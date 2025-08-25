에이다 전망 – 알트코인 시즌 시작하며 카르다노 가격 강세

핵심 내용

카르다노(ADA)는 현재 0.92달러(약 1,275원)에서 0.95달러(약 1,317원) 사이 범위에서 거래되고 있으며, 약 0.85달러(약 1,178원) 부근에 강한 지지선이 형성되어 있다.

일간 종가 기준으로 0.95달러(약 1,317원) 위에서 마감하면 1달러(약 1,386원)와 1.05달러(약 1,455원)로 이어지는 경로가 열릴 수 있다.

돌파에 앞서 트레이더들은 거래량과 모멘텀의 변화를 핵심 신호로 주시하고 있다.

카르다노(ADA)가 핵심 저항선에 다가서며, 가격이 0.95달러(약 1,317원)에 도달할 것이란 전망에 이목이 쏠리고 있다. 트레이더들은 이 중요한 저항을 돌파할 수 있을지 면밀히 지켜보고 있다. 에이다는 최근 며칠 동안 안정적인 흐름을 유지해 왔으며, 한동안 조용한 거래 이후 강세의 조짐을 보이고 있다.

에이다 매수세, 지지선 방어… 돌파 시나리오 주목

코인스피커(Coinspeaker)는 앞서 에이다 고래들이 2주 동안 1억 5천만 ADA를 매집했다고 보도했다. 최근 데이터에 따르면 에이다는 0.92달러(약 1,275원)와 0.95달러(약 1,317원) 사이에서 움직였고, 매수자들이 하단 구간을 방어하기 위해 유입되고 있다. 0.85달러(약 1,178원) 부근은 강력한 기반 역할을 해왔으며, 가격이 그 수준에 근접할 때마다 수요가 유입됐다.

보다 중요하게는, 시장 전문가들은 이 구간이 널리 사용되는 차트 지표와 일치해 통상 지지로 작용하기 때문에 의미가 크다고 지적한다. 요컨대 카르다노가 이 수준 위에서 머무는 한, 보다 넓은 관점에서의 전망은 안정적이라는 것이다. 차트는 또한 카르다노가 거래 밴드의 상단을 압박하고 있음을 보여준다.

에이다가 0.95달러(약 1,317원) 위에서 마감하는 데 성공한다면, 1달러(약 1,386원) 나아가 1.05달러(약 1,455원)로 향하는 경로가 열릴 수 있다. 이 가격대가 중요한 이유는 과거에도 트레이더들이 핵심 레벨로 자주 활용해 왔기 때문이다. 특히 최근 상승은 다수 알트코인이 동시에 오르고 있어 더욱 주목을 받고 있다.

흥미롭게도, 카르다노는 이 추세가 이어질 경우 수혜를 볼 수 있는 코인 중 하나로 여겨지고 있다. 현재의 핵심 포인트는 매수자들이 저항선을 돌파할 만큼 충분히 오랜 시간 동안 압력을 유지할 수 있느냐는 점이다. 분위기가 긍정적이더라도 여전히 주의가 필요하다는 점은 유의할 만하다.

특히 최근 몇 차례의 세션에서 에이다가 0.85달러(약 1,178원) 구간을 방어한 방식은 매수자들에게 일정 부분 자신감을 주고 있다. 이 수준 위에서 버틴 덕분에 추세는 건설적으로 유지되었고, 진입 기회를 찾는 투자자들의 관심도 촉진됐다. 모멘텀이 이어지고 거래량이 늘어난다면, 에이다 가격이 1달러(약 1,386원)에 도달할 가능성은 점점 현실화되고 있다.

또 다른 진전으로, ADA ETF 승인 가능성에 대한 논의가 시장의 낙관론을 더하고 있다. 코인스피커(Coinspeaker)는 그레이스케일 카르다노 ETF(Grayscale Cardano ETF)가 이러한 심리에 영향을 주고 있다고 보도했다. 이를 두고 카르다노가 큰 폭의 상승을 보일 수 있을지에 대한 논쟁이 촉발됐으며, 일부에서는 ADA가 100배 상승까지 가능하냐는 질문도 나오고 있다.

