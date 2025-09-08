리플 전망 – XRP 가격 3달러 향해… ETF 승인 기대감 고조

핵심 내용

리플 가격은 9월 7일 3% 상승하며 2.9달러를 돌파했고, 시가총액 상위 10개 암호화폐 중 도지코인 다음으로 높은 상승률을 기록했다.

미국 SEC는 10월 18일부터 25일 사이에 예정된 리플 현물 ETF 승인 심사 기한을 앞두고 있어, 투자자들의 기대감이 커지고 있다.

리플 현물 거래량이 줄어들고 있지만, 선물 거래 지표를 레버리지 기반 수요가 리플 가격 움직임을 주도하고 있다는 것을 나타낸다.

리플(XRP) 가격은 9월 7일 일요일에 3% 상승했다. 이날 리플은 시가총액 상위 10개 암호화폐 중 도지코인(DOGE)에 이어 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 도지코인은 같은 날 4% 반등했다. 최근 24시간 동안 암호화폐 커뮤니티에서 논의되고 있던 두 암호화폐 모두 상장지수펀드(ETF) 심사와 관련된 기대감에 오른 것으로 분석됐다. 이는 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 주요 결정 기한인 10월 18일을 앞두고 있기 때문이다.

리플 커뮤니티 내에서 활발하게 활동하는 다른 인플루언서들과 마찬가지로, 애널리스트 알파트레이드(AlphaTrades)도 관련된 의견을 공유했다. 그는 개인 소셜미디어에 리플 현물 ETF 신청과 관련된 주요 마감일을 정리한 이미지를 게시했다. 모든 심사 기한은 10월 18일부터 10월 25일, 7일 사이에 집중되어 있다. 커뮤니티에서는 이를 두고 가격 변동성이 커질 수 있다는 말이 나오고 있다.

일요일 리플의 거래 지표를 보면, 3%의 가격 상승률은 주로 높은 배수의 레버리지를 활용한 투기적 수요에 의해 발생한 것으로 나타났다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 차트에 따르면, 리플 가격이 일요일에 3% 반등했지만 24시간 거래량은 오히려 10.3% 감소했다. 현물 거래 활동이 줄어드는 가운데 가격이 뚜렷하게 상승한 것은 이례적인 흐름이다. 이는 단순한 매수세가 유입됐다는 것이 아니라, 향후 이벤트를 기대하는 투자자들이 투기적 포지션을 늘렸다는 것으로 해석된다.

이러한 해석을 뒷받침하듯, 코인글래스(Coinglass)의 파생상품 데이터에 따르면 리플 선물 거래량은 17% 증가했다. 또한, 지난 24시간 동안 새로 형성된 리플 선물 포지션 규모를 나타내는 미결제약정(Open Interest)도 3% 늘어났으며, 이는 일일 가격 상승률과 일치한다.

ETF 주요 결정 시한이 다가오면서 투기적 수요가 지속적으로 증가한다면, 심사 중인 ETF 신청 건이 7건이나 되는 리플과 같은 주요 알트코인들은 현물 시장의 약세에도 불구하고 가격 강세 흐름을 이어갈 수 있다.

리플 가격 전망: 이번 주 3달러 돌파할까?

기술적 분석에 의하면, 리플 가격은 3% 반등 이후 현재 2.92달러(약 4,058원) 부근에서 가격을 다지고 있다. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 2.70달러(약 3,753원)의 지지선과 3.07달러(약 4,267원)의 저항선 사이에서 가격 움직임의 폭이 줄어들고 있다. 이는 명확한 가격 돌파를 앞두고 변동성이 줄어드는 현상과 유사하다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)가 과매도 구간에서 반등하여 48.3까지 개선되어, 상승 시나리오가 현실화되면 리플 가격은 3.07달러(약 4,267원)의 저항선을 상향 돌파할 가능성이 있다. 만약 매수세가 이를 뚫고 올라간다면, 단기 목표 가격은 3.20달러(약 4,448원)다. ETF 기대감으로 가격이 한 단계 더 도약할 경우, 중기적으로 3.45달러(약 4,795원)까지 상승할 수 있다는 분석이 제기된다.

하락 시나리오에서는 현물 거래 활동 약화가 리스크 요인으로 꼽힌다. 레버리지를 활용한 매수 세력이 과하게 많은 상황에서, 거시경제적 악재가 발생한다면 대규모로 포지션이 청산 당할 수 있다. 이 경우 리플 가격은 최근 저점인 2.70달러(약 3,753원)의 지지선까지 밀릴 가능성이 있으며, 해당 가격대가 무너지면 2.50달러(약 3,475원)까지 하락하여 최근의 상승분을 모두 반납하게 될 수도 있다.

현재 상대강도지수는 중간 수준에 머물고 있으며, 현물 수요가 뚜렷하게 나타나고 있지 않아 리플은 새로운 재료가 나오기 전까지 3달러(약 4,170원) 이하에서 박스권에 갇힐 수 있다. 다만, 주말 동안 레버리지 포지션이 늘어나면서 이번 주 가격이 어느 방향으로 든 급격하게 움직일 가능성이 있다.

