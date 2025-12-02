소니, 자체 스테이블코인 추진… 플레이스테이션 결제 구조 전면 개편 나선다

핵심 내용

소니가 달러 연동 스테이블코인을 추진하는 목적은 더 저렴한 디지털 결제를 가능하게 하고 신용카드 의존도를 낮추기 위한 것이다.

이를 위해 소니은행(Sony Bank)은 미국 은행 라이선스를 신청했으며, 규제 요건을 충족하기 위해 스테이블코인 인프라 업체 바스티온(Bastion)과도 협력하고 있다.

하지만 미국 은행업계에서는 규제 준수와 소비자 보호 측면에서 우려가 제기되고 있다.

일본의 빅테크 기업 소니(Sony)가 자사의 게임·애니메이션 생태계 전반의 결제에 사용될 달러 연동 스테이블코인을 시장에 출시할 준비를 하고 있다. 출시 시점은 2026년 초로 알려졌다.

소니은행(Sony Bank), USD 연동 스테이블코인 출시 준비

일본의 주요 매체 니케이(Nikkei)는 소니은행(Sony Bank)이 2026년 초까지 달러 연동 스테이블코인 발행을 검토하고 있다고 보도했다. 이는 일본 기업이 미국 스테이블코인 시장에 직접 진입하는 드문 사례이며, 동시에 소니그룹(Sony Group)이 전 세계 엔터테인먼트 생태계 전반의 디지털 결제 시스템을 현대화하려는 전략적 움직임의 일환이기도 하다.

소니그룹은 이번 스테이블코인을 게임, 스트리밍, 애니메이션 플랫폼 전반에 통합할 계획이다. 이를 통해 이용자들은 신용카드 없이도 구독료, 인게임 결제, 디지털 콘텐츠 구매 등을 할 수 있게 된다.

또한 이번 스테이블코인은 해외 결제를 더 간편하게 만들고, 현재 카드 네트워크에 지불하고 있는 국경 간 수수료 부담을 크게 줄일 것으로 기대된다. 소니의 글로벌 매출 중 30% 이상이 미국에서 발생하는 만큼, 토큰이 출시되면 미국 시장이 초기 도입의 중심이 될 가능성이 높다. 한편, 소니가 이 스테이블코인 결제를 자사의 레이어2 블록체인 소니움(Soneium)에도 적용할지는 아직 알려지지 않았다.

스테이블코인 출시를 앞두고 소니은행은 미국 은행 라이선스를 신청했으며, 스테이블코인 발행과 규제 준수를 관리하기 위한 현지 지점 설립 계획도 함께 추진하고 있다. 또한 소니은행은 미국의 스테이블코인 인프라 업체 바스티온(Bastion)과 협력해 디지털 화폐의 설계와 운영을 지원받고 있다.

스테이블코인은 미국 달러와 1:1 가치를 유지하도록 설계될 예정이며, 이를 위해 소니은행은 미 연방 및 주 정부의 스테이블코인 규제 기준을 충족해야 한다. 이와 별도로 기술적 세부 사항은 아직 공개되지 않았다.

최근 모회사와 분리돼 도쿄증권거래소에 별도 상장한 소니파이낸셜그룹(Sony Financial Group) 역시 이번 프로젝트에 대한 지원을 공식적으로 밝혔다.

승인과 출시가 문제 없이 이루어진다면, 이번 스테이블코인은 플레이스테이션, 모바일 게임, 스트리밍, 애니메이션 유통 등 소니의 디지털 결제 전반을 하나로 통합하는 역할을 할 수 있다. 업계 분석가들은 이를 통해 사용자 참여도가 높아지고, 해외 결제가 더 쉬워지며, 소니가 자체 결제 인프라에 대한 통제력을 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.

미국 은행업계의 우려 제기

이번 제안은 이미 미국 은행 단체들의 주목을 받고 있다. 미국독립커뮤니티은행협회(ICBA)는 이 스테이블코인이 연방예금보험공사(FDIC) 예금 보험이 없는 예금 상품처럼 보인다고 경고했다. 이런 구조는 소비자 보호 측면에서 위험을 초래할 수 있다는 지적이다.

ICBA는 또한 소니은행이 미국 내 금융기관과 동일한 규제를 준수해야 한다고 주장했다.