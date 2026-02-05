일론머스크 xAI, 암호화폐 전문가 채용 나선 이유는

핵심 내용

xAI는 암호화폐 시장의 실제 작동방식을 AI에 학습시키며, 머스크는 AI와 크립토 융합의 중심에 서 있다.

이러한 기조에 발맞춰 일론머스크는 암호화폐 전문가 채용에 나섰다.

일론 머스크(Elon Musk)의 인공지능 기업 xAI가 원격 근무 형태의 ‘금융 전문가 – 암호화폐(Finance Expert – Crypto)’ 직무 채용 공고를 냈다.

해당 직무의 지원자는 인공지능(AI) 모델에 대한 이해는 물론, 특히 암호화폐 기술을 포함한 금융 시스템과 AI의 접점에 대한 전문성을 보유해야 한다. 이는 최근 암호화폐 친화적 금융 추론(crypto-native financial reasoning)에 대한 수요 급증 흐름에 맞물린 행보로 해석된다.

xAI, 커지는 암호화폐 수요 대응 본격화

금융 전문가-암호화폐 직무는 거래 형태, 온체인 활동, 리스크 관리 등 암호화폐 시장의 작동 방식을 AI 모델이 이해하도록 학습시키는 데 방점을 둔다. 또한 블록체인 활동 분석, 시장 구조 해석, 변동성 대응 등 전문 시장 참여자처럼 사고하도록 AI 시스템을 훈련하는 역할도 포함한다.

이는 단순한 가격 예측을 넘어 디지털 자산 시장 전반을 보다 깊이 이해하도록 xAI의 모델 역량을 강화하는 중요한 행보로 평가된다.

해당 직무는 중앙화·탈중앙화 플랫폼 전반에서 실제 암호화폐 거래 형태를 바탕으로 한 전문가 주석, 평가, 추론 경로를 제공해 xAI의 기존 핵심 모델들을 지원하는 역할도 맡게 된다.

xAI의 이번 인력 확충은 초보 투자자를 포함한 전반적인 투자층에서 암호화폐에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

암호화폐 분야에서 가장 영향력있는 인물 중 한 명인 일론 머스크는 이번 이니셔티브를 추진하는 데 필요한 주목과 지지를 확보할 가능성이 크다. 그는 암호화폐 기술과 인공지능의 결합을 이끄는 핵심 인물로 평가받고 있다.

일론 머스크, 암호화폐 자산 지지 발언해

지난 2025년 제로헤지(Zero Hedge)는 인공지능이 새로운 글로벌 패권 경쟁, 즉 ‘차세대 군비 경쟁’이 되고 있다고 주장했다. 이에 일론 머스크는 비트코인을 강하게 지지하는 발언으로 응답하며 주목을 끌었다.

True. That is why Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2025

머스크가 특정 디지털 자산을 공개적으로 언급하거나 지지할 때마다 해당 코인을 중심으로 과열 양상이 나타났던 만큼, 당시 비트코인 가격이 반등한 것도 놀라운 일은 아니었다.

플로키(FLOKI) 역시 지난해 10월 머스크 발언 이후 유사한 흐름을 보였다. 머스크는 시바견 플로키(Floki)를 X 채널의 CEO로 묘사한 영상을 게시하며 의미심장한 메시지를 남겼다.

이후 FLOKI 가격은 약 20% 급등했고, 10월 20일에는 10일 만의 최고치인 0.00009달러까지 상승했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.