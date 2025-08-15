솔라나 전망 — SOL 지갑 1만개 급증… 솔라나 가격 360달러 돌파 임박?

핵심 내용

1만 개 이상의 SOL을 보유한 지갑 수가 5,224개로 사상 최고치를 기록했다.

SOL은 191달러 부근에서 거래되며 24시간 동안 2.4% 하락했지만, 지난 한 주 동안 7% 가까이 상승했다.

분석가 알리 마르티네즈는 이번 조정을 대규모 랠리 전 '마지막 매수 기회'로 평가했다.

솔라나(SOL)의 가격이 단기적인 조정을 겪고 있음에도 불구하고, 주요 투자자들의 매집은 오히려 가속화 되고 있다. 특히 최근에는 1만 개 이상의 SOL을 보유한 지갑 수가 5,224개로 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

이 같은 수치는 저명한 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)가 분석 플랫폼 글래스노드(Glassnode)의 데이터를 바탕으로 공개한 것이다. 그는 최근 며칠 동안 이러한 고래 투자자들의 적극적인 매집이 이루어지고 있으며, 이는 과거 사례에서 대규모 상승장의 전조로 작용했던 패턴과 유사하다고 분석했다.

Wallets holding 10,000+ Solana $SOL, around $2 million, just hit an all-time high of 5,224! pic.twitter.com/FDX8woJuLW — Ali (@ali_charts) August 15, 2025

예를 들어, 8월 12일에는 SOL 가격이 약 191.64달러 부근에서 거래되고 있었지만, 1만 SOL 이상을 보유한 지갑 수가 급격히 증가했다. 이는 자산가 투자자들이 솔라나의 향후 가능성에 강한 신뢰를 보이고 있음을 시사한다.

SOL 가격 조정? 혹은 마지막 저가 매수 기회?

기사 작성 시점을 기준으로 솔라나는 191.05달러 부근에서 거래되고 있으며, 이는 24시간 전보다 약 2.4% 하락한 수치다. 그러나 주간 기준으로 보면 여전히 7% 가까이 상승하며 강한 중기적 반등세를 유지하고 있는 상태다.

이러한 단기적 하락에도 불구하고 시장 전문가들은 지금을 오히려 매수 기회로 보고 있다. 특히 솔라나가 여전히 사상 최고가인 294.33달러보다 35.09% 낮은 수준이라는 점에서, 향후 추가 상승을 노리는 투자자들에게는 매력적인 진입 지점이 될 수 있다.

마르티네즈는 이번 조정이 마지막 “저점 매수 기회”가 될 수 있다고 강조했다. 그는 곧 솔라나가 360달러를 향해 본격적인 상승 랠리를 시작할 가능성이 높다고 내다봤다.

Solana $SOL may offer a final buy-the-dip chance before targeting $360! pic.twitter.com/11GZlOpbDr — Ali (@ali_charts) August 14, 2025

솔라나 가격 전망: 상승 추세선 유지 중

기술적 관점에서 볼 때 솔라나는 여전히 상승 채널을 유지하고 있다. 2025년 초부터 이어진 일일 차트상의 장기 상승 추세선이 확고히 지지되고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 여전히 유효하다는 점을 보여준다.

상대강도지수(RSI)는 현재 61.47로, 과매수 구간에는 진입하지 않았으며, 추가 상승 여력이 존재함을 의미한다. 또한 MACD 지표 역시 양의 영역을 유지하고 있어 추세 전환보다는 상승 지속 가능성에 무게가 실리고 있다.

만약 현재의 가격 흐름이 이어진다면, 단기 저항선인 209달러를 돌파할 경우 다음 목표치는 피보나치 확장 수준인 272.23달러가 될 수 있다. 이후에는 320달러에서 360달러 구간까지의 확장이 가능하다는 분석이 나온다.

강세 시나리오 vs. 약세 시나리오

현재 시장 분위기는 강세 쪽으로 기울고 있지만, 다양한 시나리오를 염두에 둘 필요가 있다. 강세 모멘텀이 유지된다면, 핵심 목표 가격대는 272.23달러, 320달러, 그리고 장기적으로는 384.99달러까지 확대될 수 있다. 이 경우, 시장 전반의 낙관적 심리와 거래량 증가가 필요하다.

반대로, 솔라나가 단기 하락세로 전환된다면, 첫 번째 주요 지지선은 185.74달러이며, 이 수준이 무너지면 167.47달러로의 조정 가능성도 있다. 더욱 하락할 경우 154.64달러 또는 141.80달러까지도 열릴 수 있다.

그럼에도 불구하고, 솔라나는 견고한 기술적 기반과 점점 증가하는 온체인 지표를 바탕으로 2025년에도 유망한 매수 암호화폐 중 하나로 평가받고 있다. 특히 디앱 생태계 확장과 기관 투자 유입, 고속 네트워크 구조 등 펀더멘털 측면에서도 강점을 보이고 있다.

고래 투자자들의 꾸준한 매집, 기술적 지표의 상승 흐름, 그리고 상승세를 지지하는 온체인 데이터가 어우러지면서, 솔라나의 향후 전망은 긍정적으로 평가되고 있다. 다만 단기적인 조정은 언제든 발생할 수 있는 만큼, 투자자들은 주요 지지선과 저항선을 유심히 살펴볼 필요가 있다.

