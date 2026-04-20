[XRP 뉴스] 리플, 솔라나 생태계 확장으로 시장의 새로운 관심 집중

이번 주 래핑된 XRP(티커: wXRP)가 솔라나 블록체인에서 공식 출시되었다. 이로써 XRP 보유자들은 기존 포지션을 매도하지 않고도 솔라나에 직접 접근할 수 있게 되었다. 이번 브릿지 구축은 기관급 커스터디 서비스를 제공하는 헥스 트러스트(Hex Trust)와 크로스체인 메시징 레이어를 담당하는 레이어제로(LayerZero)의 협력으로 성사되었다. 리플(Ripple)의 CEO는 이번 확장으로 인해 이미 새로운 수요가 창출되고 있다고 공개적으로 언급했으나, 온체인 데이터는 보다 신중한 양상을 보여주고 있다.

이번 출시는 XRP 가격이 역대 최고가 대비 약 59% 하락한 수준에 머물러 있고, 솔라나 생태계 또한 자체적인 역풍을 맞이하고 있는 시점에 이루어졌다.

타이밍으로 인해 분석가들은 이번 통합을 단순한 확장이 아닌 ‘구조적 흐름 테스트(structural flow test)’로 평가하고 있다. 의미 있는 유동성이 실제로 체인 간 이동을 할 것인지, 아니면 거래량보다는 사회적 관심도 제고에 그칠 것인지를 가늠하는 초기 지표가 될 것이라는 분석이다.

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wXRP의 메커니즘: 솔라나 XRP 크로스체인 브릿지 작동 원리

해당 메커니즘은 다음과 같이 작동한다. XRP 보유자가 네이티브 토큰을 헥스 트러스트의 커스터디 예치금에 입금하면, 솔라나에서 동일한 수량의 wXRP가 1:1 비율로 발행되는 방식이다.

래핑된 토큰은 유통되는 모든 단위가 기관 커스터디에 보관된 네이티브 토큰과 일대일로 대응하기 때문에 네이티브 XRP와 직접적인 가격 평형(parity)을 유지한다. 사용자가 wXRP를 상환하면 해당 토큰은 소각되고 원래의 XRP가 해제된다. 이는 2019년부터 이더리움에서 비트코인의 DeFi 입지를 넓혔던 래핑된 비트코인(wBTC) 모델과 직접적으로 유사한 구조다.

🚀 wXRP is now live on @solana, enabled by @Hex_Trust and @LayerZero_Core. Growing demand for $XRP is driving liquidity cross-chain—opening new paths across ecosystems and expanding the overall market. https://t.co/AiExVF5nvX — RippleX (@RippleXDev) April 17, 2026

일단 솔라나로 이동한 wXRP는 주피터(Jupiter), 팬텀(Phantom), 타이탄 익스체인지(Titan Exchange), 메테오라(Meteora) 등 네트워크 내 주요 탈중앙화 거래소에서 거래할 수 있다. 또한 AMM 유동성 풀에 예치하거나 대출 프로토콜의 담보로도 활용 가능하다. 이러한 유틸리티는 상당한 의미를 갖는데, XRP 보유자가 자산을 매도하여 다른 토큰으로 교체하는 방향성 위험을 감수하지 않고도 유휴 자산에서 수익을 창출할 수 있게 해주기 때문이다.

크로스체인 레이어는 멀티체인 토큰 배포의 표준 인프라로 자리 잡은 레이어제로의 메시징 프로토콜을 기반으로 한다. 헥스 트러스트와 레이어제로는 기존의 검증된 래핑 자산들과 동일한 기술적 아키텍처 내에 wXRP를 배치했다. 이는 시장에서 이미 형성된 해당 시스템들에 대한 신뢰 가정을 그대로 계승하려는 의도적인 설계로 풀이된다.

wXRP의 솔라나 확장은 단순한 체인 확장을 넘어, XRP 유동성이 실제로 멀티체인 환경에서 어떻게 재배치되는지를 가늠하는 중요한 시험대가 될 전망이다. 다만 초기 온체인 데이터가 보여주듯, 기술적 연결이 곧바로 자금 이동과 수요 증가로 이어지는 것은 아니며, 시장은 여전히 신중한 반응을 보이고 있다. 결국 핵심은 ‘연결’이 아니라 ‘실제 사용과 유동성’이며, 향후 wXRP가 디파이 내에서 얼마나 활용되느냐에 따라 이번 통합의 성패가 결정될 가능성이 크다.

특히 개인 투자자들은 이미 상승이 반영된 자산보다, 아직 시장 관심이 본격적으로 유입되기 전 단계의 저평가 코인 및 초기 프로젝트로 시선을 넓히는 전략도 고려해볼 필요가 있다.

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