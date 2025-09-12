알트코인 시장 지수 최고 수준 기록… 샌티먼트가 발표한 인기 코인 순위는?

핵심 내용

플랫폼 전반의 알트코인 지수들이 지난해 12월 이후 최고치를 기록했다.

알트코인 전체 시가총액은 1조 6,400억 달러(약 2,277조 원)에 근접하며, 2021년 기록한 사상 최고치에 바짝 다가섰다.

애널리스트들은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 힘을 보태며 4분기에 강력한 알트코인 랠리가 전개될 것으로 전망하고 있다.

알트코인 관련 시장 지표들이 강세 신호를 보내면서, 암호화폐 커뮤니티는 잠재적 알트시즌에 대한 논의를 확대하고 있다. 애널리스트들은 알트코인이 다시 가격 발견 단계에 진입할 경우 투자자들의 관심이 재점화될 수 있다고 보고 있다.

오늘 일찍 코인글래스(CoinGlass)의 알트코인 시즌 지수는 100점 만점 중 78점까지 급등하며 지난해 12월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)의 알트코인 시즌 지수 역시 연중 고점에 가까운 67점을 기록하며, 알트코인 모멘텀이 강화되고 있음을 확인시켜 주었다.

비트코인(BTC)과 스테이블코인을 제외한 알트코인 전체 시가총액은 현재 1조 6,300억 달러(약 2,263조 원)로, 2024년 11월 기록한 사상 최고치 1조 6,400억 달러(약 2,277조 원)에 근접했다.

이더리움의 최근 돌파와 비트코인 대비 강세는 새로운 알트코인 랠리의 초기 단계를 시사한다. 특히 하이퍼리퀴드(HYPE)와 같은 일부 코인은 이미 새로운 사상 최고가를 경신했다. 동시에 비트코인의 시장 점유율은 하락하며, 알트코인들이 추가 상승할 수 있는 여지를 만들었다.

시장 전문가들은 다음 주 예정된 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 알트코인 성장의 촉매 역할을 할 수 있다고 전망하고 있다.

140% 랠리 앞두고 있나?

유명 애널리스트 애쉬 크립토(Ash Crypto)는 최근 알트코인 시장에서 ‘골든 크로스(golden cross)’가 발생했다고 확인했다. 직전 2024년 11월 같은 현상이 나타난 후 알트코인 시가총액은 140% 급등한 바 있다. 당시 랠리에서는 불과 두 달 만에 여러 알트코인이 3배~5배 상승하기도 했다.

ALTCOIN GOLDEN CROSS IS CONFIRMED🚨 Last time this happened, Altcoin market cap pumped by 140%, which sent many alts 3x-5x in just 2 months. Massive Altseason is loading for Q4 pic.twitter.com/WpIJOk4za5 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 10, 2025

애널리스트는 4분기에 ‘대규모’ 알트코인 시즌이 찾아올 것이라고 전망했다. 시나리오대로 된다면 불과 19일 후 시작될 예정이다.

한편, 맨틀(MNT)은 9월 11일 하루 동안 18% 상승하며 이번 주 최고 매수 유망 코인 중 하나로 떠올랐다.

샌티먼트, 소셜미디어에서 가장 많이 언급된 코인 공개

한편, 샌티먼트(Santiment)는 최근 소셜미디어 플랫폼 전반에서 가장 많이 언급된 코인들을 발표했으며, 여기에는 아발란체(AVAX), 에이프코인(APE), 베이커리토큰(BAKE) 등이 포함되었다.

📊 Markets are particularly volatile with concerns rising of potential war, the US Producer Price Index signaling decreasing inflation pressures, and anticipation for next week's potential rate cuts. 🗣️ According to social media discussion rates, these are the coins trending… pic.twitter.com/dE4lr4Cp5E — Santiment (@santimentfeed) September 10, 2025

게임스톱(GME) 역시 워런트를 통한 특별 배당 발행 논의, 2025년 2분기 실적 호조, 그리고 비트코인 투자 소식으로 주목받고 있다.

이더리움 레이어2 zkEVM 네트워크 토큰인 리네아(LINEA)는 거래소 상장, 스테이킹 인센티브, 대규모 에어드롭 소식으로 트렌드 코인 목록에 올랐다.

솔라나(SOL)는 여전히 유동성과 시가총액과 관련된 맥락에서 널리 언급되며, 암호화폐 생태계에서의 역할을 강조하고 있다.