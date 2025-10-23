비트코인 ETF, 1억 달러 유출… 핵심 지지선 붕괴 우려

핵심 내용

비트코인 ETF는 10월 22일 하루 동안 1억 100만 달러(약 1,453억 5,920만 원)의 순유출을 기록했다.

비트코인(BTC) 가격은 매도 압력이 커지는 가운데 10만 8,000달러(약 1억 5,433만 원) 부근의 주요 지지선을 시험 중이다.

장기 보유자들은 차익 실현에 나서고 있으며, 옵션 시장에서는 변동성이 확대되는 모습이 나타나고 있다.

미국 현물 비트코인(BTC) 상장지수펀드(ETF)들이 10월 23일 하루 동안 총 1억 100만 달러(약 1,453억 5,920만 원)의 순유출을 기록한 것으로 나타났다. 다만 블랙록(BlackRock)의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)는 7,360만 달러(약 1,059억 2,512만 원)의 순유입을 기록했다.

한편, 이더리움(ETH) ETF 또한 비슷한 흐름을 보였다. 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 이날 이더리움 ETF에서는 총 1,870만 달러(약 269억 1,304만 원)의 순유출이 발생했다.

On October 22, U.S. spot Bitcoin ETFs recorded a total net outflow of $101 million, while BlackRock’s IBIT saw a net inflow of $73.63 million. Spot Ethereum ETFs had a total net outflow of $18.77 million, with BlackRock’s ETHA being the only fund to post inflows, totaling $111… pic.twitter.com/SyjVnSaHYd — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2025

전문가들은 이러한 자금 유출이 지속되는 거시경제 불확실성과 위험자산에 대한 투자심리 위축 때문이라고 분석했다. 특히 이달 초 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 새로운 관세 정책과 미 연방정부의 셧다운 여파가 투자자 신뢰를 약화시킨 주요 요인으로 지목됐다.

비트코인, 11만 1,000달러 지지선 시험대에

비트코인은 현재 약 11만 1,000 달러(약 1억 5,831만 원) 선에서 거래되고 있으며, 이번 주 초 11만 3,000달러(약 1억 6,263만 원) 회복에 실패했다. 비트파이넥스(Bitfinex) 애널리스트들은 10만 7,000~10만 8,000달러(약 1억 5,399만~1억 5,433만 원) 구간의 지지력이 점점 약화되고 있다며, 최근 조정 구간에서 기관 매수세가 거의 보이지 않고 있다고 지적했다.

10월 13일부터 17일 사이에만 현물 비트코인 ETF에서 12억 3,000만 달러(약 1조 7,702억 원) 이상의 자금이 빠져나가며, 투자 수요가 약화되고 있음이 드러났다. 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면, 현재 약 10만 8,300달러(약 1억 5,587만 원) 수준인 3~6개월 UTXO(미사용 거래 출력값) 실현가격 구간이 중기 핵심 지지선으로 작용하고 있다.

이는 곧 비트코인이 직전 상승장에서 매수한 투자자들의 평균 매입 단가를 테스트하고 있음을 의미한다. 만약 이 구간이 명확히 붕괴될 경우, 추가 하락세가 이어질 가능성도 제기된다.

온체인 데이터, 비트코인 수요 둔화 신호 포착

글래스노드(Glassnode) 데이터에 따르면, 비트코인은 현재 단기 보유자들의 평균 매입 단가인 11만 3,100달러(약 1억 6,280만 )아래에서 거래되고 있다. 이 구간은 과거에도 중기 하락장 전환의 주요 신호로 작용해왔다.

A Market Hedged in Fear Bitcoin trading below key cost basis levels signals demand exhaustion. Long-term holders are selling into strength, while rising put demand and higher volatility show a defensive market. Read the full Week On-Chain below👇https://t.co/2aZJU8meBX pic.twitter.com/ze4EowUPwh — glassnode (@glassnode) October 22, 2025

장기 보유자들의 매도세가 강화되고 있으며, 하루 평균 약 2만 2,000 BTC가 이동 중인 것으로 나타났다. 이는 지속적인 이익 실현 압력이 작용하고 있음을 시사한다.

또한 옵션 시장 데이터에 따르면, 트레이더들이 추가 하락에 대비하기 위해 풋옵션 수요가 증가하고 있다. 내재 변동성은 급등한 반면, 미결제약정(Open Interest)은 여전히 사상 최고치 근처를 유지하고 있어, 시장 참여자들의 불안 심리가 점차 커지고 있음을 보여준다.

애널리스트들은 최근의 단기 반등세가 낙관론보다는 방어적인 포지션으로 대응되고 있다고 지적하며, 시장의 회복 모멘텀을 되찾기까지는 다소 시간이 필요할 수 있다고 전망했다.

특히 향후 몇 주 안에 기관 자금 유입이 회복되지 않는다면, 비트코인 시장이 11만 달러(약 1억 5,831만 원) 이하에서 장기적인 박스권 조정 국면에 들어설 가능성이 높다는 경고도 나왔다. 반면, ETF 자금의 재유입과 함께 10만 8,000달러(약 1억 5,433만 원) 지지 구간이 견고히 방어된다면, 11월로 접어드는 시점에서 가격 안정과 회복 기반 마련이 가능할 것으로 애널리스트들은 내다봤다.

