한 거래보다는 리스크가 거의 없는 토큰 발행을 선호하는 왜곡된 인센티브 구조를 만들었다고 지적했다.

이 메커니즘의 초기 단계는 여전히 시장 흐름을 해석하는 데 의미가 있다고 평가된다. 펌프펀은 이를 스트리밍 방식의 코인 출시가 급증하고, 전체 활동량이 한 단계 도약하는 계기가 됐다고 명확히 언급했다. 다만 동시에, 코인 발행 속도가 지속적인 2차 시장 유동성을 앞지르면서 시장 구조가 약화됐다는 점도 문제 원인으로 지목했다.

펌프펀은 수수료 분배와 관련하여 플랫폼 외부 신뢰에 의존해야 했던 구조를 줄이기 위한 기술적 개편을 이미 적용한 상태다. 이에 따라 크리에이터는 수수료를 최대 10개의 암호화폐 지갑으로 분산하여 공유할 수 있고, 코인 소유권을 이전하거나 업데이트 권한을 철회할 수도 있다.

이 같은 변화에 대한 반발심도 즉각적으로 나타났다. 개발자 유니핵서(Unihax0r)는 X(구 트위터)를 통해 이번 업데이트를 “아무것도 아닌 변화”라고 평가했다. 그는 펌프펀이 기존의 세금을 단지 크리에이터 수수료라는 명칭으로 바꿨을 뿐이라며, 이용자에게 더 많은 재화를 재분배해야 한다고 주장했다.

All this message to announce: nothing The trenches need their Hyperliquid moment. We need a launchpad as a public good, where 99% of the value is redistributed to users We bullied to hell all developers on previous chain for having 5/5 taxes on memes coins and we got absolutely… https://t.co/ytHd5nJMOq — Unihαx0r~ 信心 (@0xUnihax0r) January 10, 2026

펌프펀 정책 전환에 대한 암호화폐 시장의 반응

한편 펌프펀은 불과 지난주에 일일 거래량 20억 3,000만 달러(약 2조 9,678억 원)를 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 같은 날 펌프펀 플랫폼이 기록한 수수료는 387만 달러(약 56억 원)에 달했으며, 일일 기준 수익은 153만 달러(약 22억 원)였다.

이 같은 소식에 펌프펀 코인은 코인마켓캡(CoinMarketCap) 기준 0.002357달러(약 3.446원)에 거래되고 있으며, 24시간 기준 가격이 2.52% 상승했다. 펌프펀의 24시간 거래량은 1억 5,480만 달러(약 2,263억 원), 시가총액은 8억 5,719만 달러(약 1조 2,532억 원)다.

