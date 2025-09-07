‘ETF 승인 기대감’ 솔라나 210달러 돌파하나?

핵심 내용

솔라나의 가격 상승세는 일일 거래량이 60억 달러까지 급증하면서 유지될 수 있다.

최근 승인된 알펠글로우 업그레이드는 합의 효율성을 높이고 블록 확정 시간을 150밀리초로 단축하는 것을 목표로 한다.

폴리마켓에서 솔라나 현물 ETF 승인 가능성이 99%까지 치솟으면서 기관 투자자들의 자금이 대규모로 유입되는 계기가 될 수 있다.

솔라나(SOL) 가격은 지난 한 달 동안 23% 상승하며 강세 추세를 보였으나, 최근 가격은 210달러(약 292,320원)를 돌파하지 못하면서 202달러(약 281,184원) 수준에서 횡보하고 있다.

다만, 일일 거래량은 약 60억 달러(약 8조 3,500억 원)로, 암호화폐 시장 참여자들은 여전히 상승할 것으로 전망하고 있다.

향후 솔라나 가격 전망

솔라나 가격은 현재 202달러(약 281,184원) 수준으로 202~212달러(약 281,184~295,104원) 구간 내에서 횡보하고 있다. 솔라나 가격은 점차 저점이 높아지면서 상승 흐름을 이어가고 있으며, 197~200달러(약 274,124~278,400원) 구간이 중요한 지지선 역할을 하고 있다.

반대로 상승 구간에서는 215~220달러(약 299,280~306,240원) 구간이 강한 저항선으로 작용하고 있다. 만약 해당 구간을 상향 돌파한다면 솔라나 가격은 236~252달러(약 328,496~350,784원)까지 상승할 수 있다. 또한 거래량이 강하게 뒷받침될 경우 일부 애널리스트들은 솔라나 가격이 260달러(약 361,920원)까지 상승할 수 있다고 전망하고 있다.

솔라나 가격의 상승 여부는 알펜글로우(Alpenglow) 업그레이드의 성공적 도입 여부에 달려 있다. 해당 업그레이드는 거의 즉각적인 블록 확정성과 향상된 확장성을 제공할 것으로 기대된다.

이 두 가지 기능은 솔라나가 더 많은 분야에서 채택되고, 솔라나 생태계의 성장을 위한 핵심 요소다.

최근 승인된 업그레이드는 로터(Rotor)와 보터(Votor) 같은 기술을 활용해 합의 과정을 효율화한다. 또한 블록 확정 시간을 약 150밀리초로 단축하여 네트워크 성능을 개선하며, 실물자산(RWA: Real-World Assets)와 디파이(DeFi) 환경에 적합하도록 변환한다.

반면, 솔라나 가격이 200~206달러(약 278,400~286,752원) 구간에서 지지선을 유지하지 못할 경우, 186~190달러(약 258,800~264,320원)까지 하락할 가능성이 있다. 추가적으로 하락하게 되면 180달러까지 하락할 수도 있다.

솔라나 현물 ETF 승인 기대감 다시 고조

솔라나 현물 상장지수펀드(ETF)이 승인받을 것이라는 기대감이 점차 높아지고 있다. 현재 솔라나 현물 ETF와 솔라나 담보 ETF 모두 심사를 받고 있는 중이다.

미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)는 S-1 서류를 제출하라고 요청했으며, 이는 심사 절차가 최종 단계에 접어들었다는 것을 시사한다. 솔라나 현물 ETF 승인은 이르면 10월 중에 이뤄질 수 있으며, 승인 가능성은 90%에 달한다.

예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)에 따르면, 솔라나 ETF 승인 확률은 99%까지 급등했다.

솔라나 현물 ETF 상품이 승인될 경우, 솔라나 코인으로 기관 투자자들의 자금이 유입되면서 가격 상승을 견인할 수 있다.

한편, 마이크 노보그라츠(Mike Novogratz)의 암호화폐 투자사 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)은 미국 SEC에 등록된 자사 주식을 주요 블록체인에 토큰화한 최초의 상장사가 됐다.갤럭시 디지털은 핀테크 기업 슈퍼스테이트(Superstate)와 협력하여 자사의 A클래스 보통주를 토큰화하여 솔라나 블록체인에 보관했다.

이는 전통적인 금융 상품인 주식과 블록체인 기술을 결합한 최초의 사례다.