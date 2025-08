솔라나(SOL) 가격은 최근 170달러(약 236,269원)를 돌파한 뒤, 현재는 소폭 하락하여 164(약 227,930)달러에 거래되고 있다. 최근에 시커(Seeker) 모바일폰의 글로벌 배송 시작되면서 가격이 올랐었다.

암호화폐 시장 전반의 투자 심리가 개선되면서 단기적으로 솔라나 가격이 더 오를 여지가 있다. 솔라나 생태계와 시장에 대한 긍정적인 투자 분위기가 지속된다면, 솔라나 가격이 200달러까지 상승할 가능성도 존재한다.

약 24시간 전, 솔라나 모바일은 소셜미디어 X(구 트위터)를 통해 수만 대의 시커 스마트폰이 전 세계적으로 고객들에게 배송되기 시작했다고 밝혔다.

Seekers officially start shipping today! Thank you for your support and belief in Solana Mobile since day one.

We’re sending tens of thousands of devices to 50+ countries around the world, so sit tight as your order makes its way through over the coming weeks. pic.twitter.com/dQtkWi26JB

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) August 4, 2025