시바이누 코인 소각률 대폭 감소… 밈코인 시장의 미래는?

대표적 밈코인인 시바이누(SHIB)의 생태계에 경고등이 켜졌다. 지난 24시간 동안 시바이누의 토큰 소각률이 100% 하락하며, 해당 기간 공급량에서 영구적으로 제거된 토큰이 단 한 개도 없는 것으로 확인되었다.

현재까지 누적 약 410조 개에 달하는 SHIB 토큰이 영구적으로 유통 시장에서 제거된 것으로 나타났다. 이는 소각 추적 사이트인 ‘시브번(Shibburn)’ 데이터를 통해 확인된 수치다.

그동안 시바이누 커뮤니티는 토큰의 희소성을 높이고 가격 상승을 견인하기 위한 전략으로 ‘소각 메커니즘’을 적극 활용해왔다. 공급량을 점진적으로 줄임으로써 시장에서의 가치를 끌어올리려는 시도였다. 그러나 최근 24시간 동안 소각된 토큰이 전무한 것으로 나타나며, 단기적인 가격 지지 요인으로서의 역할은 사실상 사라졌다.

이와 함께 SHIB의 가격 움직임 역시 더 이상 소셜 미디어의 화제성이나 시장의 일반적인 정서에 반응하지 않고 있다. 현재 SHIB의 가격은 레버리지 거래와 강제 청산 압력에 더 민감하게 반응하고 있으며, 전반적인 시장 유동성보다는 파생상품 시장의 포지션 구조에 따라 움직이고 있다는 분석이 제기된다.

암호화폐 분석 플랫폼 코인글래스(CoinGlass)의 데이터에 따르면, 당초 매수(롱) 포지션 트레이더들에게 가장 큰 타격을 줄 수 있는 청산 가격대는 0.00000777달러 부근에 형성되어 있었다. 실제로 가격이 이 지점을 일시적으로 하향 돌파하면서 담보 부족에 따른 강제 청산 물량이 대거 쏟아졌고, 이는 차트상 날카로운 급락으로 이어졌다.

하지만 투매 물량이 소화된 직후 저가 매수세가 유입되면서 가격은 다시 위를 향했다. 현재 SHIB는 0.00000738달러 부근에서 거래되며 급락분을 상당 부분 만회하고 있다. 유동성이 낮은 밈코인 시장의 특성상 작은 움직임에도 연쇄 청산과 반등이 반복되는 극심한 변동성이 나타나고 있는 것이다.

기술적 분석: 회복 전 바닥 다지기 과정

주봉 차트상 시바이누 여전히 장기 지지선 근처에서 불안한 흐름을 이어가고 있다. 수개월 동안 이어진 하락 추세선이 가격을 지속적으로 짓누르고 있으며, 가격은 현재 이 구조의 하단부에서 지지력을 시험받는 중이다.

기술적 보조 지표인 상대강도지수(RSI)는 과매도 권역에서 탈출을 시도하고 있으나, MACD는 여전히 기준선 아래에 머물러 있어 반등 모멘텀이 완연히 회복되었다고 보기는 어렵다.

만약 현재의 반등세가 꺾이고 지지선이 재차 무너진다면, 다음 매수 수요가 나타나기까지 추가 하락의 가능성도 배제할 수 없다.

반대로 추세가 반전되기 위해서는 차트상의 붉은색 저항 구역을 먼저 탈환해야 하며, 이후 0.00005달러 선을 재시험하는 단계로 나아갈 수 있을 것으로 보인다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.