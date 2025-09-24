월드 리버티 파이낸셜(WLFI), USD1 스테이블코인 결제 서비스 출시 계획

핵심 내용

월드 리버티 파이낸셜은 개인 간(P2P) 결제와 거래 기능을 결합한 애플리케이션을 선보일 계획이다.

공동 창업자 잭 폴크맨은 독자적인 블록체인을 출시하지 않을 것이며, 회사가 특정 블록체인에 구애받지 않는 전략을 유지할 것이라고 강조했다.

WLFI 토큰은 출시 이후 매도 압력을 받으며 0.20달러 선에서 횡보하고 있으며, 폴크맨은 프로젝트가 성장 전략을 추진하고 있다고 밝혔다.

월드 리버티 파이낸셜(WLFI: World Liberty Financial)은 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령 일가가 참여한 디파이(DeFi) 프로젝트로, 일상생활에서 결제할 수 있는 직불카드 출시 계획을 발표했다. 해당 카드는 월드 리버티 파이낸셜의 스테이블코인 USD1을 활용한 결제 서비스를 지원하며, 애플페이(Apple Pay)와 연동될 예정이다.

월드 리버티 파이낸셜의 공동 창업자인 잭 폴크맨(Zak Folkman)은 이 같은 계획을 9월 23일 서울에서 열린 코리아 블록체인 위크(KBW: Korea Blockchain Week) 2025에서 발표했다:

“해당 카드를 통해 사용자들은 USD1 스테이블코인과 월드 리버티 파이낸셜 애플리케이션을 애플페이와 연동할 수 있다. 오늘 당장은 아니지만, 해당 서비스를 곧 출시할 예정이다.”

월드 리버티 파이낸셜의 직불카드는 곧 출시될 애플리케이션과 함께 제공될 예정이다. 잭 폴크맨에 따르면, 해당 애플리케이션은 벤모(Venmo)와 로빈후드(Robinhood)의 기능을 결합한 형태다. 웹2 방식의 개인 간(P2P: Peer-to-Peer) 송금 서비스와 로빈후드와 유사한 거래 기능을 제공한다.

또한, 폴크맨은 독자적인 블록체인을 출시할 계획은 없다고 강조했다. 회사는 블록체인에 구애받지 않는 전략을 유지하고 있다고 밝혔다.

그는 “월드 리버티 파이낸셜의 자체 블록체인을 절대 만들지 않을 것”이라고 말하며, 특정 블록체인이나 거래소, 플랫폼에 종속되지 않은 스테이블코인 개발에 집중하고 있다고 설명했다. 이어 “블록체인을 만드는 것은 우리의 철학과 맞지 않다. 우리의 역할은 새로운 블록체인이나 거래소를 구축하는 것이 아니라, 블록체인, 기술, 그리고 유통 플랫폼에 구애받지 않는 완전한 중립성을 유지하는 것이다”고 덧붙였다.

월드 리버티 파이낸셜(WLFI) 토큰, 투자자들의 관심이 집중

월드 리버티 파이낸셜의 네이티브 토큰인 WLFI는 최근 매도 압력을 받으며 0.20달러(약 279원) 수준에서 횡보하고 있다. 해당 토큰은 9월 1일 출시 이후 약 35% 하락했으며, 투자자들은 추가적인 상승을 이끌 수 있는 호재를 기다리고 있다.

유명한 암호화폐 애널리스트 크립토비지(CryptoBusy)는 WLFI 토큰이 상승 추세선을 하향 돌파했다며, 모멘텀이 약화되고 있다고 분석했다. 이달 초 4,700만 개의 WLFI 토큰을 소각했음에도 불구하고 가격은 하락한 상태다.

암호화폐 투자자들이 주목하는 주요 가격대는 0.2088달러(약 291원), 0.1973달러(약 274원), 0.1855달러(약 258원)로, 매수세가 집중될 수 있는 구간들이다. 반면, 거래량을 동반한 상태로 0.2399달러(약 334원)를 상향 돌파할 경우 상승 추세 전환 신호로 해석할 수 있다. 그럴 경우에는 다시 강세 모멘텀이 시작될 것으로 전망된다.

$WLFI just broke below its ascending trendline, showing signs of cooling momentum. Now the key zones to watch: – $0.2088 → $0.1973 → $0.1855 = potential accumulation levels – $0.2399 = the bullish trigger, reclaim this with volume and WLFI can flip structure back up… pic.twitter.com/C5iMdhyKeC — CryptoBusy (@CryptoBusy) September 22, 2025

폴크맨은 WLFI 코인이 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 계속 받을 수밖에 없다고 인정했다. 그러나 그는 프로젝트가 제품 포트폴리오를 확장하면서 장기적으로 토큰 가격은 상승할 것이라는 자신감을 내비쳤다.

아울러 월드 리버티 파이낸셜은 향후 사업 기회를 모색하기 위해 빗썸(Bithumb)과 업무협약(MOU: Memorandum of Understanding)을 체결했다.

