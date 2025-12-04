시바이누, 세이버리움 해킹 증거 FBI 이첩에 8% 급등

시바이누(SHIB) 가격이 지난 24시간 동안 8% 급등했다. 시장은 해커가 암호화폐 믹서 ‘토네이도 캐시(Tornado Cash)’와 쿠코인(KuCoin) 연계 계정을 통해 자금을 세탁한 ‘시바리움(Shibarium)’ 브리지 익스플로잇 사건에 대해 팀이 내놓은 대응에 반응하며 강세를 보였다.

Shibarium Bridge hacker foolishly chose not to accept the K9 bounty – it’s finally time to share the investigation we’ve been working on…🔎 this is juicy 🤤 The hacker made one stupid mistake and it completely unravelled their Tornado Cash laundering. 💰🌪️💵 That one mistake… pic.twitter.com/itxsXbbGSm — Shima 島。 (@MRShimamoto) December 1, 2025

이번 해킹 사건은 시바리움 생태계의 핵심 인프라가 직접 공격 받았다는 점에서 초기부터 커뮤니티의 우려를 키워왔다. 최근의 진행된 조사는 지난 몇 달간 진행된 추적 작업을 정리한 ‘시마(Shima)’의 보고서가 월요일 공개되며 주목을 받았다. 그는 지난 9월 중순 밸리데이터 키 상당수를 탈취한 공격자가 111개의 지갑을 거쳐 약 260 ETH를 이동한 과정을 상세히 밝혀냈다.

이번 익스플로잇으로 공격자는 ETH, SHIB, KNINE 등 자산 약 230만~240만 달러 규모를 유출한 뒤, 이를 단계적으로 모아 믹서로 보내 세탁한 것으로 드러났다. 추적 결과가 공개되면서 해커의 이동 경로가 상당 부분 드러났고, 커뮤니티는 보다 강력한 법적 대응을 요구하기 시작했다.

시마의 분석이 공개된 데 대해 핵심 개발자인 칼 다이리아(Kaal Dhairya)는 관련 증거 일체를 FBI에 이첩할 예정이라며, 사건 조사를 위해 쿠코인의 협조도 요청했다고 밝혔다.

Great work! This needs to be amplified. I will also ensure it's sent to the @FBI attached to the open investigation report and request @kucoincom to cooperate. https://t.co/sbwMOtrROP — Kaal (@kaaldhairya) December 2, 2025

해커가 다수의 지갑을 경유하며 자금을 세탁한 정황이 드러나자, 프로젝트 측은 회수 가능성을 높이기 위해 다양한 대응책을 모색했다. 이러한 긴박감은 시바리움의 리퀴드 스테이킹 파트너인 K9 파이낸스 DAO가 앞서 공격자를 유인하기 위해 현상금을 제시했던 시도에서 비롯됐다. 현상금은 처음 5 ETH에서 최종 25 ETH까지 올랐지만 공격자는 제안을 모두 거절했다. 이후 K9 측은 미수령 현상금이 기여자들에게 반환됐으며, 이 가운데 20 ETH는 Shib.io로 되돌려졌다고 확인했다.

결국 시마는 약 48건의 입금 거래를 통해 232.49 ETH가 쿠코인으로 유입된 사실을 추적해냈다. 이 과정에서 약 20여 개의 ‘퍼널 지갑(funnel wallets)’이 경유지로 활용된 것으로 나타났다. 연구에 따르면 쿠코인 사기 대응팀은 해당 계정을 동결하거나 조사하기에 앞서 공식 수사기관 사건 번호를 요청한 것으로 전해졌다.

Thanks to @MRShimamoto for doing all the hard work here to compile this thread. We truly appreciate your diligence and methodical approach. Hopefully this investigation can continue with the help of the proper authorities. The communities need answers. – ShibNet X intern https://t.co/3TJgWU5azB — Shibarium Network (@ShibariumNet) December 2, 2025

시바리움넷 공식 팀도 이번 조사를 지지한다는 입장을 내놨다. 이들은 커뮤니티가 투명성을 요구하는 만큼, 당국과의 공조가 필수적이라고 강조했다. 이러한 일련의 조치가 신뢰 회복으로 이어지면서 시바이누 가격에도 즉각적인 반등 효과가 나타났다.

시바이누(SHIB) 가격 전망: 핵심 이동평균선 위에서 상승 모멘텀을 유지할 수 있을까

시바이누는 최근 14일 만에 최고가 부근으로 치솟으며 0.00000917 달러에 근접한 가격에서 마감했다. 시바리움 팀이 사기 조사 문제 해결을 공식적으로 인정한 뒤 24시간 만에 장중 8.4%의 강한 상승률을 기록한 결과다.

차트에 따르면 SHIB는 11월 말 0.00000754 달러 부근 저점에서 강하게 반등했고, 상승세가 이어지며 단기 이동평균선(SMA·녹색선, 0.00000856 달러)을 상향 돌파했다. 현재는 중기 SMA(파란선, 약 0.00000886 달러)를 시험하는 흐름을 보이는 중이다.

이번 돌파는 SHIB가 약 한 달 동안 세 개의 주요 이동평균선 아래에서 거래돼 왔다는 점에서 의미가 크다. 이는 시장 심리가 매도세에서 매수세 우위로 뚜렷하게 전환됐을 가능성을 시사한다.

다음 관건은 0.0000093 달러 부근에서 수렴 중인 30일, 50일 장기 이동평균선이다. 일봉 기준 이 구간을 상향 돌파해 마감할 경우, 10월 고점인 0.000010 달러를 향한 추세가 공식적으로 확인될 전망이다. 매수세가 현재의 높은 거래량을 유지한다면, SHIB는 단기 조정에도 버티며 더 높은 저점을 형성하는 구조로 이어질 가능성이 크다.

반대로 0.00000880 달러 이상을 유지하면 0.00001000 달러 돌파 시도를 이어갈 수 있다. 그러나 단기 이동평균선 아래로 다시 밀릴 경우, 이번 돌파 시도는 무효화되며 시장 주도권이 다시 약세로 넘어갈 가능성이 높다. 시바이누의 반등은 밈코인 시장 전반에도 투자 심리를 자극하며, 다른 프로젝트에도 관심이 확산되고 있다.

더보기: 시바이누 전망: SHIB 소각률 6000% 폭등…’제2의 도지코인’ 되나

맥시도지 사전판매 400만 달러 돌파 임박…크립토 트레이더들 촉각 세워

시바이누가 강세 흐름을 보이면서 전체 밈코인 섹터에도 새 모멘텀이 형성되고 있다. 트레이딩 문화와 커뮤니티 참여를 결합한 밈 기반 암호화폐 ‘맥시도지(Maxi Doge, MAXI)‘가 각종 소셜 플랫폼에서 빠르게 주목받는 분위기다.

맥시도지 사전판매 규모는 현재 390만 달러를 넘어 410만 달러 목표에 근접한 상태다. 이 프로젝트는 최대 1000배 래버리지를 제공하며, 스톱로스(손절) 제한이 없다는 점이 특징이다. 현재 $MAXI는 개당 0.00026 달러에 구매할 수 있으며, 해당 가격은 수 시간 내에 변동될 것으로 예상된다.

관심 있는 투자자는 맥시도지 공식 프리세일 웹사이트를 통해 초기 물량을 확보하고, 초기 참여자 전용 보너스를 받을 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.