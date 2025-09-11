화제의 솔라나 밈코인 펌프펀(PUMP), 업비트 KRW 마켓 상장

솔라나 생태계에서 급부상한 밈코인 런치패드 플랫폼 ‘펌프펀(Pump.Fun)’이 국내 최대 가상자산 거래소 중 하나인 업비트 원화(KRW) 마켓에 상장될 예정이다.

업비트 원화 마켓 거래 개시 예정 시간은 한국 시간 09월 11일 오후 10시다. 펌프펀 입출금은 솔라나 네트워크를 기반으로 하며, 업비트 PUMP 입출금은 공지 시점으로부터 2시간 부터 가능하다. 업비트측은 입출금시 네트워크가 ‘Solana’로 설정되었는지 확인할 것을 강조했다.

펌프펀(pump.fun) 플랫폼과 PUMP 토큰과의 차이점

펌프펀은 사용자가 밈코인을 직접 제작하고 곧바로 유동성을 공급할 수 있는 탈중앙형 플랫폼으로, 최근 솔라나 네트워크에서 가장 주목받는 서비스 중 하나로 꼽힌다. 밈코인 수요가 폭발적으로 늘어나면서 플랫폼 성장세도 가파르다. 실제로 파트코인(FARTCOIN), 피넛(PNUT), 무뎅(MOODENG) 등 솔라나 밈코인들이 Pump.fun에서 출발했으며, 현재 암호화폐 시장 시가총액 상위 300위 안에 올라 있다.

펌프펀 코인은 지난 7월 12일 프리세일 코인으로 출시되었다. 성공적인 ICO 이후 엄청난 화제성으로 인해 여러 메이저 거래소 상장에 성공했고, 이제 국내 최대 거래소인 업비트에도 신규 상장될 예정이다.

펌프펀은 대규모 자체 토큰 매입을 발표하며 지난 7일 사이 30% 이상 상승했고, 프리세일 런칭 이후 겪은 하락폭을 회복했다. 11일 오후 8시 30분 기준 PUMP 시세는 8원으로, 업비트 상장 이후 가격 움직임에 대한 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

베스트 월렛: 자체 토큰을 발행한 비수탁형 지갑 겸 토큰 런치패드

펌프펀(PUMP)과 유사한 성격의 프로젝트 가운데 현재 프리세일을 진행 중인 토큰은 베스트 토큰(BEST)이다.

BEST는 비수탁형 지갑 겸 토큰 런치패드 플랫폼인 베스트 월렛(Best Wallet)이 출시한 자체 토큰으로, 프리세일 참여자는 거래 수수료 할인, 최대 84%에 달하는 스테이킹 보상, 신규 토큰 사전 판매 우선 참여권 등 다양한 혜택을 제공받는다.

펌프펀은 암호화폐 커뮤니티에서 큰 화제를 모았지만, 펌프펀에서 발행 된 토큰 98% 이상이 투자자에게 손실을 안기는 ‘러그풀(Rugpull)’이라 논란에 휩싸여 있다. 실제로 출시 이후 PUMP를 통해 수익을 거둔 투자자들은 대부분 초기 프리세일 또는 ICO 단계에서 참여한 사례였다.

현재 BEST 토큰 가격은 0.025625달러이며, 정식 출시 전까지 단계적으로 가격이 인상될 예정이다. 구매를 고려하는 투자자라면 조기 참여가 유리할 수 있다.

더보기: 베스트 월렛 프리세일 토큰 구매 방법 – 초보자 가이드