펌프펀(Pump.fun), 솔라나 자금 유입에 선두 탈환… 포어밈(Four.Meme) 한발 뒤로

핵심 내용

솔라나(Solana) 네트워크의 활발한 활동과 800만 달러(약 115억 1,920만 원) 규모의 자금 유입 속에 펌프펀(Pump.fun)이 포어밈(Four.Meme)을 제치고 선두에 올랐다.

한편, BNB 체인의 밈코인 열풍은 10월 기록적인 상승세 이후 진정세를 보이고 있다.

분석가들은 단기 조정에도 불구하고 펌프펀(PUMP) 토큰의 상승 모멘텀이 다시 강화될 가능성이 높다고 전망했다.

몇 주 동안 바이낸스 스마트 체인(BSC) 기반 밈코인 프로젝트들이 시장을 주도했지만, 최근 트레이더들은 다시 솔라나(Solana) 기반 플랫폼 펌프펀(Pump.fun)으로 이동하고 있다. 솔라나 기반 밈코인 론치패드 플랫폼인 펌프펀은 개발자 활동이 급증하면서 포어밈(Four.Meme)을 공식적으로 제치고 선두 자리를 탈환했다.

솔라나플로어(SolanaFloor)가 X에 공유한 데이터에 따르면, 지난주 솔라나 네트워크에는 BSC로부터 약 800만 달러(약 115억 1,920만 원)의 순유입이 발생했다. 지난 24시간 동안만 해도 펌프펀에서는 15,470개 이상의 신규 토큰이 생성되어, 같은 기간 포어밈에서 출시된 6,420개를 크게 앞질렀다.

🚨JUST IN: Traders appear to be returning to @Solana after a few weeks of BSC meme season. @pumpdotfun has reclaimed the top spot in 24-hour token creations and token graduates. The shift is backed by $8M in net inflows from BSC to Solana over the past week, highlighting… pic.twitter.com/73J5Yqd7BA — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 21, 2025

또한 지난 24시간 동안 펌프펀에서는 128개의 토큰이 ‘졸업(graduation)’ 단계에 도달한 반면, 포어밈은 107개로 집계됐다.

여기서 ‘졸업’이란 새로 발행된 토큰이 일정 수준의 유동성이나 시가총액 기준을 충족해, 초기 프리세일 단계를 마치고 탈중앙화 거래소(DEX)에서 본격적으로 공개 거래가 가능해지는 시점을 의미한다.

관심이 다시 높아지고 있음에도 불구하고, 두 밈코인 론치패드 간의 경쟁은 여전히 치열하다. 펌프펀은 약 104만 달러(약 14억 9,750만 원)의 플랫폼 수익을 올렸으며, 포어밈은 약 118만 달러(약 16억 9,908만 원)로 근소한 우위를 유지했다.

그럼에도 불구하고 시장 전반의 분위기는 점차 솔라나 쪽으로 기울고 있다. 투자자들은 솔라나를 신규 토큰 출시와 밈코인 개발에 더 효율적인 환경으로 인식하고 있는 것으로 보인다.

BSC 밈코인 열풍, 점차 식어가다

이른바 ‘밈 시즌(Meme Season)’이라 불린 BNB 체인(BSC)의 열기는 2025년 10월 초부터 시작됐다. 이는 바이낸스(Binance) 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao, CZ)가 플랫폼 내 밈코인 급등세를 축하하는 게시글을 올리며 촉발됐다.

불과 며칠 만에 BSC의 하루 탈중앙화거래소(DEX) 거래량은 60억 달러(약 8조 6,394억 원)를 넘어섰고, 트레이더의 약 70%가 수익을 기록했다. 밈 토큰 생성량도 폭발적으로 증가하며 온체인 활동이 사상 최고 수준에 도달했다.

그러나 이 열풍은 시작만큼이나 빠르게 식었다. 사용자 이탈을 막기 위해 포어밈과 BNB 체인은 4,500만 달러(약 647억 9,550만 원) 규모의 에어드롭 프로그램을 발표했다. 이는 최근 암호화폐 시장 침체로 피해를 입은 약 16만 명의 이용자들을 보상하기 위한 조치였다.

펌프펀(PUMP) 토큰, 다시 주목받는 이유는?

한편 펌프펀(PUMP)을 둘러싼 낙관론은 계속 커지고 있다. 데이터에 따르면, 소위 스마트 머니(Smart Money) 지갑들이 PUMP 토큰 보유량을 17% 늘린 것으로 나타났다. 현재 펌프펀은 솔라나에서 새로 발행되는 밈코인의 약 95%를 차지하며 압도적인 점유율을 보이고 있다.

강한 상승 흐름에도 불구하고, PUMP 토큰은 지난 하루 동안 6% 하락해 현재 약 0.003달러(약 5.3원) 선에서 거래되고 있다. 그럼에도 24시간 거래량이 20% 증가하면서, 일부 분석가들은 이번 상승 기대감이 조만간 새로운 고점 돌파로 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.

I think $PUMP will make a massive comeback this week pic.twitter.com/GiuE8E5XiC — 0xBossman (@0xBossman) October 21, 2025

스노터(SNORT), 토큰 출시 앞두고 프리세일 활발

펌프펀 토큰의 재도약 기대감이 이어지는 가운데, 투자자들의 관심은 또 다른 솔라나 기반 프로젝트 스노터(SNORT)로 향하고 있다. 스노터는 밈코인의 유쾌한 감성을 유지하면서도, 고급 트레이딩 기능을 결합한 텔레그램 기반 암호화폐 거래 보조 봇이다.

스노터의 프리세일은 열기를 더해가고 있으며, 공식 토큰 출시는 4일 뒤로 예정돼 있다.

솔라나 생태계를 기반으로 설계된 스노터는 사용자가 텔레그램 내에서 직접 토큰을 탐색하고, 매수 타이밍을 포착하며, 자산을 관리할 수 있도록 지원한다. 향후 업데이트를 통해 이더리움, BNB 체인, 그리고 기타 EVM 호환 네트워크로 확장해 크로스체인 거래 솔루션으로 발전할 계획이다.

스노터(SNORT) 토큰의 기능과 활용성

스노터(SNORT) 토큰은 프리미엄 봇 기능에 대한 접근 권한을 제공한다. 여기에는 고급 분석 도구와 우선 거래 실행 기능이 포함된다. 총 발행량은 5억 개로 고정되어 있으며, 스노터는 고속 탈중앙화 거래를 더 많은 밈코인 커뮤니티 구성원에게 개방하는 것을 목표로 하고 있다.

스노터의 가장 큰 강점은 간결함 속도다. 사용자는 한 번의 클릭으로 지갑을 생성하거나 불러올 수 있으며, 몇 초 만에 안전하게 토큰을 교환할 수 있다. 또한 솔라나 기반의 전송 엔진과 개인 거래 대기 시스템을 통해 선행 매매(프론트러닝)와 같은 부정 거래로부터 보호받을 수 있다.

이 시스템은 1초 미만의 거래 처리 속도와 실시간 거래 미리보기 기능을 갖춰, 일반 투자자들도 전문가 수준의 거래 환경을 경험할 수 있도록 지원한다.

프리세일 개요

토큰 가격: 0.1083달러(약 155원)

0.1083달러(약 155원) 모금액: 545만 달러(약 78억 4,746만 원)

545만 달러(약 78억 4,746만 원) 토큰 심볼: SNORT

SNORT 네트워크: 솔라나

스노터는 사용하기 쉽고 강력한 암호화폐 거래 봇 중 하나로 자리매김하고 있다. 코인 프리세일이 진행되면서 커뮤니티의 관심이 꾸준히 높아지고 있으며, 공식 토큰 출시는 4일 뒤로 예정돼 있다. 자세한 내용은 스노터 코인 전망을 참고하면 된다.

스노터 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.