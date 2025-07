솔라나, 반등 신호 포착? 주의 깊게 봐야 할 기술적 지표 3가지

솔라나(SOL)는 7월 28일 월요일 기준 전날 대비 1.41% 상승하여 188.47 달러에 거래되고 있다. 하지만 바이낸스 코인(BNB), 이더리움(ETH), 리플(XRP) 등 다른 주요 알트코인들이 각각 2% 이상 상승한 것에 비해 상대적으로 부진한 성과를 보였다. 솔라나의 저조한 실적에도 불구하고, 세 가지 핵심 지표에서 강세 전환 조짐이 포착되며, 이번 주 솔라나의 추세 반전을 기대할 수 있다는 분석이 나오고 있다.

첫 번째는 파생상품 시장의 미결제약정(open interest)이다. 지난 24시간 동안 솔라나의 파생상품 미결제약정은 110억 달러로 거의 변동 없이 유지됐다. 미결제약정은 선물 및 옵션 시장에서 열린 포지션 수를 의미하며, 가격이 조정을 받는 가운데 미결제약정이 유지되는 경우 추세 전환 전의 관망 국면으로 해석되곤 한다.

현재 솔라나는 지난주 약 10% 조정을 받은 이후 횡보세를 보이고 있으며, 이러한 정체 국면은 레버리지 트레이더들이 향후 돌파를 대비해 포지션을 정비 중일 수 있다는 시사점을 갖는다. 변동성 없이 미결제약정이 일정하게 유지되는 경우, 시장 참여자들이 진입 타이밍을 저울질하고 있다는 의미로 해석되기도 한다.

두 번째는 거래량 감소다. 분석 플랫폼 코인글라스(Coinglass) 데이터에 따르면, 솔라나의 파생상품 거래량은 주말 동안 32% 감소했다. 일반적으로 가격이 횡보하는 구간에서 파생상품 거래량이 줄어드는 것은 투기적 단기 거래가 감소하고 상대적으로 안정적인 현물 매수세가 유입되고 있다는 긍정적인 신호로 간주된다. 고점 매수보다는 지지선 인근에서 분할 진입하는 움직임이 관측될 수 있는 구간이다.

