솔라나의 USX 스테이블코인 디페깅 발생, 스테이블코인 유동성 우려 재점화

디파이 프로토콜 솔스티스는 유동성을 공급하면서 USX 스테이블코인 가격은 1달러에 근접한 수준으로 회복했다.

솔스티스는 이번 디페깅 현상이 기초 담보 자산에는 영향을 끼치지 않았다고 밝혔다.

USX 코인의 순자산가치는 유지되고 있으며, 1대 1 상환도 정상적으로 진행되고 있다고 설명했다.

솔라나(SOL) 블록체인을 기반으로 하는 스테이블코인 USX 가격이 0.10달러(약 143.5원)까지 급락하며 대규모 디페깅(depegging) 현상을 겪었다. 이에 대해 디파이(DeFi) 프로토콜인 솔스티스(Solstice) 운영진이 문제 대응에 나섰다. 현재 USX 코인의 페그값은 0.99달러(약 1,420.65원) 수준까지 회복했다.

USX is recovering after overnight DEX volatility. Liquidity has been injected, backing remains overcollateralized and intact. https://t.co/fQKjJjJIZz Here's the breakdown: 1/ What happened? Starting Dec 26, beginning around 01:45 UTC, sell pressure on Orca and Raydium… https://t.co/PEfvV0so8N pic.twitter.com/8iAKJ99SuJ — Solstice (@solsticefi) December 26, 2025

솔스티스의 솔라나 기반 USX 스테이블코인, 대규모 디페깅 직면

솔라나 블록체인에서 발행된 USX 스테이블코인은 일시적인 유동성 부족으로 인한 급격한 매도 압력을 받았다. 이로 인해 2차 시장에서 일시적으로 디페깅이 일어났다. USX 코인 가격은 0.10달러(약 143.5원)까지 하락했으며, 암호화폐 투자자들은 단기적으로 우려를 표했다.

디파이 프로토콜 솔스티스는 2025년 9월 체인링크(LINK) 등 다른 블록체인 네트워크와의 협력을 통해 USX 스테이블코인을 발행했었다. 이번과 같은 디페깅 현상은 향후 USX 스테이블코인의 성장에 걸림돌로 작용할 가능성이 있다.

디파이 프로토콜 솔스티스는 2차 시장에서 USX 스테이블코인의 변동성이 급격히 커진 사실을 인지하고 즉각적으로 대응에 나섰다. 솔스티스 측은 이번 디페깅 사건은 유동성 문제에 국한된 것이며, USX 코인의 기초 담보 자산에는 영향을 미치지 않았다고 설명했다.

화요일 늦은 시간에 발표한 성명을 통해 회사는 USX 코인의 순자산가치(NAV: Net Asset Value)가 유지되고 있다고 밝혔다. 또한, 스테이블코인의 가치를 뒷받침하는 수탁 자산은 안전하게 보관되어 있으며, 담보 비율은 100%를 넘는다고 덧붙였다.

솔스티스는 준비금에 대한 신뢰성 있는 검증을 위해 독립적인 제 3 기관의 실사를 허용할 의사가 있다고 밝혔다. 솔스티스 플랫폼에 따르면, 이번 디페깅 현상은 담보 자산이나 스테이블코인 구조의 문제가 아니며, 2차 시장에서의 유동성 불균형이 주된 원인이었다.

“솔스티스 측은 이번 디페깅 사태가 전적으로 2차 시장에서의 유동성 문제에 따른 것이라고 설명했다. 또한, 솔스티스 팀과 유동성 공급자들이 해당 문제를 해결하기 위해 즉각적으로 대응하고 있다고 밝혔다. 회사는 시장 안정성을 확보하기 위해 2차 시장에 유동성을 공급하고 지속적으로 확대할 것이라고 덧붙였다.”

솔스티스는 또한 USX 스테이블코인의 1대 1 상환 기능이 정상적으로 운영되고 있다고 강조했다. 회사 측은 이번 가격 변동성이 내부적인 운영방식이나 구에는 영향을 주지 않았다고 설명했다.

USX 디페깅 현상 이후 암호화폐 커뮤니티에서 안정성에 대한 우려 제기

솔라나를 기반으로 하는 USX 코인의 디페깅 현상 이후, 암호화폐 커뮤니티에서는 X(구 트위터)를 중심으로 해당 코인의 안정성에 대한 우려들이 제기되고 있다.

Today $USX from solstice was depegged On Orca from 1$ to 0.1$ (and in other Dex dumping to 0.8$) luckily the stable got recovered, but these stable look like not very stable lol be safe on these projects guys, on November i say something about the project and why I decided… pic.twitter.com/zNsfBC8lqR — Boku No Crypto (@BokuNoCrypto) December 26, 2025

이번 디페깅 현상은 암호화폐 시장이 전반적으로 변동성이 크지 않은 상황에서 발생했다는 점에서 이전 사례들과 다르다.

. @solsticefi stablecoin $USX depegged to $0.8 💀 now it's back to $0.99 but it's so scary we don't need another luna UST i am getting out of my stablecoin position until all the fud is over. it's better than sorry presale also did not go well & lots of fud stay safe 🙏🏻 pic.twitter.com/kqnTOMuXdR — Ryuzaki SEI (@Ryuzaki_SEI) December 26, 2025

USX 스테이블코인의 일시적인 디페깅 현상으로 인하여 거래량은 500% 급증하여 1,700만 달러(약 243억 원)를 기록했다.

