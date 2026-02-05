솔라나 가격 전망 – 90달러 저점 붕괴… 반등 성공시 목표는 300달러 이상?

솔라나(SOL) 가격이 핵심 지지 구간에서 반등 조짐을 보이며 시장의 시선이 다시 모이고 있다. 과거에도 강력한 랠리를 촉발했던 90~100달러 부근 지지선이 이번에도 유효하게 작용하고 있다는 분석이다.

역사적으로 이 지지선은 대규모 랠리의 도화선이 되어왔다. 실제로 2025년 4월부터 9월까지 이어진 이전 사이클에서 솔라나는 동일한 지지선에서 반등해 약 166% 상승, 최고 250달러까지 급등한 바 있다.

최근 일주일 간 127달러에서 25%에 달하는 가파른 조정을 겪은 후, 매수세가 유입되며 생명력을 되찾는 모습이다.

분석가들은 주봉 기준으로 90달러 이상을 지켜낸다면, 본격적으로 회복 랠리가 시작될 수 있다고 보고 있다. 이 경우 중기적으로 300달러 이상을 향한 상승 경로가 열릴 수 있다는 평가다.

SOL 가격 분석: 하락 채널 돌파와 260달러 목표가

현재 솔라나는 장기 하강 채널의 하단 경계선에서 반등을 시도하고 있다.

유명 트레이더 타디그레이드(Trader Tardigrade)는 이러한 형태의 반등이 이어질 경우, 가격이 채널 상단인 215달러 부근까지 상승하는 경향이 있다고 분석했다.

$SOL/weekly#Solana is positioned at the bottom of a wide Descending Channel 👀 pic.twitter.com/YUbZlIZJIl — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) February 2, 2026

만약 솔라나가 이전 사이클의 행보를 반복한다면, 향후 몇 달 안에 215~260달러 구간까지의 랠리는 충분히 현실적인 시나리오가 된다.

260달러 목표가는 90달러 저점 대비 150% 이상의 수익률을 의미하며, 과거 동일 구간에서 나타났던 주요 회복 랠리의 규모와 유사하다.

시장 일부에서는 이 반등이 연말까지 이어질 경우 신고점 경신과 함께 500달러를 향한 추가 상승 가능성까지 열어두고 있다.

다만 주의할 점도 있다. 만약 주봉 기준으로 종가가 90달러 아래에서 마감된다면 현재의 상승 구조는 훼손되며 강세 시나리오는 지연될 수 있다. 이 경우 80달러 부근의 하위 지지선을 재시험할 가능성이 크다.

AI 인프라의 부상… 크리에이터 경제를 토큰화하는 SUBBD 프리세일 돌풍

밈코인 열풍이 잠잠해지고 시장의 주의력이 흩어지는 가운데, 거래 중심 서사에서 확장 가능한 내러티브를 찾는 움직임이 관측되고 있다. 이 과정에서 AI 인프라가 새로운 대안으로 부상하고 있다는 평가다.

이러한 흐름 속에서 섭드($SUBBD)는 크리에이터 경제 토큰화를 목표로 한 프로젝트로 주목받고 있다. 크리에이터 경제는 이미 약 850억 달러 규모로 성장했지만, 암호화폐 기반의 본격적인 인프라는 아직 초기 단계에 머물러 있다는 점에 착안했다는 설명이다.

섭드는 AI 기반 콘텐츠 및 구독 플랫폼을 통해, 이미 팬층을 보유한 크리에이터들이 보다 효율적으로 수익을 창출할 수 있도록 설계됐다. 크리에이터에게는 높은 가시성과 운영 효율을 제공하고, 팬들에게는 참여 인센티브를 제공하는 구조다.

토큰 보유자는 구독료 할인, 프리미엄 콘텐츠 접근, 새로운 기능 우선 사용권, 신규 제품 조기 이용 등의 혜택도 누릴 수 있다.

프로젝트 측에 따르면, 섭드에는 이미 2억 5천만 명 이상의 팔로워를 보유한 2천 명 이상의 정상급 크리에이터들이 참여하고 있다.

현재 진행 중인 프리세일에서 이미 140만 달러 이상이 조달됐으며, 초기 참여자는 최대 20% 수준의 스테이킹 보상도 기대할 수 있다.

프리세일 가격으로 $SUBBD를 구매하려면 공식 섭드 웹사이트를 방문하여 베스트 월렛(Best Wallet) 등 호환 지갑을 연결하면 된다.

체크/신용카드나 기존 암호화폐를 이용하면 간편하게 프로젝트에 참여할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.