리플, 재무 관리 솔루션 기업 지트레저리 10억 달러에 인수

핵심 내용

리플이 지트레저리를 인수하며 포춘(Fortune) 500대 기업과 대기업 고객들을 대상으로 재무 관리 서비스를 제공하게 됐다.

양사의 통합 운영으로 기업 고객들은 유휴 자본을 효율적으로 활용하고, 24시간 실시간 해외 송금 기능을 구현하는데 초점을 맞출 예정이다.

리플이 2025년 동안 인수 거래에 24억 5,000만 달러를 투입했음에도, 리플 코인 가격은 현재 약 2.28달러 수준에서 안정세를 유지하고 있다.

리플(Ripple)사는 10월 16일, 기업 재무 및 리스크 관리 소프트웨어 솔루션을 제공하는 핀테크 기업 지트레저리(GTreasury)를 약 10억 달러(약 1조 4,200억 원)에 인수했다고 밝혔다.

보도자료에 따르면 이번 인수로 리플과 리플 고객들에게 “조 단위 규모의 기업 재무 관리 시장”과 “세계 주요 대기업 고객층”에 접근할 수 있게 됐다.

We’re proud to announce @Ripple is acquiring treasury management leader GTreasury: https://t.co/9EF3tWLKaF The fusion of Ripple’s enterprise crypto solutions with GTreasury’s 40+ years of expertise immediately opens the multi-trillion-dollar corporate treasury market. Learn how… — Ripple (@Ripple) October 16, 2025

재무 및 리스크 관리

지트레저리는 보안성을 갖추고 규제를 준수하는 플랫폼으로, 재무 및 리스크 관리 솔루션을 제공하는 서비스형 소프트웨어(SaaS: Software as a Service) 기업이다. 주요 고객은 각 기업의 최고재무책임자(CFO: Chief Finance Officer)다.

리플은 이번 인수를 통해 고객이 유휴 자본을 효율적으로 운용하고, 프라임 브로커리지(prime brokerage) 업체인 히든 로드(Hidden Road)를 통해 조 단위의 글로벌 환매조건부채권(Repo) 시장에 접근할 수 있도록 서비스를 제공할 예정이다. 또한, 단기적으로 자산 운용 수익을 극대화하는데 초점을 맞출 계획이다.

리플과 지트레저리의 팀은 통합되어 국제 송금 서비스를 구현하고 24시간 연중무휴로 고객 지원 서비스도 제공할 예정이다.

지트레저리의 최고경영책임자(CEO: Chief Executive Officer) 레나트 버 익크(Renaat Ver Eecke)는 이번 인수를 “재무 관리 분야의 중대한 전환점”이라고 평가했다. 다만, 이번 인수로 리플이나 지트레저리의 조직도가 변할지는 아직 발표된 것은 없다.

발표 이후 리플 가격 현황은?

이번 거래가 종결되면 지트레저리 인수는 리플이 2025년에 진행한 세 번째 대형 딜이 된다. 지난 4월, 리플은 프라임 브로커리지 업체 히든 로드를 12억 5,000만 달러(약 1조 7,750억 원)에 인수했다.

8월 7일에는 스테이블코인 기반 결제 플랫폼인 스텔라 레일(Stella Rail)을 2억 달러(약 2,840억 원)에 인수했다.

잇따른 대형 규모의 인수 거래에도 불구하고, 리플(XRP) 코인 가격은 올해 2.60달러(약 3,692원) 부근에서 횡보했다. 4월에 히든 로드를 인수한 이후 약 1.79달러(약 2,541원)까지 하락했다. 7월 22일에는 3.55달러(약 5,041원)를 기록한 뒤, 3.00달러(약 4,260원) 선에서 횡보하다가 10월 8일 다시 하락세를 보였다. 현재 리플 가격은 2.28달러(약 3,237원)다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.