XRP, SEC 최종 합의에도 공매도 규모 12억 달러… 리플 전망은?

핵심 내용

연준의 금리 인하 시사 이후 XRP 가격이 3.50달러를 돌파했지만, 목표가였던 3.84달러에 도달하지 못하고 2.94달러 부근으로 후퇴했다.

리플과 SEC가 공식적으로 합의를 마무리 지으면서 항소 절차가 종료되었으며, XRP는 2차 거래에서 증권이 아니라는 점이 확정되었다.

코인글래스 데이터에 따르면, 현재 XRP 공매도 포지션은 11억 6천만 달러인 반면 롱 포지션은 5억 1천 9백만 달러에 불과하다.

리플(XRP) 가격은 지난주 강한 반등세를 보이며 2021년 이후 처음으로 3.50달러를 돌파하는 데 성공했다. 이번 상승은 두 가지 주요 호재에 의해 촉발됐다.

첫 번째는 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 오는 9월 17일 열릴 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성을 시사한 점이다. 제롬 파월 의장의 발언은 시장 전반에 걸친 급등을 불러왔고, 이는 리플에도 긍정적으로 작용했다.

두 번째는, 리플과 미국 증권거래위원회(SEC) 간의 법적 분쟁이 마침내 종결되었다는 소식이다. 양측은 항소를 모두 철회하며 사실상 모든 법적 절차를 마무리했다. 지난 금요일, 제임스 필란 변호사는 미국 제2 항소법원이 양측의 항소를 공식적으로 기각했음을 확인했다. 이는 항소 절차가 종결되었음을 의미하며, 이후 남은 집행 절차는 하급심 법원으로 이관될 예정이다.

이로써 리플는 2차 시장에서의 거래에 있어 증권이 아니라는 법원 판결이 최종 확정되었으며, 리플은 1억 2,500만 달러의 벌금을 납부하기로 했다. 이에 따라 리플과 관련된 장기 불확실성이 제거되었고, 리플 가격은 단기적으로 상승 랠리를 경험했다.

그러나 이와 같은 긍정적 뉴스에도 불구하고 리플은 시장 전반의 강세 흐름을 완전히 따라가지 못했다. 비트코인과 이더리움이 각각 12만 4천 달러와 4,890달러라는 사상 최고가를 경신한 것과 달리, XRP는 목표선이었던 3.84달러 돌파에 실패하고 되레 하락세로 전환되었다. 보도 시점 기준, 리플은 약 2.93% 하락해 2.94달러에 거래되고 있다.

리플 가격이 목표치를 밑돌자 파생상품 시장에서는 대규모 공매도 세력이 몰렸다.

코인글래스의 30일 청산 맵(Liquidation Map) 데이터에 따르면 리플 공매도 포지션은 11억 6천만 달러로, 매수 포지션인 5억 1천 9백만 달러의 2배를 넘어섰다. 랠리 후에 매수 포지션보다 공매도 포지션이 많다는 것은 강세 트레이더들 사이에서 차익 실현이 이루어지고 있는 동시에, 약세 트레이더들이 과매수 상태를 이용하여 기회를 노리고 있음을 시사한다.

결과적으로 리플 가격은 단기적으로 추가 압박을 받을 가능성이 크다.

기술적 불확실성과 공매도 집중… 리플 반등 가능성은?

현재 리플 가격은 2.92달러 선에서 등락을 반복하며 전체 국면을 보이고 있다. 이러한 횡보는 차익 실현 매물과 함께, 파생상품 시장에서의 공매도 포지션 증가가 맞물려 나타난 현상이다.

기술적 지표들은 현재 시장의 방향성 부재를 잘 보여준다. 단기 이동평균선에서는 5일선 2.99달러와 13일선 3.05달러가 서로 수렴하며 좁은 저항 구간을 형성하고 있다. 특히 이동평균 수렴 확산 지표(MACD)는 여전히 음의 영역에 머물러 있으며, 상승 추세에 힘이 실리지 않고 있음을 나타낸다. 이는 단기 매수자들에게 신중한 접근이 요구된다는 점을 시사한다.

이러한 상황에서 XRP가 다시 강세 흐름을 이어가기 위해서는, 3.10달러 이상을 강하게 돌파해야 한다. 이 저항선을 확실히 상향 돌파할 경우, 3.50달러 재도전이 가능해지며, 지난주 돌파에 실패했던 3.84달러까지도 시야에 들어올 수 있다. 특히 최근 SEC 분쟁 마무리로 제도권 투자자의 관심이 재유입된다면, 이는 4.00달러 선까지 추가 상승 여력을 제공할 수 있다.

반면, 리플 가격이 3.00달러 지지선 방어에 실패할 경우, 가격은 2.88달러 지지선까지 하락할 위험이 있다. 이 지점은 8월 초 강한 반등이 발생했던 가격대다. 만약 해당 지지선마저 무너질 경우, 2.70달러까지 추가 하락 가능성도 배제할 수 없다.

이처럼 기술적 지표가 혼조세를 보이고 있는 가운데, 공매도 포지션이 가격 변동성을 더욱 키우고 있는 상황이다. 단기적으로는 뚜렷한 방향성이 나타나기 전까지, 박스권 장세와 급격한 변동성이 반복될 가능성이 크다.

공매도 시장 속 대안 찾는 투자자들… 섭드 사전 판매 100만 달러 돌파

리플 가격이 3.10달러 저항선 아래에서 고전하고 있는 가운데, 일부 투자자들은 새로운 고수익 기회를 찾아 움직이고 있다. 이 중 눈에 띄는 프로젝트가 바로 섭드(SUBBD)이다.

섭드는 AI 크리에이터 경제를 지향하는 플랫폼으로 ‘No.1 AI 에이전트 제작 생태계’를 표방하고 있다. 최근 사전 판매가 본격화되면서, 현재까지 105만 달러 이상이 모집되었고, 전체 목표 금액인 126만 달러에 빠르게 근접하고 있다.

사전 판매 가격은 토큰당 0.05625달러이며, SUBBD는 AI 기반의 팬-크리에이터 인터랙션 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

다른 밈코인과 달리, SUBBD 토큰은 실질적인 콘텐츠 활용과 수익 구조를 갖추고 있다. 섭드가 제공하는 실용적 유틸리티에는 AI 기반의 인플루언서 독점 콘텐츠 접근권, VIP 라이브 스트림 및 비하인드 콘텐츠에 대한 스테이킹 보상, 플랫폼 전반에 걸친 할인 혜택 등이 포함된다. 또한 SUBBD 보유자들은 베타 서비스 조기 이용권, XP 보상 배율 증가, 그리고 팬 참여를 유도하는 로열티 시스템 등도 이용할 수 있다.

이러한 요소들은 플랫폼 성장성에 대한 기대를 자극하며, XRP 시장이 정체된 사이 리스크 감수 성향이 높은 투자자들을 끌어들이고 있다. 더 자세한 정보와 조기 참여는 공식 SUBBD 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.