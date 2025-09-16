펌프펀(PUMP) 코인 전망 – 스트리밍 기능 힘입어 폭등 랠리 이어가나

This content is provided by a sponsor

밈코인 제작 플랫폼 펌프펀(Pump.fun)의 기본 토큰 PUMP가 최근 강한 반등세를 보이고 있다. 7월 중순 급락과 침체를 겪은 뒤, 지난주에만 50% 이상 뛰어올라 0.008달러를 돌파했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면 PUMP의 거래량은 12억 달러를 넘어서며 급증했다. 이에 따라 PUMP는 짧은 기간 안에 투자자들의 관심을 가장 많이 끄는 토큰 중 하나가 됐다.

콘텐츠 크리에이터 토큰의 부상, 시장 회복 견인

펌프펀은 최근 논란이 됐던 라이브 스트리밍 기능을 다시 도입하고, 수익의 절반을 생태계에 재분배하겠다고 밝혔다. 이러한 결정은 플랫폼 신뢰도를 높이고, 토큰 채택 확대와 맞물리며 긍정적인 흐름을 이끌고 있다.

실제로 생태계 내 토큰들이 빠른 속도로 반응했다. 스트리머 연계 토큰 RASMR은 지난주 13.3% 상승했고, BAGWORK는 하루 만에 22% 뛰었다. 여기에 피드 더 피플(FTP)은 24시간 동안 146% 급등하며 투자자들의 관심을 집중시켰다.

이처럼 개별 토큰의 성과가 이어지자, 트레이더들 사이에서는 펌프펀을 일시적인 밈 유행으로 보기 어렵다는 평가가 나온다. 실질적 유틸리티와 다양한 통합 가능성을 지닌 프로젝트로서 잠재력이 부각되기 시작한 것이다.

펌프펀 전망: PUMP, 상승세 지속… 강세 목표 상향 가능성에 주목

8시간 차트에서 PUMP는 강한 돌파 이후 조정을 거쳐 현재는 횡보 국면에 들어섰다. 최근 장기 저항선을 뚫으며 전반적인 강세 구조를 확인한 상태다.

단기적으로는 0.002달러 지지선이 중요하다. 이 구간이 유지된다면 하락세가 재차 나타나더라도 하방을 방어하는 역할을 할 수 있다. 반면, 0.01달러 부근의 심리적 저항선에서는 매도 압력에 직면할 가능성이 높다.

관심을 끄는 부분은 중·장기 펌프펀 전망이다. 강세장이 이어진다면 PUMP는 중기적으로 0.10달러(약 1,328% 상승) 돌파가 가능하며, 장기적으로는 0.70달러(약 10,000% 상승)까지 열릴 수 있다는 분석이 나온다. 이 경우 차세대 밈코인 강자로 자리매김할 수 있다는 기대도 커지고 있다.

시장을 움직일 서사에 투자자 시선도 집중

PUMP는 생태계 토큰 성장과 거래량 확대에 힘입어 빠르게 0.008달러 선을 회복했다. 커뮤니티의 적극적인 참여가 가격 흐름을 뒷받침한 셈이다.

또한 스트리머에게 보상을 제공하는 구조를 도입하면서, 포화된 밈코인 시장 속에서도 뚜렷한 차별성을 만들어냈다.

앞으로 PUMP가 이 같은 흐름을 꾸준히 이어가고 활용성을 강화한다면, 시장 내 입지는 한층 더 단단해질 것으로 전망된다.

페페노드 프리세일, PUMP 반등 효과에 따라 흥행 기대

PUMP가 반등을 노리는 가운데, 페페노드(PEPENODE)는 채굴 개념을 새롭게 풀어내 누구나 참여할 수 있는 게임형 프로젝트로 주목받고 있다.

현재 프리세일에서 이미 117만 달러 이상이 판매됐으며, 토큰당 0.0010617달러에 판매되고 있다. 다음 가격 인상까지는 약 48시간 정도 남았다.

페페노드는 값비싼 장비나 전문적인 기술 없이도 참여할 수 있다. 이용자는 가상 시뮬레이터에서 서버룸을 만들고 노드를 추가해 업그레이드하며 자신만의 디지털 채굴기를 완성할 수 있다.

이 프로젝트는 이더리움 블록체인을 기반으로 지갑, 거래소, 디파이 애플리케이션과 호환성을 제공한다. 또 토크노믹스는 디플레이션 구조를 채택해, 노드 구매와 업그레이드에 사용된 토큰의 약 70%가 소각돼 시간이 지날수록 공급이 줄어든다.

초기 참여자에게는 최대 1,162%의 스테이킹 보상이 제공된다. 채굴 게임에 참여하고 스테이킹 보상을 받기 위해서는 페페노드 공식 웹사이트에 접속해 베스트 월렛 등 지원되는 암호화폐 지갑을 연결한 뒤, 암호화폐나 은행 카드를 사용해 결제하면 된다. 더 자세한 내용은 페페노드 구매 방법에 대한 가이드를 참조할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.