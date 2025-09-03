월가 대형기관 8곳 솔라나 ETF 신청… SOL 가격 1,000$ 도달 가능할까?

This content is provided by a sponsor

반에크(VanEck), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 캐너리/마리네이드(Canary/Marinade), 그레이스케일(Grayscale), 21셰어스(21Shares), 피델리티(Fidelity), 비트와이즈(Bitwise), 코인셰어스(CoinShares) 등 8개의 대형 자산운용사들이 미국에서 첫 솔라나(SOL) 기반 상장지수펀드(ETF)를 출시하기 위해 경쟁하고 있다.

🚨 JUST IN: 🇺🇸 SEC HAS RECEIVED UPDATED S-1 FILINGS FOR SPOT $SOL ETF'S, SIGNALING "POSITIVE BACK AND FORTH BETWEEN THESE ISSUERS AND THE SEC" — TLDR, SOLANA ETF'S ARE COMING VERY SOON!#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/Gj0gauzZBy — curb.sol (@CryptoCurb) August 29, 2025

환매 방식 대폭 수정

이번 수정 제안은 2주 연속으로 금요일에 발표되었으며, 불과 일주일 전 일부 운용사들이 리플(XRP) 기반 ETF 신청 서류를 수정한 데 이은 것이다.

최근 수정 사항은 환매 방식에 초점을 맞추고 있으며, 운용사가 현금이나 솔라나 코인으로 결제할 수 있도록 허용하는 내용이다. 애널리스트들은 이러한 환매 방식이 토큰에 효율적으로 투자하려는 기관 투자자들에게 투자 매력도를 높일 수 있다고 분석했다.

블룸버그(Bloomberg)의 제임스 세이퍼트(James Seyffart)는 이번 움직임이 규제 당국과의 건전한 대화가 이뤄지고 있다는 것을 보여주는 신호라고 강조했다.

현재 미국에서 운영 중인 유일한 현물 솔라나 ETF는 7월 2일 규제를 우회하는 방식으로 출시된 렉스-오스프리(REX-Osprey) 솔라나 스테이킹 ETF다.

해당 ETF 상품은 최초 출시라는 이점에도 불구하고, 수십억 달러의 자금을 유치한 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) ETF에 비해 뚜렷하게 자금 유입 흐름이 나타나지는 않았다.

솔라나 가격 분석: 목표 가격은 500달러와 1,000달러

솔라나 코인 가격은 기술적으로 상향 돌파 움직임을 준비하고 있는 모습이다. 일일 차트에서 솔라나 코인은 208달러(약 28만9천 원)에 거래되고 있으며, 상승 채널 상단 부근에서 가격대를 다지고 있다.

만약 220~230달러(약 30만5천~31만9천 원) 사이의 저항 구간을 명확하게 돌파하는 움직임이 나타날 경우, 솔라나는 가파른 상승세에 진입할 가능성이 있다. 첫 번째 목표 가격은 500달러(약 69만4천 원)로, 피보나치(Fibonacci) 확장선과도 일치한다.

상승 모멘텀이 지속된다면, ETF 수요에 따른 기관 투자자들의 자금 유입이 본격화되면서 솔라나의 야심찬 목표 가격인 1,000달러(약 138만9천 원)까지 상승할 가능성이 있다.

반대로 솔라나 가격이 200달러(약 27만8천 원) 선을 지켜내지 못하고 하회할 경우, 가격은 조정을 받아 120~140달러(약 16만7천~19만4천 원) 사이의 지지 구간으로 되돌아갈 가능성이 있다. 해당 구간에서는 매수세가 다시 유입될 수 있다.

더보기: 솔라나 2025년~2030년 가격 전망은?

솔라나, 상승 랠리 준비 중?

월스트리트의 8개 대형 자산운용사들이 신청서를 잇따라 수정하고 있는 만큼, 승인 가능성은 어느 때보다 높아진 상황이다.

만약 강세 흐름이 규제 당국의 승인과 시점이 맞물린다면, 솔라나 가격은 500달러(약 69만4천 원)를 넘어 1,000달러(약 138만9천 원)까지 상승 추세가 가속화될 가능성이 있다.

