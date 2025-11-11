솔라나, 거래량 60% 폭등하며 회복세… 단기 강세 전환 신호일까?

핵심 내용

솔라나는 이달 초 150달러 아래로 하락했다가 현재 강한 반등 흐름을 보이고 있다.

거래량은 60% 급증하며 24시간 기준 55억 2천만 달러를 기록했다.

분석가들은 가격이 167달러 선을 돌파할 경우, 다시 한 번 신고점을 경신하는 랠리를 만들 수 있다고 보고 있다.

암호화폐 시장이 다시 활기를 되찾는 가운데, 솔라나(SOL)가 뚜렷한 반등세를 보이며 투자자들의 시선을 사로잡고 있다. 최근 조정 구간에서 150달러 아래로 밀렸던 SOL은 빠르게 회복해 168달러대까지 반등했으며, 하루 거래량이 60% 이상 증가하면서 매수세 회복이 가시화됐다. 일부 애널리스트들은 이러한 움직임이 단기 강세 돌파를 이끌고, 사상 최고가 재도전의 발판이 될 수 있다고 전망하고 있다.

작성 시점 기준 SOL 가격은 약 168.2달러를 기록하고 있으며, 이는 24시간 기준 6.4% 상승한 수치다. 이 과정에서 시가총액은 하루 만에 약 60억 달러가 추가되며 단숨에 몸집을 불렸다.

특히 거래량 측면에서 뚜렷한 변화가 감지된다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, SOL의 24시간 거래량은 55억 2천만 달러로 무려 60% 폭등했다. 이는 투자 심리가 빠르게 회복되고 있음을 보여주는 지표로 해석된다.

분석가, “SOL 167달러 돌파 시 목표가는 184달러”

유명 시장 분석가 하디(Hardy)는 솔라나가 11월 초부터 상승 삼각수렴 패턴을 그리며 강세 구조를 형성하고 있다고 진단했다. 상승 삼각수렴은 일반적으로 추가 상승을 예고하는 패턴으로 알려져 있다. 그는 SOL이 167달러 부근의 주요 저항선에 직면해 있다고 지적했다.

NGL fam – $SOL is looking very good here for a reversal. 👀 As long as Bitcoin doesn't scam pump, we could see this reach for the highs. Ascending triangle full send! 🔥 pic.twitter.com/Kx07bGZWaD — Hardy (@Degen_Hardy) November 10, 2025

하디는 “SOL이 167달러를 종가 기준으로 확실히 돌파할 경우, 다음 주요 목표가는 184달러가 될 수 있다”고 분석했다. 그는 다만 이 시나리오가 실현되기 위해서는 비트코인이 현재의 상승 흐름을 유지하고, 시장 변동성 확대 없이 안정적인 박스권을 형성해야 한다고 덧붙였다.

온체인 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 글래스노드(Glassnode)의 데이터를 바탕으로 SOL의 핵심 지지 구간을 분석했다. 그는 UTXO 실현 가격 분포(URPD) 지표를 통해, 가장 많은 매수세가 유입된 가격대가 147.49달러라고 밝혔다.

해당 가격대는 최근 매수자들이 가장 많이 진입한 구간으로, 향후 하락 시 강한 지지선 역할을 할 가능성이 높다.

For Solana $SOL, $147.49 is the most important support level! pic.twitter.com/L7l1Ov5HX3 — Ali (@ali_charts) November 10, 2025

그는 “SOL이 이 지지 구간을 유지하는 한, 시장 전반의 신뢰가 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있다”고 설명했다. 반면 해당 지지선이 무너지면 단기 하방 압력이 확대될 수 있다는 경고도 덧붙였다.

솔라나의 가격 반등은 온체인 트렌드와도 연결된다. 최근 DEX 거래량, 스테이킹 참여율 등 주요 지표에서 솔라나는 이더리움, BNB 체인을 앞서는 흐름을 보였다. 이러한 성과는 네트워크 효율성과 처리 속도에서 강점을 가진 솔라나의 경쟁력을 재확인하는 요인으로 작용하고 있다.

SOL, 상승 신호 포착… 반등 시도 본격화

기술적 지표 측면에서 솔라나(SOL)는 뚜렷한 반등 신호를 보여주고 있다. 일간 차트 기준으로 SOL은 볼린저 밴드 하단인 148달러 부근에서 지지를 받은 뒤 반등하고 있으며, 현재는 20일 단순 이동평균선이 위치한 168달러 영역에 재진입하려는 흐름을 보이고 있다. 이는 단기 모멘텀이 활발히 회복되고 있다는 신호로 해석된다.

향후 SOL이 상단 밴드인 179달러 부근을 장대 양봉으로 돌파할 경우, 기술적 관점에서는 상승 추세가 본격적으로 전환될 가능성이 제기된다.

RSI 역시 과매도 구간에서 벗어난 뒤 꾸준히 상승 중이며, 아직 과열 구간에 도달하지 않았다. 이는 매수세가 강화되더라도 단기 조정 없이 추가 상승할 여지가 남아 있음을 의미한다.

특히 RSI 상승과 동시에 볼린저 밴드 폭이 확대되기 시작한다면, 이는 시장 유동성과 변동성이 살아나고 있음을 뜻하는 강한 강세 신호가 될 수 있다.

일부 시장 분석가들은 지속적인 매수 압력이 유지될 경우, 솔라나 가격이 수 주 내에 200달러 부근을 재차 테스트할 가능성도 높게 보고 있다.

페페노드, 솔라나 상승 흐름 타고 210만 달러 유입

솔라나 생태계의 회복세는 관련 신규 프로젝트에도 확산되는 모습이다. 특히 페페노드(PEPENODE)는 솔라나의 상승 모멘텀을 타고 이미 210만 달러 이상의 투자금을 유치하며 주목받고 있다.

페페노드는 채굴을 재미있고 누구나 쉽게 접근할 수 있는 게임 형태로 재해석한 프로젝트다. 기존처럼 수천 달러를 들여 채굴 장비를 구매할 필요 없이, 사용자들은 가상 공간에서 자신만의 디지털 채굴 제국을 구축할 수 있다.

플레이어는 게임 내에서 서버실을 구축하고, 노드를 구매 및 업그레이드하며, 성능 향상시키기 위한 전략을 직접 설계할 수 있다. 즉, 클릭형 게임이 아니라 전략, 경영형 채굴 시뮬레이션에 가까운 구조다.

페페노드의 토큰 모델

페페노드는 이더리움 네트워크 위에서 구축된 디플레이션 구조의 토큰 모델을 채택했다. 노드 구매나 업그레이드에 사용된 토큰의 약 70%가 소각되어, 시간이 지남에 따라 총 공급량이 줄어드는 구조다.

이 메커니즘은 시간이 지남에 따라 희소성을 높이고 잠재적으로 토큰 가치를 상승시키려는 설계다.

이러한 모델과 게임적 요소 덕분에 페페노드는 2025년 가장 주목할 만한 암호화폐 사전 판매 프로젝트 중 하나로 평가받고 있다. 또한, 최대 연 611%의 스테이킹 수익률을 제공하고 있어 초기 유저 참여율과 락업 비율이 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 프로젝트에 관한 상세 가격 전망과 분석은 링크를 통해 확인할 수 있다.

