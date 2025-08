솔라나 밈코인 열기 급속 냉각? 펌프펀(Pump.fun) 7월 수익, 올해 최저 수준

솔라나 밈코인 열풍이 한풀 꺾이면서, 관련 서비스 수익에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 솔라나 기반의 대표적인 밈코인 런치패드 펌프펀(Pump.fun)은 7월 수익이 2,496만 달러로 급감, 2025년 들어 가장 낮은 월 수익을 기록했다. 이는 올해 1월 기록했던 1억 3천만 달러의 최고점에서 무려 80%가까이 하락한 수치다.

이처럼 펌프펀의 수익 감소는 단지 해당 플랫폼만의 문제가 아니라, 전체 밈코인 시장에 대한 관심 자체가 크게 줄어들고 있다는 신호로 해석된다. 최근 암호화폐 시장이 반등세를 보이고 있음에도 불구하고, 밈코인 섹터는 별다른 반응을 보이지 않고 있다.

펌프펀의 수익이 급감하며, 일시적인 조정을 넘어 구조적인 침체 국면에 접어들었다는 분석이 제기되고 있다. 탈중앙화 금융(DeFi) 분석 플랫폼인 디파이라마(DefiLlama)의 데이터에 따르면, 7월 한 달 간 펌프펀은 2,496만 달러의 수익을 창출했다. 이는 수개월에 걸쳐 이어진 시장 관심 하락세 이후 나타난 결과로, 과거 호황기와 비교할 때 현저히 낮은 수치다.

지난 1월, 펌프펀의 월간 수익은 1억 3천만 달러를 돌파하며 정점을 찍은 바 있다. 이를 기준으로 보면, 7월 수익은 약 80% 가량 급감한 수준이다. 이는 짧은 기간 안에 밈코인 생태계 전반에 걸쳐 관심과 자금이 빠르게 이탈했음을 방증하는 지표로 해석된다.

펌프펀의 실적은 2025년 초부터 꾸준한 하락세를 보여왔다. 디파이라마 데이터에 따르면, 1월 1억 3천만 달러에서 시작해 2월에는 9천만 달러, 3월에는 3천 7백만 달러로 감소했고, 이후 4월부터 3개월 동안은 4천만 달러 안팎의 수익에 머물렀다. 7월에는 결국 플랫폼 역사상 최저 수익을 기록하게 됐다.

이 같은 흐름은 펌프펀과 같은 솔라나 밈코인 런치패드 사용이 감소하고 있음을 나타낼 뿐만 아니라, 밈코인 생성과 거래에 대한 투자자 관심 자체가 전반적으로 약화되고 있음을 시사한다. 특히, 밈코인을 통한 단기 수익 추구 전략보다 실용적인 블록체인 프로젝트나 실질적 유틸리티를 갖춘 자산에 대한 관심이 높아지면서, 시장의 전략적 전환이 이뤄지고 있는 것으로 보인다.

이달 초만 하더라도 밈코인 시장에는 강한 활기가 돌았다. 펌프펀을 중심으로 거래량과 시가총액이 모두 급등하며 시장 전반에 기대감이 퍼진 것이다.

실제로 7월 23일 기준, 전체 밈코인 시가총액은 850억 달러라는 높은 수치에 도달했으며, 24시간 거래량 또한 172억 2천만 달러를 기록했다. 이는 연초 대비 큰 폭의 회복세로, 시장 반등에 대한 낙관적인 전망을 이끌기도 했다.

그러나 이 상승세는 오래가지 못했다. 시장의 긍정적인 모멘텀이 빠르게 사라지면서, 밈코인 시세와 거래량은 다시 하락 곡선을 그리기 시작했다. 8월 4일 기준전체 밈코인 시가총액은 650억 달러로 급감, 불과 열흘 남짓 사이에 약 23.5%가 증발한 셈이다.

펌프펀 역시 마찬가지다. 7월 후반 기록했던 일일 거래량은 172억 달러를 넘었지만, 이후 8월 초에는 55억 9천만 달러로 추락, 불과 며칠 만에 거래량이 67% 가까이 감소하는 결과를 보였다.

펌프펀의 네이티브 토큰인 PUMP 역시 시장 흐름을 피하지 못했다. 기사 작성 시점 기준으로 PUMP 가격은 0.02066달러에 거래 중이며, 24시간 기준으로는 소폭 상승한 3.12%의 반등세를 보이고 있다. 그러나 최근 흐름만 놓고 보면 20% 이상 하락하며 0.30달러 아래로 떨어진 만큼, 여전히 변동성이 심한 상황이다.

한편, 펌프펀과 같은 밈코인 생태계의 기반은 솔라나 역시 최근 몇 주 동안 뚜렷한 가격 변동을 겪고 있다. 이러한 변동성은 투자자들 사이에서 솔라나의 단기적 방향에 대한 불확실성을 키웠다. 지난 월요일, SOL 가격은 182달러까지 치솟으며 강세를 보였으나, 이후 미국의 부진한 거시경제 지표 발표가 전 세계 금융시장에 영향을 주면서 2주 만에 최저점으로 하락했다.

그 결과, 현재 솔라나 가격은 167달러 부근에서 거래되고 있으며, 이는 고점 대비 약 8% 이상의 하락을 의미한다. 그럼에도 불구하고, 솔라나 생태계는 여전히 강한 성장성을 보이고 있다. 솔라나 네트워크는 7월 한 달 간 8,700만 달러에 달하는 엄청난 수익을 창출했다. 이는 솔라나가 무려 10개월 연속으로 모든 레이어1 및 레이어2 블록체인 중에서 선두를 유지했음을 나타내는 중요한 기록이다.

이러한 견고한 수익은 네트워크의 지속적인 활용과 활발한 활동을 방증한다. 게다가 솔라나의 자체 스마트폰인 시커(Seeker)가 본격 출하되기 시작하면서, 다시 한 번 밈코인 생태계에 새로운 관심을 불러일으킬 가능성도 제기되고 있다.

펌프펀 역시 과거 이와 같은 기술적 진보 덕분에 이용률이 늘어난 전례가 있어, 향후 반등의 계기가 될 수 있을지 주목된다. 이처럼 솔라나는 단기적인 가격 변동성에도 불구하고, 네트워크의 견고한 펀더멘털과 새로운 기술적 시도로 미래를 위한 잠재력을 지속적으로 구축하고 있다.

Seekers officially start shipping today! Thank you for your support and belief in Solana Mobile since day one.

We’re sending tens of thousands of devices to 50+ countries around the world, so sit tight as your order makes its way through over the coming weeks. pic.twitter.com/dQtkWi26JB

