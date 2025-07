로빈후드, 시가총액 1,000억 달러 달성…美 암호화폐 규제안 통과 여파

로빈후드(HOOD)의 주가가 사상 최고치를 경신하며 시가총액이 1,000억 달러를 돌파했다. 미국 하원이 암호화폐 시장 감독 및 스테이블코인 규제 관련 핵심 법안을 통과시킨 직후, 투자자들의 기대감이 주가를 끌어올린 것으로 풀이된다.

비트코인 가격이 11만 8천 달러 부근에서 횡보하고 있고 자본이 알트코인으로 활발하게 이동하는 가운데, 로빈후드 주가는 7월 18일 장중 한때 112달러를 기록하며 역대 최고가에 도달했다. 이는 최근 30일 기준 38% 상승한 수치다. 장 마감 직전에는 소폭 조정돼 109달러 선에서 거래를 마쳤다.

이 같은 상승세는 7월 초 로빈후드가 발표한 ‘유럽 대상 미국 주식 토큰화 거래’ 기능 도입 소식과 맞물려 시작됐다. 해당 기능은 미국 주식을 블록체인 기반으로 토큰화해 유럽 투자자들이 거래할 수 있도록 하는 서비스로, 디지털 자산의 글로벌 채택에 대한 기대감을 키운 요인으로 꼽힌다.

이번 주가 급등의 가장 큰 동력은 미국 의회의 암호화폐 규제 법안 통과다. 미국 하원은 7월 18일 늦은 밤 ‘CLARITY 법안’과 ‘GENIUS 법안‘을 통과시켰다. CLARITY 법안은 암호화폐 시장의 감독 권한과 규제 범위를 명확히 정리한 내용이 담겨 있으며, GENIUS 법안은 스테이블코인 발행사에 대한 규제 체계를 구축한 최초의 종합적인 법안이다.

암호화폐 규제 불확실성이 장기간 이어졌던 만큼, 이번 법안 통과는 미국 내 디지털 자산 시장에 제도권 편입 기대감을 불어넣었고, 이에 따라 관련 주식에 대한 투자 수요도 급증했다.

로빈후드의 주가가 1천억 달러를 돌파하면서, 미국의 암호화폐 규제 법안 통과가 최근 출시된 미국 주식 토큰화 거래 기능의 확산을 가속화할 것이라는 기대가 커지고 있다.

하지만 시장 전문가들은 토큰화 주식 시장의 유동성 제약에 대해 경고하고 있다. 온체인 레버리지 거래 플랫폼 오스티움(Ostium)의 창립자 칼레도라 키어넌-린(Kaledora Kiernan-Linn)은 X 게시물을 통해 “현재 대부분의 토큰화 주식 플랫폼은 마진 거래나 전통 시장 수준의 위험 노출을 제공하지 않기 때문에, 레버리지가 전혀 없다는 점이 한계로 작용할 수 있다”고 지적했다.

