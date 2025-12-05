시바이누 코인 소각률 217% 급등… 가격도 오를까?

핵심 내용

여러 생태계 지표가 하락하는 가운데, 지난 24시간 동안 시바이누 코인의 소각 속도는 217% 상승했다.

총 4,971,698개의 시바이누 토큰이 소각됐다.

그러나 시바이누 코인 가격은 크게 반응하지 않고 있으며, 암호화폐 투자자들의 관심은 맥시 도지 코인으로 쏠리고 있다.

시바이누(SHIB) 생태계의 전용 소각 추적 서비스인 시브번(Shibburn)은 지난 24시간 동안 소각 속도가 217% 증가했다고 밝혔다. 이에 따라 4,971,698개의 시바이누 코인이 영구적으로 소각되며 누적 소각량이 증가했다. 다만, 이러한 소각 조치에도 불구하고 시바이누 토큰의 가격은 뚜렷하게 반응하지 않고 여전히 횡보하고 있다.

소각 소식에도 시바이누 코인 가격은 횡보

12월 4일 기준, 시바이누 토큰 소각 속도는 시바이누 생태계에서 드물게 개선된 지표 중 하나다.

시바이누는 시가총액이 두 번째로 큰 밈코인이다. 초기 공급량 가운데 410,753,835,277,822개의 토큰이 소각된 것으로 확인됐다. 현재 유통 중인 시바이누 토큰은 585,267,763,742,129개다.

이처럼 공급량이 크게 줄어들면 수요와 공급에 따른 가격 원리에 따라 시바이누 코인 가격이 크게 상승할 것이라는 기대감이 형성된다. 공급이 감소하고 수요가 유지되거나 중가할 경우, 해당 자산의 가치가 높아지는 원리다. 그러나 현재 시바이누 코인의 가격 흐름은 이러한 기대감에 부합하지 않고 있다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 시바이누 코인 가격은 0.000008743달러(약 0.01285461원)다. 지난 24시간 기준으로 2.44% 하락했다.

이러한 가격 흐름이 장기적인 추세인지 아직 불확실하지만, 암호화폐 시장의 투자 심리가 바뀐 영향일 가능성이 크다. 비트코인(BTC)이 가격 반등을 시도하는 과정에서 오히려 알트코인 가격을 눌러버린 것으로 해석된다.

시바이누 코인의 24시간 거래량도 52.85% 하락하여 1억 2,100만 달러(약 1,778억 원)를 기록하며 부진한 흐름을 보이고 있다.

암호화폐 투자자들은 시바이누 코인 가격이 조만간 회복할 것으로 기대하고 있지만, 당장은 맥시 도지(MAXI) 코인에 주목하고 있다.

맥시 도지 프로젝트는 짧은 시간 안에 투자자들의 관심을 받으며 성장했다. 현재 진행 중인 사전 판매를 통해 약 427만 달러(약 62억 원)를 성공적으로 모금했다. 이는 투자자들이 해당 프로젝트의 장기적인 잠재력을 긍정적으로 평가하고 자금을 투입할 의사가 있다는 것을 보여준다.

이러한 긍정적인 흐름에 힘입어 맥시 도지 프로젝트는 2025년 암호화폐 사전 판매 프로젝트 중 주요 프로젝트로 선정됐다.

공식 사전 판매 웹사이트에 따르면 맥시 도지 코인 가격은 약 2일 1시간 뒤에 인상될 예정이다. 맥시 도지 코인은 신용카드, 체크카드, 그리고 암호화폐로 구매할 수 있다.

